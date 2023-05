Liste des Bornes Superchargeurs Tesla en France (ouverts et fermés à la concurrence)

Nous jugeons utile de faire un point sur le réseau des Superchargers Français. En effet, l’ouverture du réseau à la concurrence est toujours en cours, de nouvelles stations sortent de terres tous les mois et nous parlons déjà des superchargers V4. J’imagine sans trop me tromper que même pour les plus initiés, il est difficile d’obtenir la bonne donnée.

Combien de Superchargers sont actuellement ouverts à la concurrence en France? Où se situent les superchargers en construction? Nous essaierons le plus possible de maintenir cet article à jours dans le temps.

Cela fait 8 ans que Tesla opère son réseau en France, beaucoup d’apprentissages et un réseau reconnu pour sa fiabilité. C’est une donnée qui fait réellement toute la différence, puisque le rechargement doit être aussi simple que la prise de carburant pour que la transition s’opère correctement.

En parallèle, le constructeur a sélectionné des sites de plus en plus sexy et qui proposent une vitesse de charge de plus en plus rapide. Pour comprendre la différence entre les Superchargers V1, V2 ou V3, merci de vous référer à cet article.

Sélection des Superchargers avec les meilleurs points d’intérêts par Tesla Mag

Nom du superchargeur Adresse Nombre de bornes Points d’intérêts touristiques et de restauration Agen, France All. Lacapelette 47550 Boé 8 – Parc des Expositions et Centre de Congrès d’Agen<br>- Musée des Beaux-Arts<br>- Canal de Garonne<br>- Restaurant Campanile Agen Aire d’Urvillers, France A26 2690 Urvillers 8 – Le Familistère de Guise<br>- Château de Guise<br>- Restaurant La Cantine de Léonie Aire de Cambarette, France Autoroute A8, 83170 Brignoles 12 – Abbaye de La Celle<br>- Parc Naturel Régional de la Sainte-Baume<br>- Restaurant McDonald’s Aire de Châteauvillain, France – Orges A5 – Aire de Châteauvillain-Orges, 52120 Châteauvillain 12 – Château de Châteauvillain

– Restaurant Courtepaille Aire de Châteauvillain, France – Val Marnay A5 – Aire de Châteauvillain-Val Marnay, 52120 Châteauvillain 8 – Château de Châteauvillain

– Restaurant Courtepaille Aire de Manissieux, France A43 – 69800 Saint-Priest 16 – Château de Septème

– Restaurant Le Comptoir de l’Auberge Aire de Reims-Champagne-Nord, France A4 – 51400 Les Petites-Loges 8 – Cathédrale Notre-Dame de Reims

– Palais du Tau

– Restaurant McDonald’s Aire de Reims-Champagne-Sud, France A4 – 51400 Les Petites-Loges 8 – Cathédrale Notre-Dame de Reims

– Palais du Tau

– Restaurant McDonald’s Aire de Saint-Priest, France A43 – 69800 Saint-Priest 12 – Espace Gulli Parc

– Restaurant Courtepaille

Liste des Superchargers ouverts à tous sur le réseau Français

Cette liste présente les Superchargers sur lesquels vous pouvez vous recharger avec une Renault Zoé, une Megane E-tech, une Porsche Taycan ou tout autre véhicule électrique. Pour l’instant nous avons plusieurs témoignages qui confirment l’impossibilité d’utiliser les superchargers Tesla avec une Kia EV6. Si vous avez connaissance d’un autre véhicule qui ne fonctionne pas, merci de nous contacter.

