Le design automobile est souvent un équilibre entre fonctionnalité, esthétique et innovation. Mais parfois, un projet sort des sentiers battus pour devenir une véritable œuvre d’art roulante. C’est le cas de cette voiture blanche, dont l’arrière est orné d’une bande lumineuse rouge intégrant des illustrations de manga, un choix aussi audacieux qu’inattendu.

Une Inspiration Venue du Japon

L’histoire de ce design commence avec une collaboration entre un constructeur automobile chinois, BYD, et un artiste japonais passionné de manga. BYD, connu pour ses véhicules électriques comme le modèle Yangwang U9, cherchait à se démarquer sur un marché saturé par des designs souvent homogènes. En 2024, lors d’un salon automobile à Tokyo, un représentant de BYD rencontre un illustrateur de manga renommé, spécialisé dans les séries d’action et d’aventure. L’idée germe alors : pourquoi ne pas fusionner l’esthétique épurée d’une supercar électrique avec l’énergie vibrante du manga ?

Le manga choisi pour ce projet n’est autre que One Piece, une série culte créée par Eiichiro Oda, connue pour ses personnages expressifs et ses récits épiques. Les illustrations sélectionnées mettent en scène des moments clés de l’équipage de Luffy, avec des expressions dynamiques et des slogans comme « Let’s Go ! ». Ce choix n’est pas anodin : One Piece symbolise l’aventure, la liberté et l’innovation, des valeurs que BYD souhaite associer à ses véhicules électriques.

Un Défi Technique et Esthétique

Intégrer des illustrations de manga sur une voiture n’est pas une mince affaire. La bande lumineuse arrière, une signature des designs modernes de BYD, devait à la fois éclairer la route et mettre en valeur les dessins. Les ingénieurs ont travaillé sur un système d’éclairage LED personnalisé, capable de diffuser une lumière rouge uniforme tout en préservant la clarté des illustrations. Les dessins ont été imprimés sur un film transparent spécial, résistant aux intempéries et aux UV, pour garantir leur durabilité.

Esthétiquement, le contraste est saisissant. Le blanc pur de la carrosserie, typique des voitures haut de gamme, offre une toile vierge qui met en valeur la bande lumineuse rouge. Cette dernière, longeant toute la largeur de l’arrière, crée un effet visuel spectaculaire, surtout la nuit. Le logo Yangwang, discret mais élégant, complète le design sans voler la vedette aux illustrations.

Une Réception Enthousiaste

Présentée pour la première fois lors d’un événement automobile en 2025, cette voiture a immédiatement attiré l’attention. Les fans de manga ont salué l’hommage rendu à One Piece, tandis que les amateurs d’automobile ont apprécié l’innovation technique. Sur les réseaux sociaux, des photos de la voiture ont rapidement circulé, certaines montrant l’arrière illuminé dans un garage, comme sur l’image ci-dessus, où l’on peut voir l’éclat rouge des LED et les détails des personnages.

Un Symbole de Fusion Culturelle

Ce design est plus qu’un simple exercice de style : il incarne une fusion entre la technologie chinoise, l’art japonais et une vision globale de l’automobile. BYD a réussi à créer un véhicule qui parle à une nouvelle génération, celle qui grandit avec les mangas, les animés et les voitures électriques. Cette Yangwang U9 customisée n’est pas seulement une voiture, c’est une déclaration : l’automobile peut être un espace d’expression artistique et culturelle.

En conclusion, cette voiture illustre comment des mondes apparemment éloignés – l’automobile et le manga – peuvent se rencontrer pour créer quelque chose d’unique. Elle roule désormais comme un symbole d’innovation, d’aventure et de créativité, portant fièrement l’esprit de One Piece sur les routes du monde entier.