Le monde de l’automobile est en effervescence suite aux récentes révélations concernant la dernière mise à niveau du Tesla Model Y. Appelé « Juniper », ce modèle pourrait bien redéfinir les normes de design automobile avec des caractéristiques inspirées du fameux Cybertruck de Tesla.

Des angles plus aiguisés pour un look futuriste

L’un des aspects les plus frappants du Model Y « Juniper » est la présence d’angles plus aiguisés, rappelant fortement le Cybertruck. Ce choix de design audacieux confère au véhicule une apparence vraiment futuriste et renforce l’identité visuelle unique de Tesla dans le paysage automobile actuel.

Adieu les poignées de porte

Dans un mouvement vers une esthétique plus épurée et minimaliste, le Model Y « Juniper » pourrait également se débarrasser des poignées de porte traditionnelles. Cette décision, en plus d’améliorer l’aérodynamisme du véhicule, s’aligne avec la tendance croissante de simplification des interfaces dans le design automobile.

Les roues Cyber pour une allure unique

Une autre caractéristique intéressante est l’adoption des roues Cyber, un élément de design qui ne manque pas d’attirer l’attention. Avec leur apparence robuste et distinctive, ces roues renforcent l’impression de solidité et de modernité du Model Y « Juniper ».

Barres lumineuses avant et arrière

En plus des modifications mentionnées, le Model Y « Juniper » sera équipé de barres lumineuses à l’avant et à l’arrière, augmentant ainsi la visibilité et ajoutant une touche futuriste supplémentaire à l’ensemble du design. Ces barres lumineuses sont non seulement un ajout esthétique mais également fonctionnel, augmentant la sécurité du véhicule la nuit.

Une interprétation visuelle par DominicBRNKMN

Pour se faire une meilleure idée de ce à quoi pourrait ressembler ce nouveau modèle audacieux, nous pouvons nous référer au rendu créé par @DominicBRNKMN. Ce visuel, qui circule actuellement sur les réseaux sociaux, donne un aperçu saisissant de ce à quoi nous pourrions nous attendre du Model Y « Juniper ».

En conclusion, le Tesla Model Y « Juniper » promet de transformer l’expérience de conduite avec des innovations de design inspirées du Cybertruck. Restez à l’affût des annonces officielles de Tesla pour en savoir plus sur les spécifications et la date de sortie de ce modèle révolutionnaire.