Les Chambres de Commerce et d’Industrie (CCI) jouent un rôle crucial dans le développement économique local, national et international en France. Elles agissent comme des intermédiaires entre les entreprises et les pouvoirs publics, offrant divers services d’accompagnement, de formation et de conseil pour aider les entreprises à prospérer dans un environnement économique en constante évolution.

Interview avec Laurent Gauze, Président de la CCI Pyrénées-Orientales

Interviewer : Bonjour M. Gauze, merci de nous accorder cet entretien. Dans le cadre de notre série estivale sur le business en France, nous cherchons à mettre en lumière le rôle des différentes CCI et leurs spécificités régionales. Pourriez-vous nous en dire un peu plus sur la CCI Pyrénées-Orientales et votre rôle précis en son sein ?

Laurent Gauze : Bien sûr. Mon rôle en tant que président est de dynamiser et animer l’Assemblée composée de 41 élus et près de 60 collaborateurs. Notre mission principale est d’être au service de nos territoires en offrant de l’écoute, du repérage, de l’accompagnement, du montage de dossiers, de la formation, et de l’aide dans divers domaines comme la transition numérique, écologique, et la RSE. Nous sommes également impliqués dans la présentation et le montage de dossiers de subvention au niveau régional, fédéral et étatique pour soutenir les entreprises locales.

Interviewer : Quelles sont les initiatives et projets majeurs actuellement portés par la CCI Pyrénées-Orientales pour soutenir le tissu économique local ? Pouvez-vous partager des exemples concrets et éventuellement citer quelques entreprises impliquées ?

Laurent Gauze : Nous menons plusieurs actions importantes. En tant que président de la Chambre de Commerce et vice-président de la Communauté Urbaine de Perpignan en charge de l’économie, nous travaillons sur la prospection et l’écoute des entreprises qui souhaitent se développer ou s’installer dans notre région. Par exemple, nous avons récemment facilité l’implantation de l’École 42, ainsi que d’entreprises comme Amazon et Windelo, en partenariat avec la Communauté de Perpignan et d’autres communautés de communes locales.

Interviewer : Quels secteurs économiques considérez-vous comme étant les plus dynamiques et prometteurs dans les Pyrénées-Orientales ? Quels sont les enjeux et opportunités spécifiques à ces secteurs ?

Laurent Gauze : Notre département a la particularité d’avoir plusieurs pôles économiques historiques et émergents. Traditionnellement, l’agriculture et le tourisme sont prédominants, suivis de la logistique avec le Pôle Économique de Saint-Charles. Plus récemment, le secteur nautique de Canet a connu une forte croissance, notamment grâce à des partenariats de formation. L’agroalimentaire est également en plein essor avec des entreprises comme Cémoi, le plus grand chocolatier européen. Nous voyons également des développements prometteurs dans l’économie bleue, le numérique, et même le textile responsable avec des entreprises utilisant des fibres plastiques recyclées.

Interviewer : Comment la CCI Pyrénées-Orientales contribue-t-elle au développement de projets internationaux et à la coopération transfrontalière ? Pouvez-vous évoquer des partenariats ou projets récents qui illustrent cet aspect de votre mission ?

Laurent Gauze : Oui, nous sommes référents pour l’ensemble du transport transfrontalier pour la CCI Occitanie, notamment avec des partenariats historiques avec les CCIs de l’ERIDA de Gironne et d’Andorre. Nous travaillons régulièrement sur des projets européens comme le nouveau plan Pochtéfa.

Interviewer : La CCI dispose-t-elle des ressources suffisantes pour mener à bien ses missions ? Comment gérez-vous les contraintes budgétaires et quelles stratégies adoptez-vous pour optimiser l’efficacité de vos actions ?

Laurent Gauze : En tant qu’établissement public, nos moyens sont limités et nos budgets ont été réduits drastiquement au cours des dix dernières années. Malgré cela, nous restons mobilisés et faisons le maximum avec les ressources disponibles, en investissant chaque euro reçu de manière à générer un impact positif pour notre territoire.

Interviewer : Pour conclure, pourriez-vous mettre en lumière deux initiatives spécifiques de votre CCI dont vous êtes particulièrement fier et qui illustrent bien votre action au service des entreprises locales ?

Laurent Gauze : Nous sommes particulièrement fiers d’avoir contribué à l’implantation de l’École 42, qui joue un rôle clé dans la formation numérique et de soutenir l’essor de l’économie bleue avec des initiatives de recyclage des plastiques marins dans le textile.

Interviewer : Merci beaucoup pour cet entretien, M. Gauze. Avant de terminer, j’aimerais citer quelques-unes des principales CCI en France qui jouent également un rôle majeur dans le développement économique de leurs régions : la CCI Paris Île-de-France, la CCI Lyon Métropole, la CCI Bordeaux Gironde et la CCI Marseille Provence, pour n’en nommer que quelques-unes. Votre contribution est précieuse pour notre dossier.

Laurent Gauze : Merci à vous. Au revoir.