Lidl i-station : « J’ai payé 12€ pour 30 Kwh » avec ma Tesla Model Y, un utilisateur témoigne

En France, à la fin de l’année 2022, plus de 2600 stations de recharge sont réparties sur tout le territoire. Tesla, avec son réseau de 120 stations en France, a maintenant ouvert plus de 40% de son réseau à tous les véhicules électriques, suite au lancement d’un programme pilote initié le 31 janvier 2022.

Pour la première fois, Lidl, un acteur majeur de la grande distribution, a décidé de mettre en place un réseau de stations de recharge sur les parkings de ses magasins. Le déploiement de ces « Lidl E-stations » se fait progressivement. La dernière E-station inaugurée en France est celle de Croissy-Beaubourg. Après une première phase d’expérimentation et l’ouverture de plusieurs E-stations, Lidl projette d’étendre son réseau à l’échelle nationale dans un futur proche.

Ces stations de recharge Lidl, uniques en leur genre, apportent une nouvelle dimension à l’écosystème de la recharge électrique en France. En intégrant ces installations sur les parkings de leurs magasins, Lidl facilite l’accès à la recharge pour ses clients tout en favorisant une mobilité plus durable. L’E-station de Croissy-Beaubourg représente une étape importante dans ce déploiement, offrant une solution de recharge pratique aux habitants et visiteurs de la région.

Xylo69, l’un de nos fidèles membre du forum Tesla Mag nous a partagé son expérience de recharge sur cette dernière i-station avec sa Tesla Model Y. Pour la première fois en France, un utilisateur partage son export de rechargement. Cela vous donne une idée précise des coûts pour recharger votre prochaine voiture électrique sur le réseau Lidl i-station. Il a expérimenté le système à Croissy-Beaubourg, en région parisienne.

Grâce à votre badge de recharge ou un QR code, l’accès aux bornes du réseau Lidl i-station s’effectue avec les procédures habituelles de recharge largement répandues. Pour ce faire, il faut au préalable vous inscrire depuis votre smartphone auprès d’une application de rechargement qui pourra vous transmettre une carte physique et renseigner vos coordonnées bancaires. Une fois l’inscription réalisée, c’est une nouvelle fois l’application qui « pilote » l’activation de la borne. Il suffit ainsi de connecter sa voiture à l’une des bornes, puis de renseigner la référence dans l’application pour lancer la charge.

Lidl i-station Croissy-Beaubourg

« Je n’ai jamais payé plus de 15€ pour recharger ma Tesla Model Y pendant que je fais mes courses »

Le fonctionnement est simple, confirme l’utilisateur de la Tesla Model Y : « Ça marche très bien. Avec un CCS jusqu’à 150 kW c’est très rapide et pas cher comparé à ce que je payais en essence avec mon Audi A1 ». Il ne reste jamais plus de 15 minutes sur place.

Cet utilisateur a partagé ses données pour montrer que les prix fluctuent, mais restent toujours entre 0,40€/kWh et 0,44€/kWh utilisé. Il reconnaît qu’il possède plusieurs applications et cartes de recharge. Et qu’il a payé entre 1€ et 15€ par recharge sur le réseau Lidl E-station pendant qu’il faisait ses courses.