Renault Twingo Zen électrique VS Clio Diesel

Pourquoi acheter des voitures électriques pour sa flotte automobile ?

Comme toute entreprise détentrice de véhicules de fonction, ISIOHM renouvelle sa flotte automobile de façon stratégique. Le but ? Limiter le coût global par véhicule tout en respectant nos valeurs et notre engagement envers l’éco-mobilité. Convaincus, nous avons souhaité vous partager notre étude de rentabilité.

Nous allons devoir faire l’acquisition de voitures pour nos techniciens. Déjà détenteur de Zoé et ravis du service de Renault, nous avons cherché à en savoir davantage sur la nouvelle Twingo électrique.

La comparaison du jour : Les citadines

En plein essor de l’éco-mobilité, encore bien des préjugés persistent sur les voitures électriques. Autonomie, coût d’achat, ou encore inquiétude vis-à-vis de la revente ; les véhicules écoresponsables s’avèrent en réalité être la solution idéale pour les entreprises d’un point de vue économique et environnemental.

Ici, nous avons choisi de comparer deux modèles adaptés à la ville et au péri-urbain, car nous effectuons beaucoup de visites techniques dans cet environnement.

Les zones ZFE :

La voiture électrique possède un avantage notable : la vignette 0 émission de CO2. Cette certification permet de distinguer les véhicules les plus polluants des voitures écoresponsables. D’ici à 2024, le Grand Paris veut interdire définitivement les véhicules diesel de la capitale ! Aujourd’hui, de nombreuses métropoles restreignent la circulation de ce type de véhicule.

De plus, peut-être avez-vous déjà vu le « symbole losange » sur un panneau numérique ? Il permet de gagner énormément de temps lors de bouchons puisqu’il est emprunté uniquement par les automobilistes en covoiturage ou en véhicule propre !

Nous attendons donc de ces voitures électriques qu’elles nous fassent gagner de l’argent, mais aussi du temps de par leurs autorisations à rouler dans de nombreuses zones non accessibles en véhicules diesels.

Quelle rentabilité pour un véhicule électrique ?

Voici un résumé des coûts globaux liés à un véhicule électrique contre ceux d’une thermique (diesel) sur deux ans d’utilisation, soit 60 000km.

Pourquoi rouler en électriques est-il si intéressant ?

Renault Twingo Zen (électrique) : Prix d’achat : 22 568€ Carte grise : 13,76€ Bonus écologique : – 5 000€ Coût à l’achat : 17 581,76€

Coûts pour 2 ans d’utilisation, soit 30 000km Coût recharge : 2 160€ Taxe sur les véhicules de société : 0€ Entretien : 300€ Coût de fonctionnement : 20 041,76€ Prix de revente minimal : 12 000€ Coût Total : 8 041,76€



Renault Clio dci 58 (Diesel) : Prix d’achat : 12 083,33€ Carte grise : 189,76€ Malus écologique : 0€ Coût à l’achat : 14 689,76€

Coûts pour 2 ans d’utilisation, soit 30 000km Coût diesel : 4 680€ Taxe sur les véhicules de société : 342€ Entretien : 800€ Coût de fonctionnement : 20 511,76€ Prix de revente minimal : 10 000€ Coût Total : 10 511,76€



Malgré un coût d’achat plus élevé pour l’électrique, le prix de revient est très largement inférieur à celui de la Clio. Comment la voiture électrique permet-elle à une entreprise d’économiser ?

Ce sont les économies liées aux éléments du moteur à batteries, au coût de la recharge, à la faible usure des composantes et aux différentes aides apportées par l’Etat qui réduisent considérablement la facture globale.

Twingo Zen – électrique

Grâce aux subventions de l’État, le prix d’achat de la voiture électrique diminue jusqu’à 7 000€ ! La Twingo bénéficie d’un bonus écologique de 5 000€, ce qui lui permet de passer en dessous des 20 000€ en proposant un look inimitable, ainsi qu’une facilité de conduite urbaine déconcertent.

Vous ne payez que 13.76€ de carte grise.

