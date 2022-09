Week-end à Londres : ce qu’il ne faut pas rater!

Londres fait définitivement partie des destinations qui font rêver. Pas trop loin de chez nous, mais dépaysant, c’est le parfait combo pour les amateurs de voyages. C’est pourquoi nous vous dédions un article complet sur les lieux et activités à ne pas louper si vous avez la chance de vous rendre chez les anglais… C’est parti pour la visite guidée !

Considération pratique : l’Oyster card et Travelcards

Que vous soyez à Londres pour un week-end ou que vous visitiez la capitale régulièrement, l’Oyster card est le moyen le plus facile et le moins cher de vous déplacer avec les transports publics. Testé et approuvé !

Quelle est la différence entre les cartes Oyster card et les Travelcards ?

Une Day Travelcard est une carte de transport papier qui vous permet de vous déplacer autant que vous le souhaitez et ce pendant toute une journée. Vous pouvez l’utiliser dans le bus, le métro, sur les lignes du Docklands Light Railway, dans le tramway, le London Overground et dans la plupart des trains circulant à Londres.

Les Travelcards ne sont pas acceptées dans les bateaux-bus, en revanche une réduction sur le prix du ticket vous sera offerte sur présentation d’une Travelcard valide. Vous bénéficierez également d’une remise de 25% sur les trajets télécabine de l’Emirates Air Line.

Quelle carte choisir pour me déplacer à Londres ?

Le choix du billet à acheter – une carte Oyster card ou une Travelcard – ou l’utilisation d’une carte de paiement sans contact dépend de la durée de votre séjour à Londres et de la fréquence à laquelle vous utiliserez les transports en commun.

Si vous prévoyez de faire deux à quatre trajets par jour pendant quelques jours, ou si vous souhaitez vous rendre à la périphérie de la ville, une Visitor Oyster card, une Oyster card ou une carte de paiement sans contact est l’option la moins chère.

Si vous visitez Londres pendant un mois ou plus et prévoyez de faire au moins trois voyages par jour, une Travelcard mensuelle peut être l’option la plus rentable.

Une carte Oyster

Où acheter une Visitor Oyster card ?

Vous pouvez acheter votre carte Visitor Oyster card avant de visiter Londres et la faire livrer à votre domicile. Une carte coûte £5 (non remboursable) plus les frais de port.

S’il est trop tard pour vous faire livrer votre Visitor Oyster card avant votre départ pour Londres, vous pouvez également acheter une carte Visitor Oyster card aux guichets du Gatwick Express de la gare de l’aéroport Gatwick et à bord des trains Eurostar pour Londres.

Si vous devez ajouter des crédits à votre carte, vous pouvez la recharger dans n’importe quelle gare de Londres et dans la majorité des marchands de journaux.

Le musée national de la marine : une visite plébiscitée

A Londres, découvrez gratuitement les histoires épiques d’exploration qui ont façonné notre monde actuel. Et oui, l’entrée est gratuite mais vous devez tout de même réserver des billets en ligne pour garantir votre ticket. Les expositions spéciales peuvent être payantes, vérifiez bien celles qui vous intéressent avant de vous rendre sur place !

Au moyen de toute une série de galeries d’exposition à thème, il vous est donné de retrouver le cadre romantique des grands paquebots, d’apprécier l’élégance de la péniche dorée du prince Frederick, de vous plonger dans les traditions du Londres maritime et d’étudier l’histoire controversée des échanges commerciaux transatlantiques… Retour vers le passé !

Apprendre en s’émerveillant

Il s’agit du plus important musée maritime britannique et l’un des plus importants au monde, à ne pas louper donc. Clairement, le musée vaut le coup, le cadre est agréable et vos enfants seront ravis ! Une véritable invitation à la connaissance très instructive. Alors, même de passage pour seulement un week-end, n’hésitez pas à vous y rendre.

Après une entrée spectaculaire sur le son des vagues, vous pouvez choisir de pénétrer dans l’un des plus grands musées maritimes au monde : le National Maritime Museum de Londres ouvert de 10h à 17h. Vérifiez la disponibilité sur le site Internet avant de vous y rendre, c’est toujours plus sûr !

Le parc Shrek : une expérience des plus fun

On vous prévient tout de suite, si vous réservez en avance, vous bénéficiez d’une réduction de 20% sur vos billets, ce n’est pas rien. Pour 24£ votre entrée est garantie, et pour 50£ vous profitez de deux attractions. Le parc à thème Shrek’s Adventure ouvre tous les jours de 10h00 à 16h00, sauf le samedi, de 10h00 à 18h00 et le dimanche, de 10h00 à 17h00.

Qu’est-ce que l’Aventure de Shrek à Londres ?

12 November 2020, London Central Shrek’s Adventure Museum at London

Il s’agit d’une expérience interactive et immersive brillamment déjantée, où toute la famille peut voyager à travers Far Far Away en tant que stars du spectacle.

