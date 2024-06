Annie Hoang-Dufresne occupe le poste de Directrice de la Mobilité Électrique chez ENGIE – France Retail, où elle est chargée de piloter et de développer les offres de services liés à la mobilité électrique pour les particuliers.

ENGIE, acteur majeur dans le domaine de l’énergie, a une longue histoire de fourniture de solutions énergétiques innovantes et durables. Engagée dans la transition énergétique, l’entreprise s’efforce de répondre aux besoins croissants en énergie verte et de favoriser l’adoption de nouvelles technologies, notamment dans le secteur de la mobilité électrique.

Interview exclusive pour Tesla Mag

Armand Taïeb : Pouvez-vous spécifier les services qu’ENGIE offre aux particuliers et les principales offres que vous proposez ?

Annie Hoang-Dufresne : Bien sûr. Nous savons qu’environ 83 % des Français préfèrent recharger leur véhicule électrique à domicile. Pour répondre à cette demande, nous avons conçu deux offres principales. La première est un contrat d’électricité abordable avec une réduction de 50 % pendant les heures creuses, utilisant de l’électricité verte issue de sources renouvelables. La seconde offre est la fourniture et l’installation d’une borne de recharge à domicile par nos experts d’ENGIE Home Service.

Armand Taïeb : Pourquoi vous concentrez-vous sur les bornes de recharge à domicile ?

Annie Hoang-Dufresne : Une borne de recharge à domicile permet de gagner beaucoup de temps. Par rapport à une prise murale standard, la recharge est trois fois plus rapide. De plus, nous avons choisi une borne, la Grand, qui permet aux consommateurs de bénéficier d’un crédit d’impôt allant jusqu’à 500 euros grâce au nouveau décret.

Armand Taïeb : C’est intéressant, surtout que j’en ai discuté ce matin avec un élu sur l’accès aux bornes de recharge. Comment gérez-vous la distinction entre les maisons individuelles, les copropriétés et les appartements ?

Annie Hoang-Dufresne : Actuellement, nous nous concentrons principalement sur les maisons individuelles car notre modèle repose sur la propriété de la borne par le particulier. Pour l’instant, nous n’installons que dans les maisons individuelles. Les offres pour les copropriétés impliquent généralement des modalités de location, ce que nous ne proposons pas encore.

Armand Taïeb : Quels sont les principaux freins ou attentes de vos clients concernant l’électrification ?

Annie Hoang-Dufresne : La principale inquiétude est la crainte d’une augmentation significative de la facture d’électricité. C’est pourquoi nous proposons un contrat d’énergie adapté avec une réduction de 50 % pendant les heures creuses. Une autre préoccupation est de ne pas vouloir augmenter la puissance de leur contrat d’électricité. Notre borne peut se connecter au compteur Linky et moduler la puissance de charge en fonction de la consommation du foyer. Enfin, la simplicité et la rapidité sont essentielles. Nous gérons l’installation et fournissons une formation complète à l’utilisateur.

Armand Taïeb : Surveillez-vous les éventuelles taxes sur la recharge à domicile ? Est-ce une préoccupation pour vous ?

Annie Hoang-Dufresne : Nous suivons ce sujet de près via des associations comme l’AVERE, mais nous n’avons pas d’informations supplémentaires à ce stade.

Armand Taïeb : Observez-vous des différences dans les types de véhicules chez vos clients ? Est-ce un paramètre important pour vous ?

Annie Hoang-Dufresne : Oui, le type de véhicule et les habitudes de conduite sont importants. Les conducteurs français parcourent généralement moins de kilomètres que dans d’autres pays, ce qui nécessite des recharges moins fréquentes mais régulières. Actuellement, les véhicules électriques sont souvent des voitures secondaires, les principales étant encore thermiques. Cependant, nous pensons que cela va changer. Lors de la mise en place du contrat, nous demandons le type de véhicule et les habitudes de conduite pour calibrer les besoins énergétiques.

Armand Taïeb : Combien de temps faut-il pour passer à une offre ENGIE ?

Annie Hoang-Dufresne : Le changement de contrat d’énergie se fait à la nouvelle mensualité, mais je peux fournir des détails précis ultérieurement. Pour l’installation de la borne, après avoir rempli un formulaire sur mobilitevert.engie.fr, nous contactons le client sous 48 heures pour établir un devis à distance. Une fois le devis accepté, l’installation prend environ trois semaines.