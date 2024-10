Comme beaucoup de propriétaires de Tesla, j’ai pris l’habitude d’utiliser les Superchargers pour mes recharges. Mais cette fois-ci, j’ai voulu tester quelque chose de différent. Alors, direction une borne Freshmile, installée en périphérie de Bordeaux, pour voir ce que cela donne et, surtout, si c’est une bonne alternative.

Tout a commencé par une petite recherche sur l’application Freshmile. J’ai trouvé une borne compatible à proximité avec une puissance de 22 kW. En arrivant sur place, la première impression est plutôt positive : la borne est propre, bien entretenue, et facile à repérer avec son marquage clair.

Le coût de la recharge : un test de transparence

Après avoir garé la voiture, je me suis connecté avec le Pass Freshmile (coût unique de 4,99 € à vie), que j’avais commandé en prévision. Pour commencer la charge, j’ai simplement scanné le QR code de la borne avec mon téléphone. Pas de surprise au niveau du tarif : 0,40 €/kWh, plus 1 € par session. En rechargeant 56 kWh (ma batterie de 60 kWh n’était pas tout à fait vide), j’ai dépensé un total de 24,60 €.

Un bon rapport qualité-prix ?

Pour un véhicule comme la Tesla Model 3, ce prix est tout à fait raisonnable. En comparaison, un plein d’essence sur mon ancien véhicule coûtait près de deux fois plus cher ! De plus, cette borne se révèle bien pratique pour ceux qui ne peuvent pas toujours accéder aux Superchargers ou qui cherchent une solution de recharge plus locale.

Expérience utilisateur : entre confort et praticité

Le démarrage de la session s’est fait sans accroc. J’ai même apprécié l’application Freshmile qui me permettait de suivre la progression de la charge en temps réel. Une petite notification m’a même prévenu à la fin du processus. Seul point à noter : il y a une surtaxe de 0,08 €/minute si vous dépassez 2 heures après la fin de la charge. Donc, n’oubliez pas de retirer votre voiture à temps, sinon l’addition peut vite monter !

Bilan : une alternative sérieuse aux Superchargers ?

En conclusion, je dirais que cette borne Freshmile m’a offert une expérience satisfaisante. La charge était rapide et sans encombre. Le coût, bien qu’un peu plus élevé qu’en utilisant un Supercharger Tesla, reste tout à fait compétitif. Et, surtout, cela m’a permis de diversifier mes options de recharge et de découvrir un autre acteur du marché des bornes de recharge en France.