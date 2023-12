Tesla a récemment dévoilé sa nouvelle génération de stations de recharge, les Superchargers V4, apportant des améliorations notables par rapport à leurs prédécesseurs. Ces avancées suggèrent une évolution continue de l’infrastructure de recharge de Tesla, visant à améliorer l’expérience des utilisateurs de véhicules électriques.

Des Câbles Plus Longs et Plus Épais

Une des innovations majeures des Superchargers V4 est la modification des câbles. Ils sont désormais plus longs et plus épais, ce qui offre une plus grande flexibilité lors de la recharge. Cette caractéristique est particulièrement utile pour les voitures électriques de différentes tailles, facilitant ainsi leur accès aux bornes de recharge.

Compatibilité avec la Spécification NACS 1kV

Un autre aspect remarquable est la prise en charge de la spécification NACS 1kV. Cela indique une préparation pour des capacités de recharge encore plus rapides à l’avenir, soulignant l’engagement de Tesla à rester à la pointe de la technologie de recharge des véhicules électriques.

Diversité des Emplacements de Stationnement

Les Superchargers V4 offrent différents types d’emplacements de stationnement, incluant des emplacements pour se garer en marche arrière et d’autres pour se garer en avant. Cette diversité répond à un plus large éventail de préférences et de besoins des conducteurs, augmentant ainsi l’accessibilité et la facilité d’utilisation.

Fonctionnalités Innovantes en Attente d’Activation

Les nouvelles bornes de recharge sont équipées d’un Magic Dock et d’un écran, bien que ces fonctionnalités ne soient pas encore opérationnelles. Leur présence indique des améliorations futures potentielles, comme une interaction plus intuitive avec les bornes ou des informations supplémentaires fournies aux utilisateurs lors de la recharge.

Cabinets V3 Conservés

Bien que les cabinets soient identiques à ceux des Superchargers V3, la continuité dans la conception suggère une fiabilité éprouvée. Cependant, cela signifie également que les capacités de sortie de puissance actuelles restent les mêmes, bien que cela puisse changer à l’avenir.

Conclusion

Les Superchargers V4 marquent une étape importante dans l’évolution de l’infrastructure de recharge de Tesla. Avec des améliorations significatives en termes de flexibilité, de compatibilité et d’innovation, ces bornes sont prêtes à répondre aux besoins actuels et futurs des utilisateurs de véhicules électriques. Alors que Tesla continue d’innover, il est clair que les Superchargers V4 joueront un rôle crucial dans la facilitation de la transition vers une mobilité électrique plus durable et accessible.

Source: 𝕏