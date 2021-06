Sur Tesla Mag, nous souhaitons promouvoir la technologie pour ce qu’elle est ou devrait être. Une assistance dans nos tâches quotidiennes et également un moyen de prendre du plaisir en découvrant de nouvelles possibilités. Les fabricants de téléviseurs évoluent au gré des nouveaux services et c’est ce qui nous a principalement intéressé. Au final, avec une TV Hisense U7, que pourrez vous faire de plus qu’avec votre TV actuelle? Est-ce que ça vaut le coup de changer de TV pour ce nouveau téléviseur? Et en supplément, pourquoi c’est la TV idéale pour profiter de l’EURO 2020.

Le prix des téléviseurs est en hausse mais ce téléviseur se révèle abordable grâce à ses performances. La concurrence et l’innovation vont dans le sens des consommateurs. En effet, vous avez le pouvoir de choisir une TV adaptée à vos besoins et de demander du service, de la simplicité aux fabricants de TV qui ne demandent qu’à vous rendre service. Si le marché semble concentré entre LG, Samsung et Sony. Hisense est une marque ambitieuse et le fait savoir puisque la marque est sponsor officiel de l’UEFA 2020.

où se situe le téléviseur U7 dans la gamme Hisense ?

TV LED Hisense 58A7100F Ultra HD 4K et Ecran sans bords

La technologie HDR pour de meilleures images enfin disponibles avec le 58A7100F. Compatible avec tous les contenus 4K HDR10+ et HLG, découvrez une expérience visuelle riche en couleurs avec une image contrastée et proche de la réalité. Le TV est équipé d’un algorithme alimenté par une IA qui analyse chaque contenu non 4K pour adapter les réglages de l’image et leur résolution à votre écran 4K. Profitez alors d’images nettes et détaillées quelle que soit la source d’origine. Associé à la technologie DTS Studio SoundTM, plongez au coeur d’une immersion sans précédent.

Avantages : Mode Sport pour ne manquer aucun détail des matchs de foots et Bluetooth intégré pour une connectivité sans fil.

Les points clés

146 cm (58″) – 4K UHD

LxHxP (sans pied) 129.3 x 75.3 x 8.4 cm

Son 2 x 8 Watts

HDMI 2.0 x3 – USB x2

Le + : Un écran Ultra HD 4K au Design sans bords pour une expérience immersive sans précédent

TV QLED Hisense 50U72QF Le QLED aux noirs profonds

La qualité d’image cinéma désormais disponible dans votre salon avec le 50U72QF, série QLED équipé de la technologie Quantum Dots, d’un rétroéclairage Full LED avec 32 zones de Local Dimming, d’une luminosité de 700 nits ainsi qu’une compatibilité Dolby Vision et Dolby Atmos. Le U72QF est l’alliance de la qualité d’image, des dernières technologies et un d’un design premium.

Les points clés

126 cm (50″) – 4K UHD

LxHxP (sans pied) 111.2 x 64.5 x 7.9 cm

Son 2 x 10 Watts

HDMI 2.0 x4 – USB x2

Le + : L’alliance QLED et Full LED pour des couleurs riches et des noirs plus intenses.

TV QLED Hisense 65U82QF L’expérience QLED ultime et sa barre de son JBL

Amenez directement le cinéma dans votre salon avec le 65U82QF, série QLED doté de la technologie Quantum Dots, d’une dalle 100Hz native, d’une luminosité de 1 000 nits et de 180 zones de Local Dimming. En complément, la série U8 intègre une Barre de Son JBL et la technologie Dolby Atmos.

Avec un écran 65 pouces (soit 165 cm), le TV Hisense UHD 4K offre une véritable immersion au coeur de l’image. En Ultra Haute Définition, les images sont 4 fois plus détaillées qu’en Full HD et intègrent de plus de 8 millions de pixels : regarder la télévision n’a jamais été aussi réaliste qu’aujourd’hui.

Mais comme la qualité de l’image ne fait pas tout, le 65U82QF embarque l’OS Vidaa U4, une interface simple et entièrement personnalisable qui s’allume en un clin d’oeil.

Les points clés

164 cm (65″) – 4K UHD

LxHxP (sans pied) 145.2 x 86.2 x 8.9 cm

Son 2 x 10 Watts

HDMI 2.0 x4 – USB x2

Le + : QLED, 100Hz natif et 1000 nits de luminosité pour une image exceptionnelle.

Pourquoi le téléviseur U7 est un bon choix pour suivre l’Euro 2020?

Avec différents modes d’images comme le mode sport associé à la compensation de mouvement MEMC, vous serez toujours au coeur de vos meilleurs matchs de foot avec une image ultra fluide. Idéal pour suivre vos matchs du Paris Saint-Germain ou de l’UEFA EURO 2020TM, dont Hisense est partenaire officiel.