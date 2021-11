Palmarès automobile 2021 : des lauréats inattendus ?

- Publicité -

Les voitures sont de toutes formes et de toutes tailles, des petites citadines aux SUV qui dominent les rues. Mais quelles sont les marques préférées ? Lesquelles sont les plus demandées en 2021 ? On s’est posé la question, et voilà ce qu’on a trouvé. Les résultats sont-ils conforme aux attentes ? On vous laisse juges.

C’est parti !

Les marques préférées en 2021

1 – BMW

L’une des marques de véhicules les plus célèbres au monde occupe la première place : c’est l’allemand BMW, qui obtient de très bons résultats.

La marque allemande a eu, de loin, le plus de mentions sur Instagram, avec 59,7 millions. Et elle a également affiché de gros chiffres quand il s’agissait de leur Instagram (31,1 millions), et les recherches Google (48,2 millions depuis le début de l’année).

Enfin, on note une augmentation des recherches (en hausse de 7,4%) au cours des six derniers mois.

2 – Tesla

Un nom relativement nouveau et qui défraie régulièrement la chronique dans le milieu de l’industrie automobile. Assurément, on parle de Tesla et de ses véhicules électriques, de par le monde.

Tesla était, de fait, la marque la plus impactante, en ce qui concerne les recherches, depuis le début de l’année sur Google (67,1 millions) et le taux d’engagement Instagram (3,5 %).

Ce qui est particulièrement impressionnant, étant donné que les comptes, qui ont de plus grands abonnés, ont généralement de la difficulté à maintenir un taux élevé de commentaires et de « j’aime ».

3 – Mercedes-Benz

Alors que Mercedes-Benz ne pouvait que terminer troisième de notre classement général, nous verrons dans le classement suivant, qu’elle possède d’autres atouts. Ceux-ci lui permettent même de devancer sa rivale allemande de luxe, BMW.

Alors qu’ils se sont clairement affirmés depuis l’avènement du numérique, Mercedes-Benz existe depuis 1926. En plus, les racines de l’entreprise remontent au tout premier véhicule à être propulsé par un moteur à combustion en 1886.

Les marques automobiles sur les réseaux sociaux

Mercedes-Benz : le constructeur avec le plus de followers

Il va sans dire que le groupe Mercedes-Benz est une énorme marque, mais saviez-vous que c’est le constructeur automobile le plus suivi sur les médias sociaux ? Dépassant de peu d’autres marques comme BMW, ils ont 31,1 millions d’abonnés sur Instagram en août 2021.

BMW : la marque de véhicules la plus taguée

Que ce soit leur propre voiture personnelle, ou tout simplement pour admirer le modèle de leurs rêves, les gens aiment poster des photos de voitures sur les médias sociaux. Et, dans cette catégorie, les plus populaires sont, de loin, les BMW. Ainsi, on compte un peu moins de 60 millions de messages sur Instagram mentionnant la marque à l’aide de hashtags.

Tesla : la marque de voitures qui suscite le plus d’engagement

Le taux d’engagement d’un compte de médias sociaux est le pourcentage de ses abonnés qui aiment ou commentent ses messages.

Donc naturellement, plus une marque a d’abonnés, plus il est difficile de maintenir ce pourcentage. Cela rend le taux de Tesla de 3,5% assez impressionnant, étant donné qu’ils ont 8,5 millions de followers à garder heureux.

Les marques qui gagnent en popularité en 2021

Après avoir regardé les marques préférées des recherches sur Google depuis le début de l’année, nous avons comparé cela aux six mois précédents.

Notre but ? Voir quelles marques bénéficient de la plus forte hausse d’intérêt en ce moment.

1 – Subaru

La marque qui a connu la plus forte augmentation de six mois dans les recherches était Subaru, avec 14,61%.

Subaru n’est pas parmi les constructeurs les plus populaires en Occident. Mais elle possède une certaine base d’aficionados, qui apprécient principalement trois choses :

le moteur signature de la marque,

la transmission très qualitative,

la capacité hors route.

2 – Tesla

Tesla a connu une hausse fulgurante au cours de la dernière décennie, et cela devrait se poursuivre en 2021. Toutefois, l’intérêt suscité a surtout porté sur le succès financier continu de l’entreprise elle-même, tout comme sur les nouveautés qu’elle produit.

