Présentation du MINI Countryman Électrique à New York lors de la Semaine du Climat

Dans le cadre de la Semaine du Climat à New York (Climate Week NYC), URBAN-X, un accélérateur de startups fondé par MINI, a organisé une discussion autour de la transformation de la mobilité urbaine. L’invité spécial de cet événement était le tout nouveau MINI Countryman électrique, qui a fait ses débuts nord-américains seulement quelques jours après sa première mondiale à l’IAA Mobility 2023.

Le Countryman Électrique : un Pas Vers le Futur

La présentation du MINI Countryman Électrique a captivé l’attention des participants, mettant en avant sa capacité à allier plaisir de conduire typique de la marque et mobilité électrique sans émissions locales.

Avec plus d’espace intérieur et une autonomie électrique accrue pouvant atteindre 462 km, le nouveau modèle invite à des excursions au-delà des limites urbaines, alliant un design distinctif, une technologie de propulsion avancée et une expérience numérique immersive.

MINI et la Vision Électrique

La sortie du MINI Countryman Électrique symbolise une étape importante pour MINI dans son ambition de devenir une marque entièrement électrique d’ici 2030. Ce véhicule représente une fusion entre la mobilité électrique sans émissions locales et une compatibilité environnementale optimale, y compris pendant la phase de production. Il intègre des surfaces intérieures en polyester recyclé et des roues en alliage léger fabriquées avec jusqu’à 70% d’aluminium secondaire.

Discussion Panele : Avancer Vers une Mobilité Future

Durant la discussion panele intitulée « Driving Forward: The Transforming of Future Mobility », des représentants du monde des startups, de l’industrie automobile et de l’urbanisme ont échangé sur les défis actuels et les solutions possibles pour transformer la mobilité urbaine dans le futur.

URBAN-X : Catalyseur de Changement

Fondé par MINI en 2016, URBAN-X a jusqu’ici accueilli plus de 70 startups de divers pays. Le début du mois de septembre a vu le démarrage de la 13ème cohorte, avec six nouvelles startups urbantech dédiées au développement de solutions pour la protection du climat.

Avec la présentation du Countryman Électrique, MINI ouvre un nouveau chapitre dans sa transition vers l’électromobilité.

Restez branchés sur Tesla Mag pour plus d’informations sur les dernières innovations dans le secteur de l’automobile électrique et partagez vos impressions sur cette nouvelle offre de MINI dans la section des commentaires ci-dessous.