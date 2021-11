Photos inspirantes du concept KIA EV9 présenté à Los Angeles

Un nouveau concept présenté à AutoMobility LA, le salon de Los Angeles : le EV9 de Kia.

Pour la marque coréenne, ce concept préfigure son futur grand SUV électrique. Le digne successeur de la KIA EV6?

C’est une vision qui mesure tout de même 5 m de long, il pourra accueillir 7 personnes à l’aide de portes antagonistes. À l’intérieur, toit panoramique. Mais aussi 3 modes différents en fonction de la situation de l’auto:

Active Mode pour améliorer l’expérience de conduite.

Pause Mode qui modifie l’espace intérieur pour en faire un salon, avec des sièges qui se basculent. Les occupants des premières et troisièmes rangées peuvent se faire face. Et les sièges de la deuxième rangée se rabattent et deviennent table.

Enjoy Mode où les 3 rangées de sièges se configurent pour en faire un vrai espace détente.

Un futur 100 % électrique

Pour inspirer un future électrique et pour marquer les traits d’un concept inspiré par l’eau, des filets de pêche recyclés ont été utilisés pour aider à créer le revêtement de sol du véhicule et le tissu des sièges est fabriqué à partir de bouteilles en plastique recyclées et de fibres de laine recyclées.

Peu d’informations circulent encore, notamment sur une éventuelle commercialisation en Europe. Basé sur la plateforme E-GMP partagée avec Hyundai, on sait juste qu’il offrirait près de 500 km d’autonomie et une recharge passant de 0 à 80 % en 20 minutes.

À découvrir jusqu’au 28 novembre en Californie.