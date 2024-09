La production du Tesla Semi semble avoir pris son rythme de croisière, d’après une vidéo filmée par drone au-dessus de la Gigafactory Nevada, qui montre au moins 50 unités à l’extérieur de l’usine, dont environ la moitié sont des constructions toutes neuves.

A Bolt of Tesla Semi’s – 26 brand-new Tesla semi’s fresh off of the prototype production line!

They seem to be hitting their stride and increasing the pace of production. pic.twitter.com/zgoZy31gOi

— Zanegler (@HinrichsZane) September 5, 2024