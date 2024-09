Lorsque j’ai opté pour une Hyundai Ioniq 5 en tant que véhicule électrique, la question de la recharge est vite devenue centrale. Vivant en périphérie de Lyon, j’ai rapidement compris que disposer d’une borne de recharge à domicile serait essentiel pour profiter pleinement des avantages de ma voiture électrique. Voici comment l’installation s’est déroulée, les avantages que j’ai pu en tirer, et une comparaison avec les stations de recharge rapide.

Le processus d’installation

Après avoir étudié les différentes options, j’ai choisi la borne de recharge Wallbox Pulsar Plus de 7,4 kW. Cette borne est compacte, facile à installer, et compatible avec ma Hyundai Ioniq 5. J’ai fait appel à un installateur professionnel pour m’assurer que l’installation serait conforme aux normes de sécurité.

Le processus s’est avéré simple et rapide. L’électricien a vérifié que mon installation électrique domestique pouvait supporter la puissance de la borne, et a ajouté un disjoncteur dédié pour plus de sécurité. La Wallbox Pulsar Plus a été installée dans mon garage, ce qui permet de protéger l’équipement des intempéries et de faciliter les recharges quotidiennes. Grâce à cette installation, je peux recharger ma Hyundai en 6 à 8 heures, ce qui est parfait pour une recharge nocturne.

Les avantages de la borne de recharge à domicile

Confort et simplicité

Avoir une borne de recharge à domicile a simplifié ma vie. Plus besoin de chercher une station disponible en ville ou de faire la queue à une borne publique. Je branche ma voiture le soir en rentrant, et elle est prête à rouler le lendemain matin. C’est un vrai gain de temps et de confort.

Économies substantielles

Les stations de recharge rapide, comme celles d’Ionity, proposent des tarifs souvent supérieurs à 0,39 € à 0,79 € par kWh. En rechargeant chez moi, je paie environ 0,15 €/kWh. Ainsi, un plein complet pour ma Hyundai Ioniq 5 me coûte 7 à 8 €, contre 20 à 30 € dans une station Ionity. Ces économies, réalisées sur le long terme, compensent largement l’investissement initial dans la borne.

Gestion intelligente de la recharge

La Wallbox Pulsar Plus dispose d’une application mobile qui me permet de gérer et de surveiller la recharge. Je peux programmer la recharge pendant les heures creuses, où le tarif de l’électricité est encore plus avantageux. Cela me permet d’optimiser mes coûts et de m’assurer que ma voiture est toujours prête à l’emploi.

Flexibilité et indépendance

Avoir une borne à domicile signifie que je ne suis plus dépendant des stations publiques. Je n’ai plus besoin de planifier mes trajets en fonction des bornes disponibles ni de m’inquiéter de leur disponibilité. Cette indépendance apporte une réelle tranquillité d’esprit.

Les limites pour les longs trajets

Même si la borne de recharge à domicile est idéale pour un usage quotidien, elle montre ses limites lors des longs trajets. Lorsque je me rends de Lyon à Marseille, par exemple, je dois utiliser des stations de recharge rapide comme celles d’Ionity, situées le long des autoroutes. Ces stations sont parfaites pour une recharge rapide, mais elles sont aussi plus coûteuses.

En utilisant une borne Ionity, je peux recharger ma voiture en 30 minutes pour atteindre 80 % de la capacité. Cependant, le coût est nettement plus élevé, souvent autour de 20 à 30 €. De plus, l’attente peut être un inconvénient, surtout lorsqu’il y a de l’affluence. C’est là que l’installation d’une borne à domicile prend tout son sens pour les recharges du quotidien, offrant une solution plus économique et pratique.

Conseils pratiques pour l’installation

Évaluation de la capacité électrique : Avant d’installer une borne, il est essentiel de s’assurer que l’installation électrique de la maison peut supporter la charge. Un électricien certifié pourra effectuer cette vérification.

Choisir la borne adaptée : La Wallbox Pulsar Plus s’est avérée être un excellent choix pour ma Hyundai Ioniq 5. Optez pour une borne qui correspond à votre véhicule et qui offre des fonctionnalités adaptées à vos besoins, comme la gestion à distance via une application mobile.

Profiter des tarifs heures creuses : En programmant la recharge pendant les heures creuses, vous pouvez réduire encore davantage vos coûts de recharge. Renseignez-vous auprès de votre fournisseur d’électricité pour connaître les plages horaires et les tarifs disponibles.

Conclusion

Installer une borne de recharge à domicile pour ma Hyundai Ioniq 5 a été une décision judicieuse. Comparée aux stations de recharge rapide comme Ionity, la borne à domicile est plus économique et pratique pour un usage quotidien. Bien que les stations rapides soient indispensables pour les longs trajets, la flexibilité, le confort et les économies offertes par une borne à domicile rendent cet investissement particulièrement intéressant.

Pour ceux qui envisagent d’acheter un véhicule électrique, je recommande vivement l’installation d’une borne à domicile. C’est un investissement qui, bien que significatif au départ, offre une indépendance et une simplicité inégalées dans la vie quotidienne.