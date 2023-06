Boom Supersonic révèle une stratégie ambitieuse au Salon du Bourget 2023

Aujourd’hui, lors de l’emblématique Salon du Bourget 2023, Boom Supersonic a dévoilé un plan audacieux pour révolutionner l’industrie de l’aviation commerciale. Non content de se reposer sur leurs lauriers, l’entreprise a mis en avant une vision audacieuse pour l’avenir du vol supersonique, ainsi que la liste impressionnante de ses partenaires industriels clés, y compris des noms bien connus tels que AWS, Mojave Air & Space Port, GE Additive, et Safran.

Les partenariats de Boom Supersonic

En jetant un regard plus attentif sur la liste des partenaires de Boom Supersonic, on peut voir comment chaque collaboration contribue à la réalisation de leur vision. AWS apporte sa puissance de calcul pour aider à simuler et optimiser les vols supersoniques. Le Mojave Air & Space Port offre un lieu de tests cruciaux pour les prototypes de Boom. GE Additive, une filiale de General Electric, travaille sur la conception assistée par ordinateur et l’impression 3D pour améliorer la performance et la rentabilité des moteurs d’avions.

D’autres partenaires comprennent Collins Aerospace, qui travaille sur les systèmes de protection contre le givre et les systèmes de données aériennes, et Safran, qui se concentre sur le développement du système d’atterrissage de l’avion Overture. StandardAero, quant à lui, assure le MRO (maintenance, réparation et révision) du système de propulsion Symphony.

Ces partenariats démontrent non seulement le sérieux de Boom Supersonic, mais illustrent également l’étendue de l’expertise nécessaire pour développer un avion supersonique viable et rentable.

Overture : Un avion supersonique pour le futur

L’Overture, le supersonique de Boom, est un avion impressionnant à plusieurs égards. Avec une vitesse de croisière de Mach 1.7, il est deux fois plus rapide sur l’eau et 20% plus rapide sur terre que les avions conventionnels. Cela se traduit par un potentiel de 600+ routes rentables, rendant les voyages d’affaires de trois jours en sauts d’une journée, et permettant aux relations à longue distance de prospérer.

La durabilité est un élément central de la conception de l’Overture. L’avion est optimisé pour fonctionner avec 100% de carburant d’aviation durable (SAF), une décision qui s’aligne avec l’engagement de Boom d’atteindre une émission nette de carbone nulle d’ici 2025 et une émission de gaz à effet de serre (GES) nulle d’ici 2040.

Les dernières évolutions présentées par Blake Scholl



Voici les points clés de l’annonce de Boom Supersonic au Salon aéronautique de Paris le 20 juin 2023 :

Boom Supersonic avance significativement dans le développement de l’Overture, son avion supersonique durable, avec des jalons importants pour son moteur Symphony™.

L’Overture est conçu pour voler à une vitesse deux fois supérieure à celle des avions de ligne actuels en utilisant 100% de carburant d’aviation durable (SAF).

Des accords ont été signés avec des fournisseurs structurels tels que Aernnova pour les ailes, Leonardo pour le fuselage et la boîte d’aile, et Aciturri pour l’empennage.

Boom a révélé la configuration complète des systèmes de l’Overture, soulignant les avancées du programme d’avion vers la production.

Le carnet de commandes de Boom comprend 130 avions, y compris des commandes et des précommandes de grandes compagnies aériennes comme United, American et Japan Airlines.

Boom collabore avec Northrop Grumman pour développer une variante de défense de l’Overture, élargissant ainsi le marché potentiel pour les avions supersoniques.

L’entreprise a partagé une vue détaillée des systèmes clés à l’intérieur de l’Overture, incluant l’avionique, les commandes de vol, l’hydraulique, les systèmes de carburant et le train d’atterrissage.

Aernnova a été sélectionnée pour concevoir et développer la structure de l’aile de l’Overture.

Leonardo assurera le leadership en ingénierie pour les principaux composants structuraux du fuselage.

Aciturri a été sélectionnée pour concevoir et développer l’empennage de l’Overture.

Boom et FTT ont annoncé des avancées dans la conception et le développement du moteur Symphony, ainsi qu’un partenariat élargi pour assembler les premières unités de production.

Boom soutiendra Northrop Grumman dans un contrat de la NASA visant à identifier les technologies pour augmenter l’efficacité du vol supersonique commercial.

Boom Supersonic travaille pour transformer le transport aérien avec l’Overture, l’avion de ligne le plus rapide au monde, conçu pour fonctionner avec 100% de SAF.

Le système de propulsion Symphony™, conçu en collaboration avec des partenaires de classe mondiale, alimentera l’Overture.

Des questions environnementales restent

Cependant, malgré l’optimisme de Boom, il reste des questions environnementales à résoudre. Le vol supersonique est généralement plus énergivore que le vol subsonique, et même si l’Overture est optimisé pour le SAF, la production de ce carburant à grande échelle reste un défi. De plus, le SAF n’est pas totalement exempt d’émissions de carbone, même s’il est nettement mieux que les carburants fossiles.

Il est également intéressant de noter que Boom prévoit que l’Overture nécessitera un ravitaillement en vol pour les routes transpacifiques les plus longues. Cela peut augmenter le temps de voyage total et rendre ces routes moins attrayantes pour les compagnies aériennes et les passagers.

Vers un avenir supersonique

Malgré ces défis, l’annonce de Boom Supersonic au Salon du Bourget 2023 témoigne d’un avenir prometteur pour le vol supersonique. Leurs partenariats stratégiques et leur dévouement à la durabilité pourraient bien faire de l’Overture un véritable game-changer dans l’industrie de l’aviation. Cependant, il reste encore beaucoup de travail à faire pour réaliser cette vision et il sera intéressant de voir comment Boom et ses partenaires vont surmonter les défis à venir.