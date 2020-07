Nous avons été invité par Bsmart, la nouvelle chaîne des audacieux (normal que l’on y soit 🙂 propulsée par Stéphane Soumier et Aurélie Planeix. Je suis intervenu dans l’émission Smart Tech pilotée par Delphine Sabattier pour expliquer simplement et sans détour la nouvelle donne engagée suite au lancement réussi de SpaceX.

Bsmart : des engagements disruptifs

Stéphane Soumier, ne le sait pas mais c’est en l’écoutant sur BFM Radio (à l’époque – en 2013) que j’ai eu l’idée de lancer Tesla Magazine. Je soutiens donc SANS RESERVE cette nouvelle chaîne et nous appelons les membres à nous faire des retours sur la pertinence d’une présence régulière sur cette chaîne.

Depuis 2013, Tesla Magazine avance de plus en plus vite vers l’émergence d’un média totalement novateur, proche de la communauté parmi les plus avancées au monde. Merci à nos membres, nos abonnés, nos investisseurs, nos détracteurs et nos partenaires qui permettent chaque jours de faire Tesla Magazine.

Des engagements que nous partageons

Un média d’information économique et financière

pensé comme un espace de réflexion, d’analyse et

d’expertise.

Une ligne éditoriale exigeante, résolument pro

business, qui met en avant la création de valeur

économique, sociétale et environnementale des

entreprises.

B SMART s’adresse aux décideurs, aux actifs et à tous

ceux qui, en France, réfléchissent sur ce que doit être

le monde de demain.

Tesla Magazine X BSMART : SPACEX

Les fondamentaux de SpaceX

En répondant à cette interview, nous avons pu échanger avec un public de décideur et préciser ce que SpaceX apporte aujourd’hui à l’espace mais surtout ce que SpaceX apportera demain. C’est un sujet que nous nous engageons à couvrir surtout en français car actuellement les informations sont très limitées.

Mon intervention est à la 33,38″