Les bornes de recharge sont de plus en plus plébiscitées par les conducteurs de véhicules électriques et hybrides rechargeables. Elles offrent une solution sécurisée et performante pour la recharge des véhicules à domicile. Il existe différents modèles de bornes de recharge sur le marché, chacun ayant ses propres spécifications et fonctionnalités. Dans cet article, nous allons passer en revue les meilleures bornes de recharge en 2024, en tenant compte de critères tels que la puissance, la capacité de charge et les fonctionnalités avancées.

Quelle borne de recharge choisir en 2024 ?

Wallbox ou borne de recharge : quels modèles et quel fonctionnement ?

Les wallbox ou bornes de recharge sont des dispositifs spécialement conçus pour répondre aux besoins de recharge des véhicules électriques et hybrides rechargeables. Ils offrent une solution plus sécurisée et performante que la simple prise domestique ou la prise renforcée. Les wallbox se distinguent par leur puissance, qui peut varier de 3,7 kW à 350 kW, en fonction des besoins de recharge du véhicule. La capacité de charge de la voiture est également un facteur à prendre en compte lors du choix d’une wallbox, car elle détermine la puissance maximale que la batterie peut supporter. Il est donc important de choisir une wallbox qui correspond à la capacité de charge de votre véhicule.

Quels critères prendre en compte pour choisir une borne de recharge ?

Pour choisir la meilleure borne de recharge pour votre véhicule électrique ou hybride rechargeable, il est important de prendre en compte plusieurs critères. Ces critères vous aideront à évaluer vos besoins spécifiques et à trouver la borne de recharge qui répond le mieux à vos attentes. Voici les principaux critères à considérer lors de votre choix :

Puissance de la borne : La puissance de la borne est un élément clé, car elle détermine le temps de recharge de votre véhicule. Il est essentiel de choisir une borne avec une puissance adaptée à vos besoins. Les bornes de recharge peuvent avoir des puissances variant de 3 kW à 350 kW. Si vous avez besoin de recharger rapidement votre véhicule, optez pour une borne dotée d’une puissance plus élevée. Capacité de charge de la voiture : La capacité de charge de votre voiture est un facteur important à prendre en compte lors du choix d’une borne de recharge. Elle détermine la puissance maximale que la batterie peut supporter. Il est donc crucial de choisir une borne qui correspond à la capacité de charge de votre véhicule. Si vous avez un véhicule avec une capacité de charge élevée, optez pour une borne de recharge avec une puissance plus élevée. Trajets et habitudes : Vos trajets et habitudes de conduite sont également à prendre en compte. Si vous parcourez de longues distances et avez besoin de recharger fréquemment, il peut être judicieux d’opter pour une borne de recharge rapide et pratique. Si vous utilisez principalement votre véhicule pour de courts trajets, une borne avec une puissance moins élevée peut être suffisante. Fonction délestage : La fonction délestage est une fonctionnalité avantageuse à rechercher dans une borne de recharge. Elle permet de gérer la puissance disponible à votre domicile, en répartissant l’énergie entre votre véhicule et les autres appareils électriques. Cela évite les risques de surcharge électrique et optimise la recharge de votre véhicule, en fonction de vos besoins et des capacités de votre installation électrique. Détection des heures creuses : La détection des heures creuses est une fonctionnalité intéressante si vous souhaitez profiter des tarifs avantageux de l’électricité pendant les périodes où la demande est plus faible. Cette fonction permet à la borne de recharge de détecter les heures creuses et de programmer automatiquement la recharge de votre véhicule pendant ces périodes, ce qui peut vous faire réaliser des économies sur votre facture d’électricité. Étanchéité : Si vous envisagez d’installer votre borne de recharge en extérieur, il est préférable de choisir un modèle étanche pour garantir sa durabilité. Une borne étanche résistera aux intempéries et aux conditions extérieures, assurant ainsi un fonctionnement optimal et une longue durée de vie.

Avec ces critères en tête, vous serez en mesure de choisir la meilleure borne de recharge pour votre véhicule électrique ou hybride rechargeable, en fonction de vos besoins spécifiques.

Critère Explication Puissance de la borne Détermine le temps de recharge du véhicule. Choisissez en fonction de vos besoins. Capacité de charge de la voiture Doit correspondre à la capacité maximale de la batterie de votre véhicule. Trajets et habitudes Prenez en compte la distance parcourue et la fréquence de recharge. Fonction délestage Gère la puissance disponible à votre domicile pour éviter les surcharges. Détection des heures creuses Permet de programmer la recharge pendant les périodes de tarification avantageuse. Étanchéité Si vous installez la borne dehors, choisissez un modèle étanche pour assurer sa durabilité.

