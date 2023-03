Avis borne de recharge Wallbox Pulsar Plus

Depuis deux ans, je suis passionné par le déploiement des bornes de recharge en France et j’ai à cœur de fournir à mes lecteurs une information de qualité sur ce sujet en constante évolution. Je souhaite ainsi les aider à comprendre la révolution qui est en train de se produire et à découvrir les différentes bornes de recharge disponibles sur le marché français, tant pour les particuliers que pour les entreprises.

Je m’appelle Armand Taieb et je suis l’éditeur de la Newsletter Révolution Électrique et Président de Tesla Mag ainsi que de plusieurs réseaux de professionnels engagés vers le NetZero. Vous pouvez consulter mon profil LinkedIn pour en savoir plus sur mon parcours et suivre mes publications. Fort de cette expérience, vous pouvez me faire confiance pour vous guider dans le choix de la borne de recharge électrique la plus adaptée à vos besoins et à votre budget.

Pour garantir l’exactitude de mes informations et offrir un contenu pertinent, je collabore avec un électricien certifié IRVE, membre du réseau Charge Direct. Grâce à cette expertise, je suis en mesure de fournir des conseils pratiques et des astuces pour permettre à mes lecteurs de mieux appréhender l’univers des bornes de recharge et de faire les choix les plus adaptés à leurs besoins.

Quelques informations sur cette borne Wallbox

La Wallbox Pulsar est un chargeur de voiture électrique disponible en blanc ou noir, avec des connecteurs de Type 1 ou Type 2 et une puissance maximale de charge de 7,4 kW ou 22 kW. Il fonctionne en Mode 3, avec une prise de terre intégrée (pour la version 7,4 kW) et un indice de protection IP54 / IK08. Il est équipé d’une connectivité Wi-Fi / Bluetooth, d’une identification utilisateur via l’application myWallbox et d’une interface utilisateur Wallbox App / MyWallbox Portal.

Les informations sur l’état de la charge sont affichées via les LED RGB ou via l’application et le portail myWallbox. Les fonctionnalités incluent Power Sharing, avec des options supplémentaires comme Power Boost, Dynamic Power Sharing ou un compteur MID.

Caractéristiques de la borne Wallbox Pulsar Plus

Voici la liste des caractéristiques de la Wallbox sous forme de bullet points :

Modèle : Wallbox Pulsar

Type de connecteur : Type 1 ou Type 2 (7,4 kW) / Type 2 (11 kW et 22 kW)

Puissance de charge maximale : 7,4 kW (1 phase) / 22 kW (3 phases)

Mode de charge : Mode 3

Tension nominale AC : 220 V – 240 V (7,4 kW) / 400 V (11 kW et 22 kW)

Intensité nominale : 32 A (7,4 kW – 1 phase) / 16 A (11 kW – 3 phases) / 32 A (22 kW – 3 phases)

Section de câble : 5 x 10 mm²

Longueur du câble : 5 m (7 m en option)

Prise de terre : Prise de terre intégrée (pour la version 7,4 kW)

Connectivité : Wi-Fi / Bluetooth

Identification de l’utilisateur : Application myWallbox

Interface utilisateur : Wallbox App / MyWallbox Portal

Informations sur l’état de la charge : LED RGB / Application & portail myWallbox

Fonctionnalités incluses : Power Sharing

Fonctionnalités en option : Power Boost / Dynamic Power Sharing / Compteur MID

Protocole de communication : myWallbox / OCPP 1.6j

Dimensions : 166 x 163 x 82 mm (sans le câble)

Poids : 1 kg (sans le câble)

Indice de protection : IP54 / IK08

Détection de courant résiduel : DC 6 mA

Notre avis d’expert sur la borne Wallbox Pulsar Plus

« En tant qu’installateur de bornes, je recommande fortement la Wallbox Pulsar pour plusieurs raisons :

Tout d’abord, elle est facile à installer grâce à sa connectivité Wi-Fi / Bluetooth et à son protocole de communication myWallbox / OCPP 1.6j. De plus, son installation est possible en montage au sol, ce qui la rend flexible et facilement adaptable à l’environnement de l’utilisateur.

Ensuite, les clients sont très satisfaits de la Wallbox Pulsar en raison de son interface utilisateur intuitive et de la facilité d’utilisation de l’application myWallbox. Les informations sur l’état de la charge sont facilement accessibles via les LED RGB ou via l’application et le portail myWallbox, ce qui permet aux clients de suivre en temps réel la progression de la charge de leur véhicule électrique.

Enfin, la Wallbox Pulsar est équipée de nombreuses fonctionnalités, telles que Power Sharing, Power Boost, Dynamic Power Sharing et Compteur MID, qui en font une solution complète et efficace pour les besoins de recharge des clients.

En somme, la Wallbox Pulsar est une borne de recharge électrique fiable, flexible, facile à installer et dotée de nombreuses fonctionnalités qui répondent aux besoins des clients. C’est pourquoi je la recommande sans hésitation. » Nicolas, électricien partenaire de Charge Direct par Tesla Mag.