Station Ville Emplacements Tesla Supercharger Agen Boé 20 Tesla Supercharger Aire des Portes d’Angers Verrières-en-Anjou 12 Tesla Supercharger Albertville Albertville 16 Tesla Supercharger Angoulême Angoulême 8 Tesla Supercharger Annecy – Seynod Seynod 16 Tesla Supercharger Avallon Magny 20 Tesla Supercharger Avignon – Le Pontet Avignon 28 Tesla Supercharger Beaune Beaune 12 Tesla Supercharger Beaune Nord Beaune 28 Tesla Supercharger Beynost Beynost 16 Tesla Supercharger Béziers Villeneuve-lès-Béziers 24 Tesla Supercharger Biganos Biganos 12 Tesla Supercharger Blois Blois 16 Tesla Supercharger Bordeaux Lac Bordeaux 16 Tesla Supercharger Bordeaux Merignac Merignac 10 Tesla Supercharger Bourg-Achard Bourg-Achard 20 Tesla Supercharger Brest – Gouesnou Gouesnou 16 Tesla Supercharger Bron Bron 28 Tesla Supercharger Buchelay Buchelay 8 Tesla Supercharger Centre Tesla Paris-Val d’Europe Bailly-Romainvilliers 16 Tesla Supercharger Cesson Cesson 12 Tesla Supercharger Chalon-sur-Saône Chalon-sur-Saône 28 Tesla Supercharger Chambray-lès-Tours Chambray-lès-Tours 24 Tesla Supercharger Chartres Chartres 20 Tesla Supercharger Châtellerault Châtellerault 16 Tesla Supercharger Colmar Houssen 12 Tesla Supercharger Dijon Longvic 16 Tesla Supercharger Eurotunnel Flexiplus Lounge Coquelles 2 Tesla Supercharger Eurotunnel Terminal Coquelles 8 Tesla Supercharger Fontainebleau – Ury Ury 10 Tesla Supercharger Honfleur Honfleur 12 Tesla Supercharger Labouheyre Labouheyre 8 Tesla Supercharger Langon Langon 10 Tesla Supercharger Laxou Laxou 28 Tesla Supercharger Le Mans – Saint-Saturnin Saint-Saturnin 20 Tesla Supercharger Les Herbiers Les Herbiers 8 Tesla Supercharger Lorient – Caudan Caudan 8 Tesla Supercharger Megève Megève 8 Tesla Supercharger Metz Hauconcourt 12 Tesla Supercharger Metz Sud Moulins-lès-Metz 28 Tesla Supercharger Montauban Montauban 16 Tesla Supercharger Montbéliard Montbéliard 16 Tesla Supercharger Montélimar Montélimar 28 Tesla Supercharger Montluçon – Aire des Vérités Montluçon 8 Tesla Supercharger Nantes – La Chapelle-sur-Erdre La Chapelle-sur-Erdre 8 Tesla Supercharger Neuville-en-Ferrain Tourcoing 20 Tesla Supercharger Niort Vouillé 12 Tesla Supercharger Noyelles-Godault Noyelles-Godault 24 Tesla Supercharger Perigueux Perigueux 8 Tesla Supercharger Poitiers Sud Croutelle 28 Tesla Supercharger Rivesaltes Rivesaltes 20 Tesla Supercharger Saint-Brieuc Langueux 8 Tesla Supercharger Saint-Julien-en-Genevois Saint-Julien-en-Genevois 20 Tesla Supercharger Saint-Quentin Fayet 20 Tesla Supercharger Saintes Saintes 8 Tesla Supercharger Saintes Nord Saintes 20 Tesla Supercharger Salaise-sur-Sanne Salaise-sur-Sanne 20 Tesla Supercharger Sisteron Sisteron 12 Tesla Supercharger Tournus Tournus 20 Tesla Supercharger Troyes – Saint-Parres-aux-Tertres Saint-Parres-aux-Tertres 26 Tesla Supercharger Valenciennes Rouvignies 10 Tesla Supercharger Vélizy 2 Vélizy-Villacoublay 16 Tesla Supercharger Vendenheim Mundolsheim 16 Tesla Supercharger Vierzon Vierzon 28

Liste des Superchargers qui sont exclusivement réservés aux propriétaires de Tesla

Ces Supercharges sont pour l’instant réservés aux seuls propriétaires de Tesla Model S, Model 3, Model X ou Model Y. Cependant, vous avez bien noté que l’ouverture du réseau Tesla est en cours. Il faut donc mettre cette page en favoris si vous souhaitez suivre l’évolution.

