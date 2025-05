La nouvelle mise à jour Tesla Spring 2025.14.8 est enfin déployée sur moins de 1% de la flotte de véhicules, affirmant ainsi l’engagement continu de Tesla à améliorer l’expérience utilisateur. Bien que cette mise à jour ne comporte que des corrections mineures, il est conseillé aux propriétaires de rester vigilants et de signaler tout changement notable après l’installation de cette version.

Améliorations et corrections de la mise à jour 2025.14

Les utilisateurs attendaient avec impatience la mise à jour 2025.14, qui introduit plusieurs améliorations notables :

Phares adaptatifs pour les États-Unis et le Canada, permettant une conduite nocturne plus sûre et plus confortable.

pour les États-Unis et le Canada, permettant une conduite nocturne plus sûre et plus confortable. L’intégration de la caméra d’angle mort sur l’écran du conducteur pour les nouveaux modèles S et X, améliorant ainsi la sécurité lors des changements de voie.

sur l’écran du conducteur pour les nouveaux modèles S et X, améliorant ainsi la sécurité lors des changements de voie. Les caméras latérales enregistrent désormais sur Dashcam et Sentry, augmentant le total des vues de caméra de 4 à 6 pour une surveillance plus complète.

enregistrent désormais sur Dashcam et Sentry, augmentant le total des vues de caméra de 4 à 6 pour une surveillance plus complète. Mise à jour du Dashcam Viewer, qui adopte une vue en grille facilitant la navigation entre les enregistrements vidéo.

Nouvelles fonctionnalités pour une gestion améliorée des voyages

La mise à jour apporte également des évolutions significatives pour la planification des trajets :

Plans de voyage alternatifs avec plusieurs options : plus rapide, meilleurs équipements et moins d’arrêts, qui permettent de mieux s’adapter aux besoins de déplacement des utilisateurs.

avec plusieurs options : plus rapide, meilleurs équipements et moins d’arrêts, qui permettent de mieux s’adapter aux besoins de déplacement des utilisateurs. Le mode Conduite Confort est désormais automatique en pilotage automatique sur le Cybertruck.

est désormais automatique en pilotage automatique sur le Cybertruck. Avoidance des autoroutes dans les réglages de navigation, pour ceux qui préfèrent des routes plus pittoresques.

Personnalisation et sécurité renforcées

Tesla ne néglige pas la personnalisation, offrant des réglages comme :

La hauteur de coffre et de frunk peut être mémorisée selon la localisation, pour une praticité accrue.

peut être mémorisée selon la localisation, pour une praticité accrue. Améliorations du mode Sentry avec une UI mise à jour pour une meilleure interface utilisateur et sécurité.

Améliorations multimédia et connectivité

Les passionnés de musique seront heureux de découvrir :

La possibilité de faire défiler les favoris SiriusXM directement avec le volant.

directement avec le volant. L’intégration améliorée d’Apple Music et Amazon Music Free, exigeant une connexion Premium ou WiFi active.

Enfin, des améliorations subtiles non documentées, telles que des modifications de l’UI et une visibilité améliorée du trafic arrière, viennent parfaire cette mise à jour, renforçant à la fois sécurité et plaisir de conduite.