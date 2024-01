Bonjour ! Je suis un habitué des trajets en électrique mais, pour mes récentes vacances d’une semaine à Amsterdam, j’ai décidé de sortir des sentiers battus. J’ai pris ma Peugeot e-208 depuis Paris, traversé la Belgique, et atteint les Pays-Bas, en utilisant exclusivement le réseau de recharge Fastned.

Pourquoi Fastned ? Une Nouvelle Expérience de Recharge

Source : Fastned

Je n’étais pas un habitué de Fastned, mais leur présence remarquable en Belgique et aux Pays-Bas m’a intrigué. Fastned propose des stations de recharge rapide jusqu’à 300 km d’autonomie en 15 minutes, un argument de poids pour un voyageur électrique comme moi.

Ma Session de Recharge chez Fastned

Pour ce périple, j’ai rechargé ma e-208 à plusieurs stations Fastned. En France, le tarif standard est de 0.59 €/kWh. Pour environ 56 kWh nécessaires à chaque recharge complète, j’ai payé 33€. C’était un peu plus cher que mes recharges habituelles, mais la rapidité et la disponibilité des bornes valaient le coût.

Présentation de Fastned

Fastned, en pleine expansion en Europe, propose des bornes compatibles avec tous les modèles de voitures électriques. Leur réseau s’étend aux autoroutes et, récemment, aux centres-villes, offrant une expérience de recharge rapide et efficace.

Mon Trajet Paris-Amsterdam

Le trajet Paris-Amsterdam en e-208 a été une belle expérience. Le trajet a été une véritable découverte. J’ai dû planifier mes recharges un peu différemment, en tenant compte des stations disponibles.

Avec l’application, j’ai pu planifier mes arrêts de recharge facilement et chaque pause a été l’occasion de découvrir de nouveaux lieux. Bien que le coût ait été légèrement supérieur, la commodité et la vitesse des recharges ont rendu mon voyage agréable et sans stress.

Réflexions sur le Réseau de Recharge Utilisé

Le réseau que j’ai utilisé s’est avéré pratique et fiable. Cependant, je dois admettre que, pour mes besoins en France, ce réseau n’est pas encore suffisamment développé pour me faire changer complètement mes habitudes. Il reste une excellente option pour de petites escapades dans le nord de l’Europe, mais pour l’instant, je continuerai à utiliser mon réseau habituel en France.

Conclusion

En termes d’économie, j’ai constaté que, malgré un tarif légèrement plus élevé, j’économisais sur le coût global du voyage comparé à un trajet en voiture à essence.

En conclusion, le réseau Fastned est une excellente option pour les longs trajets en voiture électrique. Même si le coût est un peu plus élevé, la rapidité et la facilité d’utilisation en valent la peine, surtout pour des vacances ou des trajets interurbains.

