Après un voyage d’une semaine en Chine, j’ai eu l’opportunité de tester divers véhicules autonomes de niveau L2 (deuxième niveau de conduite autonome) et des robotaxis dans les deux pays, les États-Unis et la Chine. Voici mes réflexions et observations.

Les Véhicules Autonomes de Niveau L2

J’ai testé des marques majeures telles que Huawei, Li, NIO, Xpeng, et Xiaomi. Globalement, ils ont surpassé mes attentes. Les trajets n’étaient pas excessivement prudents et ont bien géré des situations complexes, surtout étant donné que les conditions routières en Chine sont très exigeantes.

Aucune marque ne se compare à la méthode de Tesla. Je considère que l’imitation learning/end-to-end (apprentissage par imitation/fin à fin) est la seule approche efficace pour la conduite autonome. Bien que les pairs chinois soient performants sur les routes principales, ils ont des difficultés sur les routes secondaires en raison de leur dépendance aux cartes haute précision et aux méthodes basées sur les règles (par exemple, des voitures arrêtées au milieu de la route où il n’y avait pas de marquage clair).

Les capacités de conduite autonome des véhicules électriques (VE) chinois sont bien en avance sur celles des marques américaines et européennes. Cependant, je doute que les acteurs chinois puissent tirer un profit des véhicules autonomes de niveau L2, non pas parce qu’ils ne sont pas utiles, mais parce qu’il est difficile de se différencier et les guerres de prix dominent le marché en Chine.

Les consommateurs et les régulateurs chinois semblent beaucoup plus réceptifs à la conduite autonome. Même avec une capacité de conduite autonome notée 5/10, les voitures sont pratiquement mains libres.

Concernant l’assurance pour les voitures de niveau L3+ (troisième niveau et plus), les équipementiers (OEM) portent la responsabilité des incidents, raison pour laquelle ils évitent de qualifier leurs voitures de L3+.

Les Robotaxis

J’ai testé des marques majeures comme WeRide, Didi, et Baidu. Je classerais WeRide à égalité avec Waymo et en avance sur d’autres pairs. Cependant, la même problématique se pose ici : l’expérience utilisateur est presque parfaite (à Yizhuang, Pékin), mais l’expansion reste la vraie question.

Les entreprises chinoises de robotaxis sont très sophistiquées. Alors que le reste du monde se concentre sur la technologie, les pairs chinois la traitent comme un produit, en considérant l’économie d’unité, les opérations, la production de masse, etc. De manière intéressante, la plupart des entreprises préfèrent ne pas exploiter elles-mêmes des flottes. Elles visent à être allégées en actifs et à laisser les gestionnaires de flotte gérer les opérations.

Le soutien politique en Chine est très clair avec un processus d’approbation basé sur des données (distance de conduite autonome, distance totalement sans conducteur, taux d’intervention, évaluations des passagers, etc.).

Les VE Chinois

Dans les grandes villes comme Pékin ou Shanghai, l’adoption des VE (plaques d’immatriculation vertes par rapport aux plaques bleues pour les voitures à essence) semble être supérieure à 40 %. Si 40 % des voitures sur la route sont des VE, alors la pénétration des VE (définie comme le pourcentage des ventes de voitures neuves) doit déjà être supérieure à 50 %.

Dans les centres commerciaux, le rez-de-chaussée est rempli de salles d’exposition de VE, facilement plus de 10 marques, dont beaucoup sont des marques chinoises inconnues. Cela semble presque trop facile de fabriquer une voiture électrique, ce qui contraste fortement avec les États-Unis. Par exemple, Xiaomi peut atteindre une marge bénéficiaire brute de 10 % dès sa première année d’exploitation, comparé à Rivian qui affiche -45 %. De plus, les voitures Xiaomi sont vendues à 30 % du prix des voitures Rivian.

C’est fascinant de voir comment la Chine est passée de « ne pouvait pas fabriquer ses propres voitures à essence du tout (seulement des coentreprises) » à « dominer les VE à l’échelle mondiale ». Le gouvernement mérite le crédit pour avoir fixé la direction et exécuté efficacement. La Chine contrôle désormais toute la chaîne d’approvisionnement, avec CATL détenant 40 % du marché mondial des batteries.

Les incitations étaient bien définies : le gouvernement a fourni des incitations tôt pour que les VE et les voitures à essence aient des PDSF comparables, permettant aux consommateurs de choisir en fonction de la fonctionnalité. Cette approche diffère de la manière dont l’IRA offre des incitations…

Un marché parfaitement compétitif : Tesla a été amené, et la concurrence a été encouragée, contrairement aux États-Unis, qui imposent une taxe d’importation de 100 % sur les VE chinois.

Réglementations stratégiques : Les restrictions de plaques d’immatriculation ont été utilisées de manière efficace ; par exemple, les taxis et les minivans doivent être des VE.

Les Défis

Malgré le succès, l’industrie fait face à des défis avec des entreprises à faible marge et des actions en difficulté. La concurrence intense ne montre aucun signe d’apaisement. Les constructeurs automobiles mondiaux bien financés et les entreprises automobiles chinoises publiques continuent de subventionner, entraînant l’émergence de nouvelles marques de VE chaque année.

La tendance naturelle en Chine est de se battre sur les prix. Je pense que cela se relie à l’histoire de la Chine en tant que « fabrique du monde », où les fabricants fixent les prix des produits à « coût plus » par rapport aux États-Unis et aux pays développés qui fixent les prix en fonction de « l’abordabilité/création de valeur ».

Les Fonctionnalités Impressionnantes des VE

Les fonctionnalités logicielles qui m’ont le plus surpris :

Tout dans la voiture peut être contrôlé par la voix. Non seulement des tâches simples comme jouer de la musique ; les utilisateurs peuvent également ajuster la hauteur du volant et régler la température facilement.

Le stationnement automatique, que Tesla n’a pas encore déployé à tous les utilisateurs de FSD, est déjà une norme en Chine (je noterais la qualité à 10/10).