Les meilleures wallbox ou bornes de recharge du marché

Pour vous aider à choisir la meilleure borne de recharge pour votre véhicule électrique ou hybride rechargeable, nous avons établi un top 10 des meilleures wallbox et bornes de recharge disponibles sur le marché en 2024. Ce classement comprend des modèles de différentes marques, tels que Copper SB, ELVI EVBOX, eNext S CIRCONTROL, EO Mini Pro 2, EVlink Smart SCHNEIDER, Lefanev, P30 98137 b-series KEBA, P30 Série A KEBA, Sobem Scame WB 205.W17-B0 et Witty XEV101 HAGER. Chaque modèle offre des fonctionnalités avancées et des performances adaptées à vos besoins spécifiques.

Marque et modèle Caractéristiques Wallbox Copper SB Puissance élevée, compatibilité avec de nombreux véhicules ELVI EVBOX Connectivité intelligente, design moderne eNext S CIRCONTROL Puissance réglable, recharge rapide EO Mini Pro 2 Compacte, installation facile EVlink Smart SCHNEIDER Gestion de la consommation, compatibilité avec les applications mobiles Lefanev Charge intelligente, protection contre les surtensions P30 98137 b-series KEBA Recharge rapide, surveillance à distance P30 Série A KEBA Connectivité Wi-Fi, programmation de la charge Sobem Scame WB 205.W17-B0 Installation extérieure, résistante aux intempéries Witty XEV101 HAGER Contrôle à distance, recharge sécurisée

Les différentes cartes de recharge pour voiture électrique

Pour recharger votre voiture électrique sur les bornes publiques, il est essentiel d’avoir une carte de recharge. Il existe différentes cartes de recharge disponibles sur le marché, proposées par des opérateurs spécialisés tels que ChargeMap, Ulys Electric, Fulli (ex-KiwhiPass), Plugsurfing, Freshmile, Fastned, Shell, TotalEnergies et Izivia.

Chaque carte de recharge offre des avantages et des inconvénients spécifiques en termes de tarification, de couverture du réseau et de gestion des opérations. Il est donc important de choisir la carte de recharge qui correspond le mieux à vos besoins et à votre utilisation.

Opérateur Avantages Inconvénients ChargeMap Tarification compétitive, large réseau de bornes Couverture limitée dans certaines régions Ulys Electric Abonnement incluant services de mobilité, recharge à l’étranger Coût mensuel d’abonnement Fulli (ex-KiwhiPass) Large choix de bornes, tarifs attractifs Couverture variable selon les régions Plugsurfing Compatibilité avec de nombreux points de charge, facturation transparente Tarifs élevés dans certains pays Freshmile Réseau étendu en France, tarification flexible en fonction de la borne utilisée Couverture limitée à la France Fastned Recharge rapide, réseau européen Tarifs élevés pour la recharge rapide Shell Compatibilité avec de nombreuses stations, tarifs avantageux Couverture variable selon les régions TotalEnergies Tarifs fixes de recharge, carte multi-énergies Couverture limitée à certaines stations TotalEnergies Izivia Compatibilité avec de nombreux points de charge, pas de frais d’utilisation Couverture limitée à la France

Dans le choix de votre carte de recharge, il est important de prendre en compte la tarification, la couverture du réseau dans votre zone géographique ainsi que les fonctionnalités offertes par chaque opérateur. Une carte qui répond à vos besoins de recharge régulière et qui facilite vos trajets sera l’option la plus adaptée pour une expérience de recharge fluide et pratique avec votre voiture électrique.

Les cartes opérateurs spécialisés

Les cartes de recharge des opérateurs spécialisés jouent un rôle essentiel dans la mobilité électrique, offrant des solutions de recharge adaptées aux besoins spécifiques des conducteurs de véhicules électriques en France. Plusieurs cartes sont disponibles sur le marché, proposées par des opérateurs renommés tels que ChargeMap, Ulys Electric, Fulli (ex-KiwhiPass), Plugsurfing et Freshmile.

La carte ChargeMap Pass est compatible avec un grand nombre de stations de recharge en Europe et permet de recharger à l’étranger, offrant ainsi une solution de recharge pratique pour les conducteurs de véhicules électriques qui voyagent fréquemment.

La carte Ulys Electric propose un pack recharge électrique + badge pour une solution de mobilité complète. Cette carte vous permet d’accéder facilement aux bornes de recharge et de bénéficier de tarifs préférentiels, rendant la recharge de votre véhicule électrique encore plus avantageuse.

Avec la carte Fulli (ex-KiwhiPass), vous pouvez profiter d’une tarification intéressante et d’une compatibilité étendue avec de nombreuses stations de recharge à travers la France. Cette carte vous offre la possibilité de recharger votre véhicule électrique en toute simplicité et en toute confiance.

