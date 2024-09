La nouvelle tant attendue est enfin arrivée : les Superchargeurs V4 de Tesla, les plus rapides de la marque, ont officiellement fait leur entrée au Canada pour la première fois, a annoncé l’entreprise le 2 septembre 2024.

Les Premiers Pas en Colombie-Britannique

Le premier Superchargeur V4 au Canada a été installé à Langley, en Colombie-Britannique, dans un centre commercial connu sous le nom de Langley Bypass. Le site, qui comprend 16 bornes de recharge, est opérationnel depuis le 30 août, comme l’a confirmé Tesla Charging.

Cette expansion des Superchargeurs V4 au Canada montre que le constructeur automobile ne se contente pas d’étendre son infrastructure de pointe à l’échelle internationale, mais il déploie également des bornes de recharge plus rapides, surtout en dehors des frontières des États-Unis et du Canada, rendant ainsi l’expérience des véhicules électriques (**VE**) plus efficace.

Des Interface de Recharge V4 Innovante

Les Superchargeurs V4 ont fait leur première apparition en Europe en 2023, introduisant plusieurs nouvelles fonctionnalités, telles que le Magic Dock, qui permet aux véhicules électriques non-Tesla de se recharger grâce à la compatibilité avec le Système de Charge Combiné (**CCS**).

Une Augmentation de la Capacité de Charge

Alors que la vitesse de charge maximale reste à 250 kW pour les V4, la même que pour l’itération précédente V3, l’intensité de courant a vu une augmentation de plus de 30 %, passant de 425 à 615 ampères. Cette amélioration vise probablement à soutenir les architectures de 800 volts, permettant ainsi des vitesses de charge plus rapides malgré la même puissance en kW.

Impact International et Efficacité

Grâce à cette initiative, Tesla continue d’affirmer sa position de leader dans le domaine de la recharge rapide des véhicules électriques. L’implantation de ces bornes de recharge de nouvelle génération au Canada est un pas de plus vers une **expérience de conduite et de recharge** optimisée, non seulement pour les propriétaires de Tesla mais aussi pour ceux d’autres marques de VE compatibles avec le CCS.

En conclusion, l’arrivée des Superchargeurs V4 de Tesla au Canada marque une étape importante dans l’extension de l’infrastructure de recharge des **véhicules électriques** à l’échelle mondiale. Elle facilite non seulement une recharge rapide et efficace, mais elle ouvre également la voie à une adoption plus large des véhicules électriques, offrant ainsi une expérience améliorée pour tous les utilisateurs de VE.