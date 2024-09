Le programme Polaris Dawn a récemment marqué l’histoire de plusieurs façons remarquables. Capture d’un coucher de soleil orbital le 12 septembre, première sortie dans l’espace par une équipe entièrement composée d’astronautes non-gouvernementaux, et bien plus encore.

Une Sortie dans l’Espace Historique

Le début de la mission Polaris Dawn a été couronné par une sortie dans l’espace commerciale, inédite en son genre. Les quatre membres de l’équipage, aucun d’entre eux n’étant affilié à un gouvernement, ont montré que l’exploration spatiale est désormais à la portée du secteur privé.

Lors de cette mission, Sarah Gillis et Anna Menon sont devenues les premières femmes à atteindre une apogée aussi haute depuis la fin du programme Apollo de la NASA en 1972. Une grande réalisation qui trace la voie pour les futures missions spatiales commerciales.

Objectifs du Program Polaris

Le programme Polaris, annoncé en 2022, a des ambitions qui dépassent cette mission initiale. L’objectif final est de valider des technologies critiques que SpaceX utilisera lorsqu’il enverra des humains plus loin dans le cosmos.

Les futures missions incluront la validation des combinaisons spatiales et des technologies de survie. Les détails de la deuxième mission du programme restent vagues, mais on sait qu’elle s’appuiera sur les succès de Polaris Dawn.

La troisième mission, clairement un grand saut en avant, est envisageable à bord d’un véhicule SpaceX Starship, un engin conçu pour des missions vers la Lune et Mars, encore en développement. Selon le site Web du programme Polaris, ce sera la première mission avec humains à bord du Starship.

Débris Spatiaux et Risques

Le programme Polaris a pris de nombreuses précautions pour atténuer les risques de micrométéorites et de débris orbitaux (MMOD). Les combinaisons spatiales ont été soumises à des tests rigoureux, y compris à la base de tests de White Sands, afin de vérifier leur résistance aux impacts à haute vitesse.

Les risques sont grands à des altitudes comprises entre 600km et 1500km, une région particulièrement encombrée de débris spatiaux non contrôlés.

Anomalies de Santé et Retours

L’équipage de Polaris Dawn a réalisé 36 expériences scientifiques, comprenant des études sur le syndrome d’adaptation à l’espace, une condition qui touche environ une personne sur deux voyageant en orbite. Les membres de l’équipage portent des lentilles de contact spéciales avec des transducteurs de pression pour étudier les changements de pression oculaire en microgravité.

Un traitement médicamenteux est disponible en cas de mal de l’espace, mais ce dernier peut entraîner une somnolence de huit heures, compliquant davantage les opérations critiques en orbite.

Innovations et Expériences

Avant leur vol, SpaceX a soumis les capsules Crew Dragon à un processus de « cuisson » dans une chambre à vide à haute température pour éliminer les toxines. Ce « bake-out » garantit que l’engin est exempt de dégagements gazeux toxiques lors de la répressurisation de la cabine après les sorties dans l’espace.

Les combinaisons spatiales EVA ont été testées via un système de suspension innovant simulant la microgravité, une technique créative différente du traditionnel entraînement sous-marin de la NASA.

Communications Starlink

Un autre objectif fascinant de Polaris Dawn est le test de la communication via les satellites Starlink en orbite. Cela pourrait révolutionner les futures missions, en offrant une méthode de communication alternative aux systèmes plus anciens et encombrés tels que les satellites TDRS de la NASA.

La mission actuelle de Polaris Dawn comporte un test surprise de Starlink pour la communication spatiale, ouvrant ainsi de nouvelles possibilités pour l’avenir.

Conclusion et Futur

Avec des expériences scientifiques supplémentaires et une démonstration surprise de Starlink en perspective, l’équipage de Polaris Dawn prévoit de retourner sur Terre dans les prochains jours, concluant ainsi une mission riche en innovations et en premières historiques.