Voyez, entendez, touchez et sentez l’aventure en explorant 10 spectacles en direct sur le thème des contes de fées, depuis une expérience magique de bus volant en 4D, en interagissant avec divers personnages célèbres, dont la princesse Fiona et l’âne, jusqu’à la collecte des ingrédients spéciaux dont vous aurez besoin pour trouver Shrek et rentrer chez vous sain et sauf. Alors, on tente l’expérience ?

Votre journée en famille

Créez l’ultime sortie en famille à Londres et bénéficiez d’une entrée à l’Aventure de Shrek ! Londres, plus le London Eye, le SEA LIFE London Aquarium, Madame Tussauds London ou un tour en Big Bus.

Toutes les attractions sont proches les unes des autres et les billets sont valables 90 jours, ce qui vous permet de profiter de Londres à votre rythme ! Et avec de nombreux endroits pour manger et boire en famille à proximité, tous les ingrédients pour passer une bonne journée sont réunis. Rien de tel qu’un circuit balisé pour éviter les complications inutiles.

Renseignez-vous ici.

Précision utile : les spectacles sont en anglais… mais les enfants adorent !

Le musée du transport à Londres ou comment découvrir les secrets cachés de la ville

Découvrez l’histoire des transports londoniens au London Transport Museum. Explorez l’héritage de Londres et de son système de transport, ainsi que les histoires des personnes qui ont voyagé et travaillé dans la ville au cours des 200 dernières années, avant de jeter un coup d’œil sur la façon dont les technologies futures pourraient avoir un impact sur Londres tel que nous le connaissons.

Un programme qui donne envie ! A savoir qu’il s’agit de l’Attraction touristique de l’année aux London Tourism Awards ! Une récompense bien méritée. On y trouve notamment la locomotive à vapeur numéro 23 du Metropolitan Railway, seule locomotive survivante du tout premier métro au monde.

Depuis 1980, le musée se trouve dans l’ancien édifice du marché aux fleurs de Covent Garden, un énorme bâtiment de style victorien construit en fer et en verre.

Expositions et visites guidées du Londres caché

N’hésitez pas à réserver une visite guidée du Londres caché pour vous-même sur des sites à travers Londres, y compris le retour de la populaire visite du tunnel de tramway de Kingsway et l’abri profond à Clapham South !

Les expositions du Musée du Transport de Londres comportent une grande variété d’éléments : entre autres, d’anciennes photographies qui montrent l’évolution des différents moyens de transport, et même les premiers panneaux publicitaires qui avaient pour but de convaincre la population de les utiliser !

Tous les objets sont exposés par ordre chronologique, ce qui rend la visite très didactique ; elle vous permettra de connaître l’évolution des moyens de transport dans la capitale, à travers l’histoire de Londres.

Recommandé pour les enfants !

Le Musée du Transport de Londres est un lieu didactique, distrayant et interactif où petits et grands pourront contempler les moyens de transport qui ont révolutionné la ville dans le passé. Toutefois, notez qu’il s’agit de l’un des rares musées payants de Londres.

Planifier votre visite ne pourrait être plus facile. Achetez votre carte annuelle ou vos billets à heure fixe en ligne ! Et surtout, favorisez les visites de l’après-midi lorsque le musée a tendance à être un peu plus calme… Si vous voulez en apprendre plus, vous pouvez vous rendre directement sur le site Internet.

Horaires

Tous les jours de 10h00 à 18h00 (vendredi à partir de 11h00).

Prix

Adultes : 18,50 £ (21,50 €).

Étudiants et plus de 60 ans : 17 £ (19,80 €).

Moins de 18 ans : entrée gratuite. Entrée gratuite avec le London Pass également.

Sans oublier le musée de la poste ! Une curiosité

Faites un tour sur le Mail Rail et découvrez les histoires inspirantes du patrimoine postal britannique. Il fait partie du top 7 des musées recommandés à Londres, c’est pour dire !

L’histoire de la poste n’a rien d’ordinaire !

Des bicyclettes à cinq roues aux premiers timbres, en passant par un train souterrain caché, explorez cette expérience surprenante et divertissante pour tous les âges. Le Musée de la poste raconte l’histoire de la communication postale et son impact sur la société mondiale. Le musée fait revivre cinq siècles d’histoire extraordinaire de la communication, vue à travers les yeux de l’emblématique service postal.

La visite du musée comprend des expositions interactives adaptées aux familles et un voyage immersif sur le Mail Rail, le métro secret de la poste de Londres.

Horaires d’ouverture

Mercredi à dimanche 10h00 – 17h00

Billets

Il est conseillé de réserver à l’avance afin de garantir l’entrée. Les billets, nombreux car s’adaptant aux différents cas de figure, sont à retrouver ici.

Le billet comprend un accès illimité au Musée de la Poste pendant un an à compter de la date de votre visite et un voyage en train postal, valable lors de votre première visite au musée. Trié ! L’Espace de jeu postal nécessite un billet séparé.



Alors, convaincus par ces musées et cet espace à thème ? Réservez vos billets dès maintenant et en route pour l’aventure !