3 – Dacia

Dacia est une marque connue pour ses véhicules abordables.

Mais sa popularité ne cesse de croître, avec des recherches en hausse de 11,93% au cours des six derniers mois. Cela a probablement été facilité en partie par le succès de la Dacia Sandero.

En effet, ce véhicule a remporté le prix de la voiture de l’année What Car? pour 2021 en janvier.

La marque automobile préférée dans chaque pays

Nous voulions également voir lesquelles étaient les plus recherchées dans chaque pays du monde. Voici donc un petit aperçu des résultats, assez variés et surprenants, des recherches effectuées !

La marque la plus populaire à l’échelle mondiale est Toyota, qui est devenue la marque préférée dans 46 pays à travers le monde.

Mais Tesla n’était pas loin derrière, comme favori dans 41 endroits, y compris les États-Unis, le Royaume-Uni, l’Allemagne et le Canada.

Parmi les autres marques populaires figurent Mercedes-Benz (16 pays), BMW et Hyundai (13 pays), bien qu’il y ait également eu quelques variations régionales intéressantes comme Renault, Tata Motors et Dacia qui se sont avérées populaires dans leurs régions d’origine.

Peut-être plus surprenant, certains pays, comme les Philippines et le Venezuela ont cherché plus de marques de luxe, par exemple, Lamborghini et Ferrari respectivement.

En chiffres : les voitures les plus populaires en France et dans le monde

Renault s’est avérée être la marque automobile préférée en France. Elle a été recherchée 813 000 fois ! De son côté, Mercedes-Benz s’est révélée comme la marque automobile de référence sur Instagram avec plus de 330 000 000 abonnés !

Les constructeurs sur Instagram :

Classement Marque Recherches de janvier à juin 2021 Abonnés Instagram Mentions Instagram Taux d’engagement Instagram 1 Tesla 67 140 000 8 500 000 4 561 926 3,50 % 2 Automobile Dacia 8 820 000 13 600 439 858 2,88 % 3 Koenigsegg 4 788 000 2 700 000 1 607 670 2,66 % 4 Lotus 7 320 000 378 000 5 524 776 2,50 % 5 Smart 9 330 000 18 800 295 132 2 32 %

Les plus gros modèles de voitures sur Instagram :

Classement Marque Recherches de janvier à juin 2021 Mentions Instagram 1 Ford Mustang 9 050 000 14 016 527 2 BMW M3 6 660 000 6 225 792 3 Toyota Supra 9 330 000 4 869 393 4 Jeep Wrangler 14 440 000 4 366 671 5 Range Rover 21 580 000 4 279 927

Quelques informations supplémentaires pour la route…

Mercedes Benz est la marque la plus suivie sur Instagram (33,100,000 followers), suivie de près par BMW et Lamborghini – 31,100,100 et 30,300,000 followers respectivement.

BMW, cependant, a été trouvé pour être mentionné le plus sur Instagram – presque le double de leurs abonnés (59,681,717 mentions) !

Le Ford Maverick s’est avéré être le modèle de voiture le plus mentionné sur Instagram – étant mentionné 14,016,527 fois – plus de deux fois la quantité de la 2e place BMW M3 (6,225,792 fois)

Tesla est la marque automobile la plus recherchée dans le monde, étant recherché 67,140,000 fois depuis le début de 2021, suivie par Toyota et BMW.

Supercar Blondie est l’influenceuse automobile la plus populaire au monde, avec plus de 15,8 millions d’abonnés sur YouTube et Instagram.

Subaru a été trouvé comme la marque automobile évoluant le plus en popularité, augmentant les recherches de 14,61%, tandis que Suzuki a été considéré comme la marque diminuant le plus, avec une baisse de – 17,44%.

Le Ford Maverick a été trouvé comme le modèle augmentant le plus en popularité gagnant 5,238,000 recherches (579,82% augmentation) avec la BMW i8 étant le modèle que les gens recherchent le moins (-15,61%).

Sources : Digital Loft & Compare the Market

Vous pouvez compléter la lecture de cet article en consultant notre page plus spécifiquement consacrée aux véhicules électriques.