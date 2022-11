Allemagne : quelle part d’énergie renouvelable dans le mix énergétique ?

Les chiffres préliminaires ont été calculés conformément aux normes de l’Union européenne, qui fondent la part de marché des différentes sources d’énergie, renouvelables ou non, sur l’utilisation plutôt que sur la production. Ces critères ont été suivis dans le processus de calcul des données préliminaires. Selon eux, il s’agit d’une prémisse que l’Allemagne a choisie dans le cadre du processus de définition de ses objectifs climatiques.

Une part toujours plus importante

Plus de la moitié de la demande totale d’électricité en Allemagne a été satisfaite par des installations d’énergie renouvelable au cours des mois de janvier et février 2022 en Allemagne. Selon les statistiques rendues publiques par l’association du secteur de l’énergie BDEW et le Centre de recherche sur l’énergie solaire et l’hydrogène du Bade-Wurtemberg (ZSW), les éoliennes, les panneaux solaires et d’autres formes d’énergie renouvelable ont contribué à 54 % de la consommation totale d’électricité au cours des mois de janvier et février.

Les autres formes d’énergie renouvelable sont la bioénergie, la géothermie et l’hydroélectricité. Ces installations ont produit environ 25 % d’électricité en plus par rapport à la même période de l’année précédente pendant laquelle elles étaient opérationnelles.

Selon le BDEW et le ZSW, la majorité de cette augmentation peut être attribuée aux conditions climatiques favorables à la production d’énergie. Ces variables comprennent le vent et l’ensoleillement. Un total de 20,6 milliards de kilowattheures a été produit au cours du mois de février 2022, ce qui a permis d’établir un nouveau record pour la production d’énergie éolienne dans le pays (kWh). Même en ne considérant que ce mois, les sources renouvelables ont généré 62 % de la quantité totale d’électricité nécessaire.

Impact sur le marché de l’énergie en Allemagne

La contribution des sources d’énergie renouvelables à la consommation électrique globale de l’Allemagne a atteint 50,2 % au cours du premier semestre de l’année 2020. La consommation globale d’électricité de l’Allemagne a diminué de 0,8 % au cours du premier semestre 2022, ce qui porte le total annuel du pays à 281 TWh (pour Terawatt/heure, soit un milliard de kWh).

Les statistiques montrent que le rôle de l’Allemagne en tant qu’exportateur net d’électricité s’est accru en raison de l’augmentation de la production nationale d’énergie, qui a augmenté de 1,7 % pour atteindre 298 TWh. Cette hausse est le résultat de l’augmentation de la consommation d’énergie du pays, qui a également augmenté de 1,7 %.

La contribution de la production d’énergie renouvelable, qui comprend l’énergie éolienne en plus de l’énergie solaire, hydroélectrique, de la biomasse, des déchets et de la géothermie, a augmenté de 13,5 % par rapport à l’année précédente pour atteindre 139 milliards de kWh et a constitué une partie du total.

L’énergie éolienne reste la forme prédominante de production renouvelable.

Cette production d’énergie renouvelable est constitué du mix suivant, qui comprend :

l’énergie photovoltaïque avec 33 milliards, soit une augmentation de 17,3 %,

la biomasse avec 24 milliards de kWh, soit une augmentation de 3,7 %,

et l’énergie éolienne terrestre avec 59 milliards, soit une augmentation de 23 %.

A noter : Une augmentation de 5 %, qui a porté la production totale de l’éolien offshore à 12 milliards.

Conséquences sur le marché intérieur de l’énergie

Par rapport à la même période en 2021, les moyens conventionnels de production d’énergie par l’utilisation de combustible nucléaire, de charbon et de gaz ont fourni 159 milliards de kWh, soit une baisse de 6,7 % par rapport à la période précédente.

Les émissions de dioxyde de carbone (CO2) produites par l’Allemagne en 2017 ont été réduites de 39 % par rapport à celles produites en 1990 ; néanmoins, le pays s’est fixé pour objectif de réduire ces émissions de 65 % d’ici à 2030. Pour atteindre cet objectif, l’Allemagne doit accroître son utilisation de sources d’énergie renouvelables non émettrices de carbone.

Objectifs à moyen et long termes

Kerstin Andreae, directrice générale de BDEW, a exhorté le gouvernement à agir aussi rapidement que possible pour fournir des sites appropriés et construire le cadre législatif.

Frithjof Staiss, membre du conseil d’administration de ZSW, a affirmé que pour que l’Allemagne réduise sa dépendance à l’égard des fabricants chinois, le pays devait construire davantage de matériel solaire en interne.