Station Ville Emplacements Tesla Supercharger Aire d’Urvillers Urvillers 8 Tesla Supercharger Aire de Cambarette Brignoles 10 Tesla Supercharger Aire de Châteauvillain – Orges Châteauvillain 6 Tesla Supercharger Aire de Châteauvillain – Val Marnay Châteauvillain 6 Tesla Supercharger Aire de l’Abis Saint-Jeoire-Prieuré 12 Tesla Supercharger Aire de la Baie de Somme Sailly-Flibeaucourt 10 Tesla Supercharger Aire de la Vendée Sainte-Hermine 9 Tesla Supercharger Aire de Manissieux Saint-Priest 6 Tesla Supercharger Aire de Reims-Champagne-Sud Les Petites-Loges 6 Tesla Supercharger Aire de Saint-Priest Saint-Priest 6 Tesla Supercharger Aire de Vidauban Sud Vidauban 10 Tesla Supercharger Aire du Bourbonnais Toulon-sur-Allier 12 Tesla Supercharger Aire du Caylar Le Caylar 8 Tesla Supercharger Aire du Granier Saint-Jeoire-Prieuré 12 Tesla Supercharger Aire du Jura – A39 Arlay 12 Tesla Supercharger Aire du Poulet de Bresse Dommartin-lès-Cuiseaux 10 Tesla Supercharger Aix-en-Provence Aix-en-Provence 4 Tesla Supercharger Aix-en-Provence – Val de l’Arc Aix-en-Provence 12 Tesla Supercharger Albaret-Sainte-Marie – Aire de La Garde Albaret-Sainte-Marie 8 Tesla Supercharger Amiens Amiens 10 Tesla Supercharger Archamps Archamps 8 Tesla Supercharger Auxerre – Appoigny Appoigny 8 Tesla Supercharger Bayonne Bayonne 8 Tesla Supercharger Bègles Bègles 16 Tesla Supercharger Besançon Chemaudin et Vaux 8 Tesla Supercharger Blagnac Blagnac 16 Tesla Supercharger Bourg-en-Bresse (Temporaire) Tossiat 6 Tesla Supercharger Bourges Bourges 10 Tesla Supercharger Brive-la-Gaillarde Ussac 20 Tesla Supercharger Caen Bretteville-sur-Odon 12 Tesla Supercharger Cagnes-sur-Mer Cagnes-sur-Mer 4 Tesla Supercharger Calais Coquelles 6 Tesla Supercharger Chalons en Champagne – Matougues Matougues 4 Tesla Supercharger Chambéry Chambéry 4 Tesla Supercharger Chambéry – Barberaz Barberaz 4 Tesla Supercharger Charleville-Mézières Charleville-Mézières 8 Tesla Supercharger Châteauroux Coings 8 Tesla Supercharger Clermont-Ferrand Clermont-Ferrand 16 Tesla Supercharger Dardilly Dardilly 16 Tesla Supercharger Grenoble Bernin 8 Tesla Supercharger La Léchère-les-Bains La Léchère-les-Bains 8 Tesla Supercharger Le Mans La Chapelle St Aubin 8 Tesla Supercharger Lille – Lesquin Lesquin 16 Tesla Supercharger Limoges Limoges 10 Tesla Supercharger Mâcon Sancé 20 Tesla Supercharger Marne-la-Vallée Collégien 12 Tesla Supercharger Mont Saint-Michel Saint-Georges-de-Gréhaigne 8 Tesla Supercharger Montpellier Montpellier 16 Tesla Supercharger Mougins Mougins 4 Tesla Supercharger Mulhouse Sausheim 8 Tesla Supercharger Nancy Nancy 8 Tesla Supercharger Narbonne Narbonne 12 Tesla Supercharger Nice Nice 16 Tesla Supercharger Nîmes Nîmes 8 Tesla Supercharger Orange Orange 16 Tesla Supercharger Orgeval Orgeval 4 Tesla Supercharger Orléans Saran 8 Tesla Supercharger Parly 2 Le Chesnay 12 Tesla Supercharger Pau Pau 8 Tesla Supercharger Poitiers Chasseneuil-du-Poitou 8 Tesla Supercharger Reims-Tinqueux Tinqueux 16 Tesla Supercharger Rennes Rennes 8 Tesla Supercharger Rouen Saint-Etienne-du-Rouvray 12 Tesla Supercharger Rungis Rungis 6 Tesla Supercharger Saint-Gaudens Estancarbon 8 Tesla Supercharger Sallanches Sallanches 12 Tesla Supercharger Senlis Senlis 16 Tesla Supercharger Strasbourg Ostwald 8 Tesla Supercharger Thiais Thiais 12 Tesla Supercharger Toulon La Seyne-sur-Mer 8 Tesla Supercharger Toulouse – Castelnau-d’Estrétefonds Castelnau-d’Estrétefonds 8 Tesla Supercharger Tours Rochecorbon 8 Tesla Supercharger Val-de-Meuse Val-de-Meuse 16 Tesla Supercharger Valence Valence 8 Tesla Supercharger Vienne – Chasse sur Rhone Chasse-sur-Rhône 8

Quel est le modèle économique des Superchargeurs Tesla ?

