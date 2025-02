C’est désormais certain : SpaceX a confirmé que le prochain vol de son vaisseau spatial révolutionnaire, le Starship, aura lieu ce vendredi 28 février 2025. Annoncé par Elon Musk et validé par les équipes de SpaceX, ce huitième vol d’essai suscite une excitation palpable parmi les passionnés d’exploration spatiale et les observateurs de l’industrie aérospatiale. Ce lancement, prévu depuis la base de Starbase au Texas, marque une étape cruciale dans le développement de ce vaisseau destiné à transporter humains et cargaisons vers la Lune, Mars, et au-delà.

Un calendrier serré

Le décollage est programmé pour ce vendredi, avec une fenêtre de lancement débutant à 16h00 heure locale (00h00 heure de Paris, dans la nuit de vendredi à samedi pour les Européens). Cette date, confirmée après des semaines de préparatifs intenses, reste toutefois tributaire des conditions météorologiques et des vérifications techniques finales. Un test statique des moteurs réussi le 12 février dernier a renforcé la confiance des équipes, qui ont peaufiné les derniers détails pour respecter ce rendez-vous. En cas d’imprévu, des fenêtres de secours sont prévues jusqu’au 6 mars.

Les objectifs de la mission

Ce huitième vol s’appuie sur les enseignements des essais précédents, notamment le septième, en janvier 2025, où une défaillance avait conduit à la perte de l’étage supérieur (Ship 33) et empêché le déploiement de simulateurs de satellites Starlink. Cette fois, SpaceX vise des objectifs ambitieux :

Capture du Super Heavy : Le premier étage, le Super Heavy Booster, tentera d’être récupéré par les bras mécaniques de la tour « Mechazilla », une manœuvre réussie pour la première fois en octobre 2024 et essentielle à la réutilisabilité du système.

: Le premier étage, le Super Heavy Booster, tentera d’être récupéré par les bras mécaniques de la tour « Mechazilla », une manœuvre réussie pour la première fois en octobre 2024 et essentielle à la réutilisabilité du système. Déploiement de charges utiles : Dix simulateurs de satellites Starlink seront largués environ 17 minutes après le décollage, une étape clé pour prouver les capacités commerciales du Starship.

: Dix simulateurs de satellites Starlink seront largués environ 17 minutes après le décollage, une étape clé pour prouver les capacités commerciales du Starship. Amerrissage contrôlé : L’étage supérieur suivra une trajectoire suborbitale pour un amerrissage précis dans l’océan Indien, testant sa capacité à gérer la rentrée atmosphérique.

Une version optimisée : le Starship « Block 2 »

Le vaisseau utilisé est une évolution du modèle « Block 2 », déjà testé lors du vol 7. Parmi les améliorations :

Un bouclier thermique renforcé avec des tuiles céramiques améliorées et une protection supplémentaire.

avec des tuiles céramiques améliorées et une protection supplémentaire. Des volets redessinés , plus petits et repositionnés pour limiter l’exposition à la chaleur.

, plus petits et repositionnés pour limiter l’exposition à la chaleur. La réutilisation de composants, comme un moteur Raptor recyclé, pour valider la viabilité économique.

Ces modifications visent à fiabiliser le Starship, un enjeu majeur pour la NASA, qui compte sur lui pour la mission Artemis 3 en 2026.

Les défis en jeu

Chaque vol d’essai reste une entreprise risquée. Le vol 6, en novembre 2024, avait échoué à capturer le Super Heavy à cause de capteurs endommagés, tandis que le vol 7 avait vu le Starship perdu suite à une anomalie. La capture en vol et la résistance à la rentrée atmosphérique exigent une précision extrême. La Federal Aviation Administration (FAA) a donné son feu vert, mais tout changement imprévu pourrait compliquer les plans, comme par le passé.

Une année clé pour SpaceX

2025 est une année décisive, avec un objectif de 25 vols d’essai. Ce lancement prépare des étapes futures, comme un test de transfert de carburant en orbite ou un vol lunaire inhabité à l’automne. Elon Musk vise toujours un premier vol vers Mars en 2026, fidèle à sa vision d’une humanité multiplanétaire.

Où suivre l’événement

Le lancement sera diffusé en direct sur le compte X de SpaceX (@SpaceX), avec des vues en temps réel grâce à plus de 30 caméras embarquées. La fenêtre de tir durera environ 1h30 à partir de 16h00 heure locale. Des comptes comme @actuspacex ou @ufotinik partageront aussi des mises à jour.

Pourquoi ce vol compte

Ce vendredi, le Starship ne teste pas seulement une technologie : il symbolise une nouvelle ère spatiale. Un succès conforterait SpaceX dans sa quête de démocratiser l’espace, tandis qu’un échec fournirait des données précieuses. Alors que le compte à rebours s’égrène, le monde attend de voir si ce vol marquera un tournant dans la conquête spatiale.