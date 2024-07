Les passionnés de la marque Tesla ont récemment eu l’occasion d’observer une image fuitée du futur modèle Y « Juniper », révélant des modifications notables des feux arrière par rapport au modèle 3. Cet aperçu fournit des détails intrigants, et nous allons les explorer plus en profondeur.

Des Feux Arrière Redessinés

Le premier changement évident concerne la modification des taillights par rapport à la Model 3. Les feux arrière du modèle Y « Juniper » semblent avoir été allongés sur la partie supérieure, créant une apparence plus étendue. Une petite pièce de séparation noire brillante abrite la caméra arrière, ajoutant une touche de sophistication et un élément fonctionnel important.

Absence de Rouge sur la Partie Inférieure

Il est également crucial de noter que la partie inférieure des feux ne contient plus de rouge. Cet ajustement esthétique pourrait avoir plusieurs implications, tant en termes de design que de visibilité. La caméra arrière, désormais presque centrée au-dessus de la lettre « S » de Tesla, bénéficie ainsi d’une meilleure intégration et d’un champ de vision optimisé.

Le Mystérieux Barreau Gris Foncé

Un autre élément intéressant est la barre qui semble être faite de plastique gris foncé, bien que cela puisse être une illusion d’optique due à la coloration blanche du véhicule. Ce barreau ne semble pas être directement éclairé. Il se pourrait que la lumière rouge provienne des feux arrière et illumine indirectement cette barre, ajoutant une lumière diffuse en dessous tout en hébergeant le bouton du coffre.

Des Lettres Tesla en Noir

Une dernière observation notable est que les lettres Tesla apparaissent en noir sur ce modèle d’aperçu, offrant un contraste frappant avec la carrosserie blanche.

Impressions Générales

Bien que ces modifications puissent sembler subtiles, elles témoignent de l’engagement de Tesla à constamment évoluer et innover dans la conception de ses véhicules. Les ajustements apportés aux feux arrière et à la caméra visent non seulement à améliorer l’esthétique mais aussi à optimiser les fonctionnalités du véhicule, assurant ainsi une meilleure expérience de conduite pour les utilisateurs.

Avec ces aperçus, il est certain que la curiosité autour du modèle Y « Juniper » ne fera qu’augmenter. Tesla continue de susciter l’enthousiasme et l’anticipation avec chaque nouvelle révélation, consolidant ainsi sa position de leader dans l’industrie automobile électrique.