Les Superchargers de Tesla se distinguent des autres options de recharge par leur modèle économique « Not for Profit ». Cela signifie, théoriquement, que Tesla ne vise pas à faire des profits sur les bornes de recharge, mais plutôt à fournir un service de recharge abordable. Cependant, cela signifie également que la croissance du réseau de Superchargers dépend des revenus générés par les bornes existantes.

Ce qui semble être sur la bonne voie, car Tesla compte aujourd’hui 35 000 Superchargers répartis dans plus de 3500 stations à travers le monde dont 10 000 en Europe et pas moins de 1500 en France.

Vous préférez recharger chez vous ?

Dans ce tableau, nous vous présentons les différences entre la recharge à domicile et la recharge aux superchargers.

Recharge à domicile Recharge aux Superchargers Coût Habituellement moins cher, voire gratuit avec une installation solaire à domicile. Tarif résidentiel d’électricité. Plus cher que la recharge à domicile, tarif dépendant du réseau de Superchargers et du pays. Commodité Très pratique, la voiture se recharge pendant que vous dormez. Pas besoin de faire un détour pour recharger. Nécessite un arrêt à une station de Supercharger, ce qui peut dépendre de la localisation et de la disponibilité. Vitesse Généralement plus lente, 7-11kW en moyenne pour une prise domestique dédiée. Très rapide, jusqu’à 250kW pour les modèles V3, permettant une recharge presque complète en environ 1 heure. Accessibilité Disponible à tout moment si vous avez une installation à domicile. Dépend de la disponibilité de la station, peut être occupé ou hors service. Maintenance Peu ou pas de maintenance, sauf pour l’installation initiale. Pas de maintenance pour l’utilisateur, mais la station peut être en maintenance. Impact environnemental Peut être plus écologique si votre source d’électricité est renouvelable (solaire, éolienne). L’énergie peut provenir de sources renouvelables, mais cela dépend de l’énergie utilisée par le réseau de Superchargers. Autonomie de la batterie Pas d’impact significatif. Les recharges fréquentes aux Superchargers peuvent légèrement accélérer la dégradation de la batterie à long terme.

Arguments en faveur de la recharge à domicile :

Économie: À long terme, il est généralement moins coûteux de recharger à domicile, en particulier si vous pouvez recharger pendant les heures creuses où les tarifs d’électricité sont plus bas, ou si vous utilisez une source d’énergie renouvelable comme l’énergie solaire. Commodité: Avec une borne de recharge à domicile, vous pouvez simplement brancher votre véhicule lorsque vous rentrez à la maison et il sera prêt à partir le matin. Pas besoin de s’arrêter spécifiquement pour recharger. Conservation de la batterie: La recharge à domicile à une puissance plus faible est généralement considérée comme meilleure pour la longévité de la batterie à long terme par rapport aux recharges rapides fréquentes. Impact environnemental: Si votre maison est alimentée par de l’électricité renouvelable, la recharge à domicile peut être une option plus verte.

Combien coûte la recharge aux Superchargeurs Tesla en Europe ?

Pays Tarif (pointe) Tarif (hors pointe) 🇩🇪 €0,67/kWh €0,56/kWh 🇫🇷 €0,55/kWh €0,41/kWh 🇬🇧 £0,55/kWh £0,42/kWh 🇳🇴 N6,30/kWh N4,20/kWh 🇸🇪 S7,40/kWh S6,30/kWh 🇮🇹 €0,72/kWh €0,60/kWh 🇪🇸 €0,64/kWh €0,52/kWh 🇳🇱 €0,67/kWh €0,46/kWh

FAQ Tesla Mag