La carte Plugsurfing est reconnue pour sa compatibilité avec de nombreux points de charge en Europe. Elle permet aux conducteurs de véhicules électriques de recharger facilement leur véhicule, où qu’ils se trouvent sur le continent.

Enfin, la carte Freshmile propose son propre réseau de stations en France, offrant une solution de recharge pratique et flexible. Avec cette carte, vous pouvez choisir parmi différentes bornes de recharge et bénéficier d’une tarification adaptée à la borne utilisée.

Carte de recharge Opérateur Avantages Carte ChargeMap Pass ChargeMap Compatibilité avec de nombreuses stations en Europe, recharge à l’étranger Carte Ulys Electric Ulys Electric Pack recharge électrique + badge, tarifs préférentiels Carte Fulli (ex-KiwhiPass) Fulli Tarification intéressante, compatibilité étendue Carte Plugsurfing Plugsurfing Compatibilité avec de nombreux points de charge en Europe Carte Freshmile Freshmile Réseau de stations en France, tarification flexible

Les cartes de fournisseurs d’énergie (réseau préférentiel)

Certains fournisseurs d’énergie proposent également des cartes de recharge pour les utilisateurs de véhicules électriques. Parmi eux, Fastned offre un réseau de recharge rapide à travers l’Europe et propose des tarifs préférentiels pour les abonnés.

La carte Shell, quant à elle, est compatible avec un grand nombre de stations de recharge et offre des tarifs fixes avantageux.

TotalEnergies propose une carte multi-énergies permettant de recharger votre véhicule à un tarif fixe sur ses bornes.

La carte Izivia de EDF est compatible avec plus de 250 points de recharge et ne facture pas de frais d’utilisation.

Chaque carte de fournisseur d’énergie offre des avantages spécifiques en fonction de votre localisation et de votre utilisation.

Fournisseurs d’énergie Carte de recharge Avantages Fastned Carte Fastned Réseau de recharge rapide en Europe, tarifs préférentiels pour les abonnés Shell Carte Shell Compatibilité avec de nombreuses stations de recharge, tarifs fixes avantageux TotalEnergies Carte TotalEnergies Carte multi-énergies, tarif fixe de recharge sur les bornes TotalEnergies Izivia (EDF) Carte Izivia Compatibilité avec plus de 250 points de recharge, pas de frais d’utilisation

Meilleures ventes de borne de recharge pour voiture électrique

Pour recharger votre voiture électrique à domicile, il est essentiel de choisir une borne de recharge de qualité. Parmi les meilleures ventes de bornes de recharge pour voiture électrique en 2024, on retrouve des modèles tels que la WALLBOX Pulsar Plus, la JATRHG EV Station de Charge, la TESKEE EV Type 2 Station de Recharge, la MOREC Type 2 EV Chargeur, l’EVIEUN 16A Triphasé Chargeur, la FNRIDS Type 2 Chargeur, la MOREC 7KW 32A Chargeur, la GREEN CELL GC Chargeur, la TERA SMART EV Chargeur et la MOREC 7,68KW Chargeur.

Marque Modèle Puissance Connectivité Sécurité Hager Witty 7,4 kW Oui Oui JATRHG EV Station de Charge 7 kW Oui Oui Wallbox Pulsar Plus 7,4 kW Oui Oui MOREC Type 2 EV Chargeur 7,4 kW Oui Oui EVIEUN 16A Triphasé Chargeur 11 kW Non Oui FNRIDS Type 2 Chargeur 7,4 kW Oui Oui MOREC 7KW 32A Chargeur 7 kW Oui Oui GREEN CELL GC Chargeur 7,4 kW Oui Oui TERA SMART EV Chargeur 7 kW Oui Oui MOREC 7,68KW Chargeur 7,68 kW Oui Oui

Quelle borne de recharge pour voiture électrique choisir ?

Le choix de la bonne borne de recharge pour votre voiture électrique dépend de plusieurs critères. Il est important de prendre en compte la puissance de recharge, la connectivité, la compatibilité avec votre véhicule, les fonctionnalités avancées disponibles et les spécifications relatives à l’installation. Il est également recommandé de lire les retours d’expérience d’autres utilisateurs et de consulter les avis en ligne avant de faire votre choix final.

Les critères de choix

Lorsque vous décidez quelle borne de recharge pour voiture électrique choisir, il est essentiel de considérer les critères suivants :

Puissance de recharge : La puissance de recharge détermine la vitesse à laquelle votre voiture sera chargée. Il est important de choisir une borne qui correspond à vos besoins de charge et qui soit compatible avec la capacité de charge de votre véhicule électrique.

: La détermine la vitesse à laquelle votre voiture sera chargée. Il est important de choisir une borne qui correspond à vos besoins de charge et qui soit compatible avec la capacité de charge de votre véhicule électrique. Connectivité : La connectivité de la borne de recharge vous permettra de contrôler et de programmer la recharge de votre véhicule à distance. Assurez-vous que la borne que vous choisissez est compatible avec les applications et les systèmes de gestion disponibles.

