Les aides et fonds pour les véhicules électriques 

Les véhicules électriques sont de plus en plus populaires de nos jours, en raison de leur impact environnemental réduit et de leur faible coût d’utilisation. Pour encourager davantage l’adoption de ces véhicules, de nombreux gouvernements et institutions offrent des aides financières et des fonds pour faciliter l’achat et l’utilisation de ces véhicules.

Voici un aperçu des principales aides et fonds disponibles pour les véhicules électriques :

Les crédits d’impôts

En plus des subventions directes, certains gouvernements offrent des crédits d’impôt pour l’achat d’un véhicule électrique. Cela signifie que vous pouvez déduire une certaine somme de votre impôt sur le revenu en fonction du coût d’achat du véhicule électrique.

Il existe de nombreux crédits d’impôts, comme le Crédit Impôt Recherche (CIR), le Crédit d’Impôt Innovation (CII) et le statut Jeune Entreprise Innovante (JEI).

💡Bon à savoir

Il est préférable de faire appel à un consultant en fiscalité de la recherche, notamment pour faire face aux trop nombreuses subtilités de chaque aide.

Les programmes de l’Union Européenne

L’Union européenne a plusieurs programmes en place pour promouvoir l’utilisation des véhicules électriques.

Voici quelques-uns de ces programmes :

1. Le programme CEF (Connecting Europe Facility) soutient la mise en place d’infrastructures de recharge pour les véhicules électriques à travers l’Europe. Il finance notamment la construction de bornes de recharge et de stations de recharge rapide.

2. Le programme Horizon 2020 soutient la recherche et l’innovation dans le domaine des véhicules électriques. Il finance des projets qui visent à développer de nouvelles technologies pour les véhicules électriques, tels que des batteries plus performantes ou des systèmes de recharge plus efficaces.

3. Le programme LIFE (L’Instrument Financier pour l’Environnement) soutient les projets qui contribuent à la transition vers une économie plus verte. Il finance notamment des projets de conversion de flottes de véhicules vers l’électrique.

4. Le programme ELENA (European Local Energy Assistance) soutient les initiatives locales visant à promouvoir les véhicules électriques. Il finance par exemple l’installation de bornes

Les partenariats public-privé

Les constructeurs peuvent bénéficier de partenariats avec les gouvernements et les organisations publiques pour développer et déployer des infrastructures de recharge, y compris des bornes de recharge rapide.

Le plan de soutien à l’automobile

L’industrie automobile bénéficiera d’une enveloppe de plus de 8 milliards d’euros pour moderniser ses activités et la rendre plus durable et concurrentielle. Cet effort de soutien est le fruit d’un engagement commun de toutes les entreprises du secteur, notamment les constructeurs et les grands fournisseurs.

Les AAP

Il y a plusieurs Appels à Projets en cours pour les constructeurs de véhicules électriques.

Voici quelques exemples :

1. Programme de recherche et développement industriel en transports terrestres électriques (PREDIT-EV) :

Ce programme vise à soutenir les projets de recherche et développement liés aux véhicules électriques. Il est ouvert aux constructeurs de véhicules électriques en France.

2. Programme d’innovation en mobilité électrique (PRIME) :

Ce programme a été lancé par le gouvernement français pour soutenir l’industrie de la mobilité électrique. Il offre des subventions et des incitations fiscales aux constructeurs de véhicules électriques.

3. Programme de développement de véhicules électriques (VEP) :

Ce programme est géré par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) en France. Il vise à soutenir les projets de développement et de production de véhicules électriques, y compris les constructeurs.

4. Appel à manifestation d’intérêt pour la mise en place de bornes de recharge pour véhicules électriques :

Cet appel à manifestation d’intérêt est lancé par l’ADEME en France pour encourager l’installation de bornes de recharge pour véhicules électriques. Les constructeurs de véhicules électriques peuvent bénéficier de subventions pour soutenir leurs projets de déploiement de bornes de recharge.

5. Appel à projets « Mobilité hydrogène France » :

Cet appel à projets est lancé par l’ADEME en France pour soutenir les projets liés à la mobilité utilisant l’hydrogène comme source d’énergie. Les constructeurs de véhicules électriques peuvent soumettre des projets de développement de véhicules électriques à hydrogène.