Lotus dévoile son vaisseau amiral parisien en plein cœur du Triangle d’or

Lotus a ouvert les portes de son nouveau magasin phare à Paris, situé dans le prestigieux « Triangle d’or » de la capitale de la mode, à proximité des Champs-Élysées. Après des ouvertures réussies à Londres, Munich et Oslo, cette nouvelle adresse parisienne représente un pas de plus dans l’ancrage européen de la marque.

Une Plongée dans l’Univers Lotus

En pénétrant dans ce flagship au 33 rue François 1er, les amateurs d’automobile peuvent s’immerger dans l’univers Lotus sur trois étages et 534 m² dédiés à l’histoire, au présent et au futur de la marque. Du rez-de-chaussée où trônent les derniers modèles comme l’Hyper-SUV Eletre et la sportive Emira, jusqu’au sous-sol qui esquisse les ambitions futures de Lotus, chaque niveau offre une expérience unique.

Un Hommage au Passé et un Regard vers le Futur

Le premier étage se transforme en une sorte de galerie où l’histoire de 75 ans de Lotus est mise en avant à travers des expositions de modèles iconiques. Le sous-sol, quant à lui, propose un aperçu des projets futurs avec des espaces dédiés aux technologies Lotus et à leur développement.

Une Expérience Unique pour les Visiteurs

Ce nouvel écrin offre une expérience immersive aux visiteurs. La petite sœur de l’hyper SUV électrique Eletre, l’Hyper-GT Lotus Emeya y sera présentée en avant-première européenne lors de la Fashion Week de Paris 2023. De plus, une zone VIP permet des échanges privilégiés avec les experts de la marque dans un cadre confidentiel et exclusif.

L’ouverture de ce nouveau flagship parisien démontre l’ambition de Lotus de se rapprocher de ses clients européens et de partager son héritage et ses innovations dans un environnement prestigieux. Ce lieu promet de devenir un point de rencontre incontournable pour les aficionados de la marque et les curieux du monde automobile.

Ne manquez pas de visiter ce nouveau flagship de Lotus lors de votre prochaine virée parisienne, et découvrez un lieu où le passé rencontre le futur de l’automobile. Continuez à suivre Tesla Mag pour davantage de mises à jour sur les événements clés dans l’univers automobile.