Aujourd’hui, Bugatti a dévoilé son tout nouveau modèle depuis 2016, succédant à la célèbre Chiron. Bienvenue à la Tourbillon, une véritable prouesse technologique qui redéfinit les standards de l’industrie automobile de luxe.

Caractéristiques Impressionnantes

Le Tourbillon de Bugatti se distingue par son prix astronomique de 4,6 millions de dollars, réservé à une clientèle d’élite. Ce n’est pas seulement une question de prix, mais aussi de performance et d’innovation.

Premier Modèle Hybride

La Tourbillon est le premier modèle hybride de Bugatti. Cette supercar est équipée d’un moteur V16 combiné à une batterie de 25 kWh et trois moteurs électriques, formant un système de 800 volts. Cette combinaison délivre une puissance époustouflante de 1 800 chevaux (HP). Le choix de l’hybride souligne l’engagement de Bugatti à adopter des solutions plus écologiques sans compromis sur la performance.

Performances et Autonomie

La Tourbillon offre une autonomie électrique de 37 miles (environ 60 km), permettant des déplacements plus verts pour les courtes distances. En termes de vitesse, cette voiture peut atteindre les 60 mph (environ 96 km/h) en seulement 1,99 seconde. Sa vitesse de pointe est de 276 miles par heure (environ 445 km/h), ce qui fait de la Tourbillon l’une des voitures les plus rapides au monde.

Construction Innovante

Un des aspects les plus innovants de la Tourbillon est sa suspension entièrement imprimée en 3D. L’utilisation de cette technologie permet d’obtenir des pièces sur mesure et optimise les performances en termes de poids et de durabilité.

Une Production Très Limitée

Bugatti limitera la production de la Tourbillon à seulement 250 exemplaires, garantissant ainsi une exclusivité sans égale. Les premières livraisons sont prévues pour 2026.

Un Tableau de Bord Unique

Le tableau de bord du Tourbillon est une œuvre d’art en soi. Composé de plus de 600 pièces, il est fabriqué à partir de titanium et de pierres précieuses telles que le saphir et le rubis. Le tableau de bord squelettisé est construit avec une tolérance maximale de 50 microns et une tolérance minimale de 5 microns, et ne pèse que 700 grammes.

Démystification des Termes Clés

Pour mieux apprécier le Tourbillon, il est utile de comprendre certains termes techniques :

Moteur V16

Un moteur V16 est une unité de puissance très rare qui comprend 16 cylindres arrangés en deux rangées de huit, formant un « V ». Ces moteurs sont connus pour leur puissance brute et leur douceur de fonctionnement.

Suspension Imprimée en 3D

La suspension 3D imprimée signifie que les composants de la suspension sont fabriqués à l’aide de technologies d’impression 3D, permettant des designs plus complexes et légers, et une personnalisation accrue.

Système 800V

Un système 800 volts renforce l’efficacité et les performances des véhicules électriques, permettant des temps de charge plus rapides et une meilleure gestion de la chaleur.

Tolérance

En fabrication, la tolérance désigne la précision avec laquelle une partie est construit. Une tolérance de 50 microns signifie que les mesures sont extrêmement précises, assurant un meilleur ajustement des composants.

La Bugatti Tourbillon se pose indéniablement comme un joyau technologique qui saura faire rêver les passionnés d’automobiles et les amateurs de technologie de pointe. Avec ses caractéristiques hors du commun et son design unique, elle promet de marquer durablement le monde de l’automobile.