La mission Polaris Dawn de SpaceX a atteint une nouvelle étape historique lorsque son équipage d’astronautes a atteint une altitude impressionnante de 869 miles (1 399 kilomètres) au-dessus de la Terre. C’est la distance la plus éloignée que les humains ont parcourue en plus de 50 ans, et plus de 3,4 fois plus haute que la Station Spatiale Internationale (ISS).

L’équipage de Polaris Dawn, à bord de la capsule Dragon de SpaceX, marque une nouvelle ère de l’exploration spatiale humaine. En franchissant cette distance, ils symbolisent non seulement la capacité humaine à repousser les limites mais aussi l’engagement de SpaceX à ouvrir l’espace à de nouvelles frontières.

Elon Musk, fondateur et PDG de SpaceX, a exprimé son enthousiasme sur Twitter, soulignant l’importance historique de cette mission et partageant une vue époustouflante de la Terre depuis la capsule Dragon.

