La meilleure borne de recharge ? Notre Guide complet

Avec une croissance exponentielle des immatriculations de véhicules électriques en France, la question de la recharge devient de plus en plus pertinente. Ce guide vous aidera à comprendre les différents aspects des bornes de recharge, spécifiquement pour les propriétaires de Tesla. De plus, découvrez le Tesla Pack exclusif pour une installation rapide et fiable avec notre partenaire Charge Direct.

Sommaire

Types de Bornes de Recharge pour Tesla Le Rôle du Disjoncteur dans une Borne de Recharge Tesla Comprendre l’Ampérage pour une Borne de Recharge Tesla Tesla Pack: Votre Solution Tout-en-Un pour la Recharge à Domicile

1. Types de Bornes de Recharge pour Tesla

Les Différents Types de Bornes

Tesla Wall Connector : Spécialement conçu pour les véhicules Tesla, il peut fournir jusqu’à 22 kW de puissance.

: Spécialement conçu pour les véhicules Tesla, il peut fournir jusqu’à 22 kW de puissance. Prise Domestique: Une option plus économique mais plus lente, avec une puissance maximale de 3 kW.

Bornes Disponibles dans le Tesla Pack

Autel Maxicharger AC – Tesla Pack : Prix habituel €634,00 EUR

: Prix habituel €634,00 EUR Borne de Recharge KEBA P30 a-series – Tesla Pack : Prix habituel €475,00 EUR

: Prix habituel €475,00 EUR Borne de Recharge Pulsar Plus de Wallbox – Tesla Pack : Prix habituel à partir de €661,45 EUR

: Prix habituel à partir de €661,45 EUR Borne de recharge Witty de HAGER – Tesla Pack: Prix spécifique

Le Mode de Recharge Adapté

Le choix dépend du modèle de votre Tesla et de son usage. Par exemple, si vous possédez une Tesla Model 3 et que vous utilisez principalement votre véhicule pour des trajets courts, une prise domestique pourrait suffire.

2. Le Rôle du Disjoncteur dans une Borne de Recharge Tesla

Un disjoncteur est essentiel pour éviter les surchauffes ou courts-circuits. Il doit protéger au minimum 120% de la charge. Pour une installation sécurisée, il est recommandé de consulter un électricien spécialisé.

3. Comprendre l’Ampérage pour une Borne de Recharge Tesla

L’ampérage est crucial pour la vitesse de recharge. Par exemple, une Tesla Model S avec une capacité de batterie de 100 kWh se recharge en environ 4,5 heures avec un Tesla Wall Connector à 22 kW.

4. Tesla Pack: Votre Solution Tout-en-Un pour la Recharge à Domicile

Qu’est-ce que le Tesla Pack?

Le Tesla Pack est une offre exclusive de Tesla Mag en partenariat avec Charge Direct. Il vous permet d’acheter votre borne de recharge Tesla et de trouver un installateur certifié pour une installation rapide et fiable.

Les Avantages

Installation Rapide : Charge Direct garantit une installation en un temps record.

: Charge Direct garantit une installation en un temps record. Fiabilité : Tous les installateurs sont certifiés et formés spécifiquement pour les bornes de recharge Tesla.

: Tous les installateurs sont certifiés et formés spécifiquement pour les bornes de recharge Tesla. Prix Compétitif: Grâce à notre partenariat, bénéficiez d’un prix avantageux sur votre installation.

Conclusion

Le choix d’une borne de recharge pour votre Tesla dépend de plusieurs facteurs, notamment le modèle de véhicule et l’usage prévu. Avec le Tesla Pack, vous avez une solution tout-en-un qui vous garantit une installation rapide et fiable.

Prêt à optimiser votre expérience Tesla? Cliquez ici pour découvrir le Tesla Pack et bénéficiez d’une installation rapide et fiable avec Charge Direct.

Ce guide vous est présenté par Tesla Mag, votre source fiable pour tout ce qui concerne la révolution des véhicules électriques Tesla.