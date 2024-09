Les utilisateurs de véhicules Tesla équipés de technologies HW3 et HW4 sont sur le point de vivre une nouvelle ère d’innovation avec la mise à jour du logiciel 2024.27.20. Après les annonces récentes d’Elon Musk sur Twitter, Tesla déploie Actually Smart Summon (ASS) et la version FSD v12.5.3.

Cet événement marque une avancée significative, car c’est la première fois que les véhicules HW4 et HW3 reçoivent la même version FSD (Supervised) depuis la sortie de la v12.5.

Qu’est-ce que Actually Smart Summon (ASS)?

Actually Smart Summon – souvent abrégé en ASS – est une fonction avancée permettant aux propriétaires de Tesla de faire venir leur voiture à eux en utilisant l’application mobile Tesla. Dans des parkings ou des situations similaires, la voiture navigue de manière autonome pour arriver à un point donné. Cette fonctionnalité, attendue depuis longtemps, offre aux utilisateurs plus de commodité et de sécurité.

Des innovations majeures avec la version FSD v12.5.3

La version FSD (Full-Self Driving) v12.5.3 introduit des améliorations notables en matière de conduite autonome supervisée. Cette dernière version inclut des optimisations d’algorithmes, des améliorations de la reconnaissance d’objets et des mises à jour de la navigation autonome. Les propriétaires de Tesla peuvent s’attendre à une expérience de conduite encore plus fluide et sécurisée.

Actually Smart Summon test #2 (Roundabout) I'm officially impressed pic.twitter.com/GbiWcdFYpB — ΛI DRIVR (@AIDRIVR) September 3, 2024

Impact et disponibilité

Le déploiement de la mise à jour 2024.27.20 est initialement limité à une sélection de clients possédant des véhicules HW3 et HW4. L’objectif est d’obtenir des retours d’expérience avant une disponibilité plus large. Selon Elon Musk, une diffusion plus étendue de Actually Smart Summon (ASS) est prévue pour la semaine prochaine. Cette stratégie permet à Tesla de peaufiner les fonctionnalités en fonction des premières réactions et de s’assurer que la technologie fonctionne parfaitement sur les deux types de matériel.

Réactions sur les réseaux sociaux

Actually Smart Summon w/ HW3 – tested at COSTCO pic.twitter.com/BQt49G2Taw — ⚡️TechGeek Tesla 🔋⚡️ (@jonbbc) September 4, 2024

Les premiers utilisateurs ayant reçu la mise à jour partagent déjà leurs expériences sur les réseaux sociaux. Des vidéos de Tesla Actually Smart Summon (ASS) en action sur des véhicules HW3 sont disponibles en ligne, montrant la voiture naviguer de manière autonome à travers des obstacles pour atteindre le propriétaire. Ces témoignages démontrent l’efficacité et l’innovation de cette nouvelle fonctionnalité.

Conclusion

Le déploiement de Actually Smart Summon (ASS) et de la version FSD v12.5.3 représente une étape clé dans l’évolution des véhicules autonomes de Tesla. En proposant ces avancées aussi bien pour les véhicules HW3 que HW4, Tesla montre son engagement à offrir des mises à jour continues et à améliorer l’expérience utilisateur. Les prochaines semaines seront déterminantes, car une diffusion plus large est attendue, promettant une révolution dans la manière dont nous interagissons avec nos véhicules.