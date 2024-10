La maison connectée joue un rôle central dans la transition énergétique. Elle permet aux foyers de mieux gérer leur consommation tout en optimisant le confort. Pour en savoir plus sur cette évolution technologique, Tesla Mag a rencontré Laurent Glaser et Vianney Laurent, représentants d’Enki chez Leroy Merlin, qui nous ont présenté leur nouvelle plateforme et ses fonctionnalités. Ensemble, ils partagent leur vision de la maison connectée et expliquent comment ces innovations peuvent contribuer à des économies d’énergie significatives.

Présentation des intervenants

Laurent Glaser, directeur stratégie et prospective maison connectée chez Leroy Merlin, nous explique le rôle grandissant des solutions connectées dans la gestion énergétique des foyers : « L’objectif est d’offrir des solutions simples et accessibles pour permettre à tous de mieux consommer. La gestion de l’énergie domestique ne doit pas être compliquée, elle doit être facilitée grâce à des outils intuitifs. »

Vianney Laurent, responsable du développement commercial chez Enki, détaille la refonte de l’application Enki V2 : « Nous avons conçu cette nouvelle version pour qu’elle soit encore plus facile à utiliser et tournée vers les besoins réels des utilisateurs. Notre priorité était de simplifier l’accès aux technologies tout en augmentant leur efficacité dans la gestion de l’énergie. »

Enki V2 : une plateforme orientée vers les économies d’énergie

La nouvelle version de l’application Enki, baptisée V2, offre une gestion centralisée des appareils connectés de la maison. « Que ce soit pour l’éclairage, le chauffage, ou la sécurité, tout peut être contrôlé à partir d’une seule application, » explique Vianney Laurent. « Cela permet non seulement de simplifier la gestion du foyer, mais aussi de rendre cette gestion plus efficace d’un point de vue énergétique. »

Le Coach Énergie est l’une des fonctionnalités phares de cette nouvelle plateforme. Il se connecte directement au compteur Linky et permet aux utilisateurs de suivre en temps réel leur consommation énergétique. « Le Coach Énergie ne se contente pas de donner des chiffres. Il analyse les habitudes de consommation et propose des conseils personnalisés pour réduire les dépenses énergétiques sans compromis sur le confort, » précise Vianney Laurent.

Des économies concrètes pour les foyers

Les avantages d’une gestion connectée de l’énergie sont tangibles. « En connectant simplement ses radiateurs à Enki, un foyer peut réaliser jusqu’à 15 % d’économies sur sa facture énergétique. Le Coach Énergie permet d’aller encore plus loin en optimisant l’utilisation des appareils au quotidien, » souligne Vianney Laurent.

En plus de suivre la consommation globale du foyer, Enki V2 permet de mesurer la consommation de chaque appareil connecté, comme les radiateurs ou les éclairages. L’application fournit également des recommandations pour mieux gérer l’énergie en fonction des conditions spécifiques de chaque foyer.

Un futur énergétique intelligent

Laurent Glaser conclut en insistant sur l’importance des technologies connectées dans le contexte actuel : « Avec la hausse des prix de l’énergie et les préoccupations environnementales, les solutions comme Enki sont devenues indispensables. Elles permettent à chacun de mieux gérer sa consommation, tout en contribuant à la réduction des émissions de carbone. »

Conclusion

Enki V2, avec son Coach Énergie, représente une avancée significative dans la gestion énergétique des foyers. Cette plateforme intuitive permet de simplifier la gestion de la maison tout en aidant les utilisateurs à réduire leur consommation. Avec cette solution, Enki ouvre la voie vers une maison connectée et responsable, où confort et économies d’énergie vont de pair.