L’implantation de bornes de recharge rapide CCS (Combined Charging System) de plus de 100 kW en France connaît une croissance significative. Ce phénomène est crucial pour soutenir l’adoption des véhicules électriques (VE) dans le pays. Selon les données récentes de mai 2024, la France dispose de 14 583 bornes de recharge CCS de cette capacité, réparties sur 3 373 stations. Ce point mensuel met en lumière les principaux acteurs de ce secteur et les implications pour l’avenir de la mobilité électrique en France.

Les principaux opérateurs de bornes de recharge

Parmi les principaux opérateurs de bornes de recharge CCS, plusieurs se distinguent par leur part de marché et leur impact sur le développement de l’infrastructure de recharge :

Tesla domine le marché avec 2 519 bornes de recharge, représentant 15,7 % de l’ensemble des bornes CCS de plus de 100 kW en France. Tesla continue d’étendre son réseau pour offrir une expérience de recharge rapide et fiable à ses utilisateurs. Total Energies suit avec 1 126 bornes, soit 7,7 % du total, soulignant l’engagement de l’entreprise dans la transition énergétique et le soutien aux VE. Lidl et Electra possèdent respectivement 1 067 et 1 000 bornes, montrant une diversification des acteurs dans le secteur de la recharge électrique, avec des entreprises de divers horizons contribuant à l’infrastructure.

Répartition des stations

Le nombre de stations de recharge et leur répartition géographique sont également cruciaux pour l’accessibilité des bornes de recharge rapide. En France, les stations sont principalement exploitées par :

Power Dot avec 553 stations, représentant 16,4 % du total des stations. Cette entreprise se positionne comme un acteur clé dans l’offre de solutions de recharge accessibles. Lidl, bien que nouvel entrant dans le secteur, gère déjà 503 stations, montrant une rapide expansion de son réseau. Allego et Total Energies disposent respectivement de 203 et 198 stations, renforçant leur présence sur le territoire français.

L’importance de l’infrastructure de recharge rapide

L’augmentation du nombre de bornes de recharge rapide CCS en France est une excellente nouvelle pour les propriétaires de VE et ceux envisageant d’en acquérir un. Une infrastructure de recharge bien développée réduit l’anxiété liée à l’autonomie et rend les VE plus attractifs. De plus, la diversité des opérateurs implique une concurrence saine, susceptible de favoriser des améliorations technologiques et des réductions de coûts.

La transition vers la mobilité électrique est essentielle pour atteindre les objectifs climatiques de la France. Le développement continu des bornes de recharge rapide de haute puissance est un pas crucial dans cette direction, facilitant l’adoption des VE et contribuant à un avenir plus durable.

En conclusion, la France est sur la bonne voie pour devenir un leader en matière d’infrastructure de recharge rapide pour véhicules électriques. Les efforts conjoints des entreprises et des gouvernements locaux sont indispensables pour maintenir cette dynamique positive et assurer une transition énergétique réussie.