Le prix de maintenance ? Les voitures électriques sont très économiques quand il s’agit d’entretien. Un moteur électrique est un concentré de technologie, il est très fiable et n’a pas besoin d’huile, on ne change que très rarement des pièces, ce qui fait considérablement baisser la facture globale sur 60 000km. La version électrique, grâce à un système de décélération progressive engendré par la turbine du moteur, n’utilise quasiment plus ses freins en agglomération. Les plaquettes augmentent leurs durées de vie ! Nous nous estimons à 300€ nos frais d’entretien sur la voiture électrique, ainsi, c’est plus de 500€ que nous économisons. Nous tenons aussi à préciser que nous excluons de cette étude les dépenses de routine, communes aux deux versions puisque ces dépenses sont équivalentes et s’annulent. La variable aléatoire du conducteur et le type de conduite jouent aussi dans le prix des réparations.

Parlons du prix des recharges par rapport à celui des pleins de carburants. Il existe plusieurs façons de recharger sa voiture électrique, borne publique, borne privée et station de recharge. Ici nous prenons l’exemple d’une recharge effectuée uniquement sur le réseau de charge publique. Il s’agit en majeur partie de cartes d’abonnement à un distributeur. Le coût de recharge total pour 60 000km en 2 ans (prix moyens pratiqués aujourd’hui) sera de 2 160€.

Le dernier point concerne la revente. La Twingo électrique a tout pour plaire, et ce pour de nombreuses années. Elle représente le dernier modèle de Twingo fabriqué par la marque française au losange, couplé à l’électrique qui connait une hausse de demande notamment due aux normes ZFE, et aux économies globales réalisables ! La capacité du moteur à parcourir plus de kilomètres avec des coûts moindres, permet une faible décote sur le marché de l’occasion.

Renault Clio 85 DCI – Diesel

0€ de bonus écologique, 189.76€ de carte grise ainsi que 342€ de taxe sur les véhicules de société seront rajoutés au coût total de la Clio.

A ces frais d’achat s’ajoutent ceux liés à l’utilisation. Pour deux ans d’utilisation (60 000km), le véhicule diesel nous fera dépenser 4 680€ en gazole. (Prix moyen en France)

Concernant le coût d’entretien, l’huile, les révisions et les différentes pièces moteurs font monter la facture. C’est plus de 1 000€ que vous devrez débourser pour l’utilisation de cette voiture.

Pour finir, la clio décotera beaucoup plus rapidement que la Twingo électrique. En effet le prix de revente moyen de la citadine diesel après 60 000km se situe autour de 10 000€.

Grâce à de nombreux avantages économiques, la voiture électrique est préférée par notre pôle automobile pour renouveler notre parc. Sur une voiture de ville, c’est plus de 2 500€ qui seront économisés !

La borne de recharge à domicile ou sur lieu de travail ?

Il y a deux avantages notables lorsqu’on évoque les bornes de recharge rapides sur le lieu d’activité ou au domicile du salarié. L’accessibilité et la gestion de la recharge. Choisissez de recharger vos véhicules quand bon vous semble, avec une gestion de la consommation simple et accessible. Il existe des bornes simples au domicile, et doubles en entreprise. Elles sont résistantes aux intempéries et peuvent être installées dehors ! Des cartes RFID permettent de sécuriser l’accès à votre point de charge.

Le prix de la recharge est ainsi amoindri comparé à celui des bornes publiques ! Pour la Twingo électrique, une charge pleine coute environ 3.10€ sur une borne privée, la recharge sur borne publique peut dépasser le plein d’essence sur certaines aires d’autoroute ! Vous rechargerez alors vos véhicules sans encombre et à petit prix. Sachez que l’installation d’une borne de recharge est prise en charge à hauteur de 30% par le programme ADVENIR !

ISIOHM vous accompagne tout au long de la pose de votre borne de recharge. Du dépôt de dossier au produit fini, nous offrons même la visite technique, essentiel au bon déroulement des opérations !

L’électromobilité chez ISIOHM :

C’est avec l’aspect économique et écologique que notre entreprise se tourne aujourd’hui fièrement vers la mobilité électrique, et renforce sa flotte « écoresponsable » en s’équipant très prochainement de nouvelles Zoé, ainsi qu’en accueillant la fameuse Twingo électriques ! Nous avons pour objectif de continuer l’électrification de notre parc automobile au plus vite.

