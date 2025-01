La nouvelle mise à jour logicielle de Tesla,

2025.2, est en cours de déploiement pour le quatrième lot de véhicules, atteignant ainsi près de 14 % du parc automobile. Cette mise à jour apporte des améliorations significatives et des fonctionnalités novatrices qui visent à améliorer l’expérience utilisateur, la sécurité et l’efficacité de chaque trajet.

Nouvelles fonctionnalités de préconditionnement des chargeurs rapides tiers

Avec cette mise à jour, Tesla étend le préconditionnement des batteries à davantage de chargeurs rapides tiers, même s’ils ne figurent pas sur la liste des chargeurs disponibles. Il suffit de définir un chargeur rapide comme destination, et le préconditionnement de la batterie s’active automatiquement au besoin pour optimiser les performances de charge. Cela améliore non seulement la commodité mais aussi l’efficacité de l’expérience de charge, incitant davantage d’utilisateurs à passer aux véhicules électriques.

Chime de circulation arrière

La sécurité est au cœur des préoccupations de Tesla, et la nouvelle fonction « Chime de circulation arrière » en est la preuve. Désormais, lorsque vous passez en marche arrière, un signal sonore vous avertit lorsqu’un objet est détecté en train de traverser derrière vous. Qu’il s’agisse de véhicules ou de piétons, cette fonction accroît la vigilance du conducteur et réduit les risques d’accidents.

Ouverture du coffre sans les mains pour Android

Pour les utilisateurs d’Android, la mise à jour 2025.2 apporte la capacité d’ouvrir le coffre ou le frunk sans les mains. Cette fonctionnalité, déjà appréciée par les propriétaires d’iPhones, permet de gérer efficacement le stockage du véhicule sans avoir besoin de poser ses affaires.

Aperçu météo enrichi

Désormais, les informations météo s’afficheront pas seulement pour la destination finale, mais aussi pour les points d’intérêt le long de votre itinéraire. Cela permet aux conducteurs de planifier plus efficacement leurs trajets en tenant compte des conditions météorologiques, et d’ajuster leur voyage si nécessaire.

Mises à jour pour « The Battle of Polytopia »

Côté divertissement, le jeu « The Battle of Polytopia » s’enrichit avec un nouveau skin Aquarion, de nouvelles langues, et des ajustements d’équilibrage. Ce jeu populaire continue d’être un point fort des systèmes d’information Tesla, ajoutant encore plus de plaisir à chaque trajet.

Améliorations du modèle et du mode de service

Enfin, des améliorations importantes ont été apportées au modèle de service et au mode de service Plus. Ces évolutions visent à rendre l’entretien des véhicules plus transparent et plus facile pour les propriétaires, garantissant que le véhicule fonctionne toujours à son meilleur niveau.

Cette mise à jour 2025.2 de Tesla démontre une fois de plus l’engagement de la marque envers l’innovation constante et l’amélioration des expériences de conduite, faisant de chaque véhicule non seulement un outil de déplacement, mais un partenaire intelligent et interactif.