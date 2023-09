Kia EV9 : Le nouveau mastodonte électrique au rapport qualité-prix prometteur

Kia a dévoilé les détails de son nouveau SUV électrique à trois rangées, l’EV9, qui fera son entrée sur le marché américain d’ici la fin de l’année. La version de départ, baptisée Light, est proposée à un prix attractif de 54 900 $ U.S., positionnant Kia comme un acteur compétitif dans le segment des SUV électriques familiaux.

Performance et Charge

L’EV9 se distingue notamment par son autonomie prometteuse. La variante de base est capable de couvrir une distance d’environ 357 kilomètres grâce à sa batterie de 76 kWh. La charge rapide sur un système électrique de 800V permet de recharger la batterie de 10 à 80% en moins de 25 minutes, une fonctionnalité précieuse pour les longs trajets.

Confort et Aménagement

À l’intérieur, l’EV9 Light offre une capacité d’accueil pour sept passagers avec des sièges en similicuir, des réglages électriques pour les sièges, ainsi que des sièges avant chauffants et ventilés. Ce SUV électrique est propulsé par un moteur unique délivrant 215 chevaux avec 258 lb-pi de couple.

Ambitions Américaines

Le Kia EV9 représente une étape significative pour la marque, car il sera le premier véhicule électrique construit en Amérique du Nord, précisément sur le nouveau site de la société à West Point, en Georgie.

De futures versions sont également prévues, notamment le Light Long Range avec une batterie de 99,8 kWh, les modèles Wind, Land et une GT-Line. Ces derniers offriront davantage de puissance et des systèmes à quatre roues motrices à double moteur, propulsant l’EV9 dans la cour des SUV électriques haut de gamme.

Tarification Compétitive

La tarification pour ces versions sera révélée ultérieurement, mais l’introduction du Kia EV9 à un prix compétitif indique clairement la volonté de la marque de démocratiser les véhicules électriques. Steven Center, Vice-président Exécutif & Chef des Opérations chez Kia America, a souligné l’importance de proposer un SUV électrique à trois rangées bien équipé à un prix accessible. Le prix de départ de l’EV9, bien que supérieur à un Telluride EX à essence comparable, pourrait être amorti par les économies de carburant et les incitations gouvernementales.

Style Audacieux

Esthétiquement, le Kia EV9 rompt avec les designs précédents de la marque, arborant un style cubique et une signature lumineuse inédite. Son allure robuste et ses dimensions généreuses traduisent une présence indéniable sur la route, tout en offrant un espace intérieur confortable et modulable.

Restez Connectés

Avec l’EV9, Kia confirme son expertise grandissante dans le domaine des véhicules électriques, et propose une alternative solide pour les familles à la recherche d’un SUV électrique spacieux, performant et abordable.

