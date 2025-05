Le géant de l’automobile électrique, Tesla, continue de révolutionner l’expérience utilisateur avec sa dernière mise à jour de l’application pour iOS, version 4.45.0. Cette mise à jour vient apporter des améliorations significatives, en particulièrement pour ceux utilisant la fonction de supercharge. découvrons ensemble les principales nouveautés de cette mise à jour qui pourraient bien simplifier la vie des conducteurs de Tesla.

Support de l’Activité en direct lors des sessions de supercharge

Avec la version 4.45.0, l’application Tesla intègre désormais le support Live Activity pour les sessions de supercharge sur iOS 17.2 et versions ultérieures. Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs de recevoir des mises à jour en temps réel dès que la session de charge commence. Cela représente une avancée notable car elle élimine le besoin de vérifier manuellement l’état de charge, permettant ainsi une conduite plus sereine et mieux informée.

Ce que vous pouvez voir sur votre écran de verrouillage

Lorsque vous superchargez votre véhicule électrique, une activité en direct s’affiche sur votre écran de verrouillage, vous fournissant des informations clés. Voici ce que vous pouvez attendre :

Temps restant : Plus besoin de retourner à la voiture pour vérifier combien de temps il reste pour terminer la charge.

Plus besoin de retourner à la voiture pour vérifier combien de temps il reste pour terminer la charge. État de charge de la batterie : Surveillez l’état exact de votre batterie directement depuis votre téléphone.

Surveillez l’état exact de votre batterie directement depuis votre téléphone. Coût estimé de la session : Tenez un œil sur les coûts de chargement pour mieux gérer votre budget de déplacement.

Tenez un œil sur les coûts de chargement pour mieux gérer votre budget de déplacement. Puissance de charge : Comprenez la performance de la station de charge.

Comprenez la performance de la station de charge. Vitesse de charge : Indiquée en miles ou kilomètres par heure pour adapter vos plans de déplacement.

Indiquée en miles ou kilomètres par heure pour adapter vos plans de déplacement. Autonomie ou pourcentage de batterie ajouté : Pour une visualisation claire des gains de charge pendant la session.

Un impact sur l’expérience de l’utilisateur

Ces ajouts sont non seulement un avantage pour les utilisateurs individuels, mais aussi pour Tesla, qui se positionne comme leader dans l’intégration technologique avec ses voitures. Cette mise à jour montre clairement l’engagement continu de Tesla envers l’innovation et l’amélioration continue de l’expérience utilisateur.

En mettant l’accent sur des détails qui comptent au quotidien pour ses conducteurs, Tesla offre une application non seulement intuitive, mais aussi fortement fonctionnelle. Il ne fait aucun doute que cette fonctionnalité sera bien accueillie par les conducteurs qui recherchent efficacité et commodité à chaque étape de leur voyage.

Qu’attendre pour l’avenir ?

Avec de précédentes mises à jour régulières et toujours plus d’innovations, Tesla semble déterminé à transformer chaque aspect de la conduite en une expérience connectée et simplifiée. Les autres fabricants d’automobiles n’ont qu’à bien se tenir face à cette avance technologique qui redéfinit les standards de l’industrie.