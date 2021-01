La nouvelle Tesla Model 3 chinoise vient avec des bonus (+photos)

- Communauté -

Une source très bien informée vient de présenter une nouvelle version exclusive intérieure de la Tesla Model Y pour la Chine. Elle viendrait en plus avec de nouvelles fonctionnalités très attendues.

Nouvelle version Tesla Model Y Chinoise : Source @SawyerMerritt



Quelles sont les nouveautés apportées?

Design intérieur

Avez-vous remarqué le nouveau design de la console centrale et le prolongement de bois sur les portes. C’est totalement nouveau et ça apporte une touche de pureté supplémentaire dans l’habitacle.

La console centrale est également plus bombée, elle s’affirme enfin 🙂

Il est indéniable que Tesla travaille de plus en plus ses finitions avec l’arrivée prochaine d’une concurrence plus sérieuse.

Nouvelles fonctionnalités

Cette Tesla Model 3 ou Y (la photo ne permet pas de le déterminer) apporte également deux fonctionnalités très attendues:

Le volant chauffant

Filtre HEPA/Mode de défense par arme biologique : Le même qui équipe la Tesla Model X

Le seul bémol est que cette toute nouvelle version est pour l’instant réservée au marché Chinois. Nous ne savons pas quand ces nouveautés seront déployées au marché Européen.

C’est la première fois que le constructeur intègre des nouveautés spécifiques au marché chinois car même les clients américains ne peuvent pas encore commander cette nouvelle version.

Pour comparer

Nous vous partageons une photo de la Tesla Model 3 US version 2021 pour comparer les deux versions. C’est une bonne nouvelle pour 2021 !

Nouvelle version Tesla Model 3 US

L’avis de la rédaction

Il faut dire que le volant chauffant de la Ford Mach-E nous avait vraiment fait de l’oeil lors de notre première approche de cette nouvelle voiture électrique.

Il est probable que Tesla ait attendu le plus longtemps possible avant de déployer cette fonctionnalité pour sans doute gagner quelques KM d’autonomies mais nous rappelons que le conducteur peut choisir d’activer la fonction ou non.

Et en hiver, le seul volant chauffant peut permettre de voyager sereinement sans allumer le chauffage, quand il n’y a pas de passager bien sûr!

Galerie Photo exclusive







Galerie des nouveautés Model Y et Model 3 spécifiques au marché Chinois source @Ray4tesla

