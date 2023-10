Rabdan One : L’innovation électrique des Émirats arabes unis qui fait sensation à l’Adipec

L’Adipec 2023, grand rendez-vous des professionnels de l’énergie à Abu Dhabi, est le théâtre de nombreuses attractions. Mais parmi elles, une se démarque particulièrement : le Rabdan One, l’un des premiers véhicules électriques fabriqués aux Émirats arabes unis.

Un SUV qui attire l’attention

Lors de la conférence qui a rassemblé près de 160 000 personnes, le Rabdan One, un SUV pouvant accueillir cinq personnes, a été la vedette du stand du Ministère de l’Industrie et des Technologies Avancées des Émirats arabes unis. Tariq Al Hashmi, directeur de l’adoption et du développement technologique du ministère, se montre optimiste : « C’est, nous l’espérons, le début de l’établissement d’une industrie du véhicule électrique aux Émirats arabes unis ». Il a également évoqué l’« Operation 300bn », un programme visant à booster le secteur manufacturier du pays.

Un fier produit des Émirats

Le SUV est le fruit de l’entreprise NWTN, un constructeur automobile électrique basé à Dubaï, avec une unité d’assemblage à Abu Dhabi. Le mois dernier, la société a également présenté son véhicule de luxe, le Rabdan Muse, lors d’un salon automobile en Californie. Le véhicule, fièrement marqué « Made In The Emirates », est une preuve de l’initiative du pays pour promouvoir la fabrication locale.

Technologie de pointe et ambitions élevées

Le prix du Rabdan One n’a pas encore été divulgué, mais NWTN permet d’ores et déjà aux intéressés de s’inscrire sur son site pour recevoir plus d’informations. La société décrit son SUV comme étant « dynamique, intelligent et confortable », tout en mettant en avant sa technologie de pointe et son autonomie impressionnante de jusqu’à 860 kilomètres.

Après un événement test drive organisé en mai, où plus de 100 acheteurs potentiels ont eu l’occasion de tester le véhicule, NWTN se montre ambitieux, espérant vendre plus de 5 000 véhicules Rabdan One sur une période de cinq ans.

Le succès du Rabdan One à l’Adipec 2023 est sans doute le signe d’une nouvelle ère pour l’industrie automobile électrique aux Émirats arabes unis.