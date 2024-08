🔥🚀 La nouvelle mise à jour ‘Summer Update’ (logiciel 2024.26.6) de Tesla commence à être déployée pour le premier lot d’utilisateurs, représentant moins de 1% de la flotte ! Bien que nous ne connaissions pas encore tous les détails, voici ce que nous savons jusqu’à présent sur cette mise à jour tant attendue. Voici un aperçu détaillé des fonctionnalités et améliorations importantes apportées par cette version.

Changements et Améliorations Clés

La mise à jour 2024.26.6 apporte une série d’améliorations et de nouvelles fonctionnalités pour les propriétaires de véhicules Tesla. Voici quelques éléments clés du changelog :

Castle Doombad Classic remplace la démo du jeu

remplace la démo du jeu YouTube Music et Amazon Music sont désormais disponibles

et sont désormais disponibles Go on Green : la fonction Autopilot peut maintenant traverser automatiquement une intersection au feu vert lorsqu’il y a un véhicule devant

: la fonction Autopilot peut maintenant traverser automatiquement une intersection au feu vert lorsqu’il y a un véhicule devant Vision Speed Limits : utilise les caméras de la voiture pour détecter les limites de vitesse

: utilise les caméras de la voiture pour détecter les limites de vitesse Contrôle Parental : permet de définir des limites de vitesse et d’accélération, d’activer des fonctions de sécurité et de configurer un couvre-feu nocturne

: permet de définir des limites de vitesse et d’accélération, d’activer des fonctions de sécurité et de configurer un couvre-feu nocturne Navigation vers des sous-destinations , comme un terminal spécifique dans un aéroport

, comme un terminal spécifique dans un aéroport Prévisions météorologiques et qualité de l’air , comme en Chine

et , comme en Chine Menu redessiné pour la programmation de la charge ou du préconditionnement

ou du préconditionnement Panneau de climatisation redessiné pour les modèles 3 et Y

pour les modèles 3 et Y Réduction automatique de la vitesse du ventilateur lors des appels téléphoniques

Mode plein écran pour Zoom lorsque le véhicule est à l’arrêt

lorsque le véhicule est à l’arrêt Support pour TeslaMic (micro USB pour l’application de karaoké)

(micro USB pour l’application de karaoké) Curseur de luminosité pour l’éclairage d’ambiance

Mise à jour pour le jeu The Battle of Polytopia

Mise à jour ‘Laborratory’ pour le jeu Vampire Survivors

Recherche de commandes qui inclut désormais des fonctionnalités de climatisation et de navigation

qui inclut désormais des fonctionnalités de climatisation et de navigation Support pour FSD (Supervised) v12.3.6 pour les véhicules MCU1

pour les véhicules MCU1 Retrait de l’option de réglage du chime TACC

Amélioration de la couleur de la caméra avant pour les véhicules avec HW3

Focus sur les Fonctionnalités Sécuritaires

L’un des ajouts les plus remarquables est le contrôle parental. Cette fonctionnalité permet aux parents de définir des limites de vitesse et d’accélération maximums, d’activer des fonctions de sécurité et même de configurer un couvre-feu nocturne, ce qui envoie des notifications si le véhicule est conduit après le couvre-feu. Cela garantit une tranquillité d’esprit pour les propriétaires de Tesla qui prêtent leur voiture à des membres de la famille moins expérimentés.

Nouvelles Options de Divertissement

La mise à jour ajoute YouTube Music et Amazon Music, diversifiant ainsi les options de streaming de musique disponibles directement depuis l’écran de votre Tesla. De plus, les joueurs seront ravis de découvrir les mises à jour pour les jeux The Battle of Polytopia et Vampire Survivors. Le mode plein écran pour Zoom facilite la participation à des visioconférences lorsque le véhicule est stationné.

Améliorations de la Navigation et de l’Autopilot

La fonctionnalité Go on Green, qui permet à l’Autopilot de traverser les intersections automatiquement au feu vert, est un ajout très attendu qui améliore encore l’autonomie et la fluidité de conduite. En plus de cela, la capacité de navigation vers des sous-destinations, comme des terminaux spécifiques à un aéroport, est une extension pratique des capacités de navigation de Tesla.

Améliorations Climatiques et de Charge

Les propriétaires des modèles 3 et Y bénéficieront d’un panneau de climatisation redessiné, rendant l’ajustement de la température plus intuitif. La révision du système de programmation de la charge ou du préconditionnement permet une plus grande flexibilité et un meilleur contrôle des moments de début et de fin de charge. En outre, la nouvelle fonctionnalité de prévisions météorologiques et de qualité de l’air, inspirée des systèmes en Chine, est désormais disponible.

Conclusion

En conclusion, la mise à jour d’été 2024.26.6 de Tesla introduit une série de nouvelles fonctionnalités et d’améliorations qui augmentent non seulement les capacités de divertissement et de navigation, mais aussi la sécurité et la commodité générale des véhicules. Il est conseillé aux propriétaires de vérifier régulièrement les mises à jour et de lire les notes de version pour tirer le meilleur parti de leur véhicule.