Compatibilité : Vérifiez si la borne de recharge est compatible avec votre véhicule électrique. Certains modèles de voitures peuvent nécessiter des adaptateurs ou des câbles spécifiques.

Fonctionnalités avancées : Certaines bornes de recharge offrent des fonctionnalités avancées telles que la gestion de la charge, le délestage de l’énergie, la détection des heures creuses , etc. Ces fonctionnalités peuvent améliorer l’efficacité de la recharge et vous permettre d’économiser de l’énergie.

, etc. Ces fonctionnalités peuvent améliorer l’efficacité de la recharge et vous permettre d’économiser de l’énergie. Installation : Assurez-vous que la borne de recharge que vous choisissez est compatible avec votre installation électrique. Certaines bornes peuvent nécessiter des travaux d’installation spécifiques.

« Choisir la bonne borne de recharge pour votre voiture électrique vous permettra de profiter d’une recharge rapide, sécurisée et pratique à domicile. »

Tableau comparatif des bornes de recharge

Voici un tableau comparatif des quelques bornes de recharge populaires qui peuvent vous aider à prendre une décision éclairée :

Caractéristiques Wallbox Pulsar Plus Hager Witty Schneider EVLink Puissance de recharge 7,4 kW 7,4 kW 7,4 kW Connectivité Connectivité de base Connectivité intermédiaire Connectivité avancée Compatibilité Large compatibilité Compatibilité étendue Compatibilité universelle Fonctionnalités avancées Fonctionnalités pratiques Fonctionnalités supplémentaires Fonctionnalités de pointe Installation Installation simple Installation modérée Installation exigeante

Questions & réponses borne de recharge pour voiture électrique

Vous avez des questions sur les bornes de recharge pour voiture électrique ? Voici quelques réponses aux questions courantes posées par les propriétaires de véhicules électriques.

Quelle est la différence entre une wallbox et une borne de recharge ? La différence entre une wallbox et une borne de recharge réside dans leur fonctionnement et leur installation. Une wallbox est une solution de recharge fixe installée à domicile ou dans un lieu de stationnement réservé. Elle est généralement plus puissante qu’une prise domestique standard et permet une recharge plus rapide et sécurisée. Une borne de recharge, en revanche, fait référence à une infrastructure de recharge publique ou semi-publique, où les conducteurs peuvent recharger leur véhicule en déplacement. Combien de temps faut-il pour recharger une voiture électrique avec une borne de recharge ? Le temps de recharge d’une voiture électrique dépend de plusieurs facteurs, tels que la capacité de la batterie, la puissance de la borne de recharge et le type de connecteur utilisé. En général, une recharge complète peut prendre entre quelques heures à plusieurs heures, en fonction de ces facteurs. Certaines bornes de recharge rapides peuvent permettre une recharge plus rapide en quelques dizaines de minutes. Comment choisir la puissance de la borne de recharge en fonction de son véhicule ? Pour choisir la puissance de la borne de recharge adaptée à votre véhicule, il est important de prendre en compte la capacité de charge de votre voiture. Cette information est souvent donnée par le constructeur et indique la puissance maximale que la batterie peut supporter. Il est recommandé de choisir une borne de recharge dont la puissance est compatible avec la capacité de charge de votre véhicule pour obtenir le temps de recharge optimal. Est-il possible d’installer soi-même une borne de recharge à domicile ? Oui, il est possible d’installer soi-même une borne de recharge à domicile, mais cela dépend de vos compétences en matière d’électricité et des normes de sécurité en vigueur dans votre pays. Il est recommandé de faire appel à un professionnel qualifié pour l’installation de votre borne de recharge afin de garantir une installation correcte et sécurisée. Un électricien certifié pourra également s’assurer que le raccordement à votre installation électrique existante est effectué dans les règles de l’art.

Ces réponses vous aideront à mieux comprendre le fonctionnement des bornes de recharge pour voiture électrique.

Conclusion

Les bornes de recharge sont devenues essentielles pour les propriétaires de véhicules électriques et hybrides rechargeables. Elles offrent une solution pratique et efficace pour recharger votre voiture à domicile. En choisissant la bonne borne de recharge, vous pouvez optimiser votre expérience de recharge et assurer la sécurité de votre véhicule. Que vous optiez pour une wallbox ou une borne de recharge, assurez-vous de prendre en compte les critères importants tels que la puissance, la capacité de charge, la compatibilité et les fonctionnalités avancées. Avec les meilleures bornes de recharge disponibles sur le marché en 2024, vous pouvez profiter pleinement des avantages de la mobilité électrique.

