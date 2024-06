La mise à jour du logiciel Tesla 2024.20.1, récemment dévoilée par @greentheonly sur les réseaux sociaux, introduce plusieurs nouvelles fonctionnalités et modifications dans l’écosystème des véhicules Tesla. Cette mise à jour apporte des améliorations importantes et quelques suppressions, marquant une étape significative dans l’évolution de l’expérience utilisateur Tesla.

🎯 Révision du Planificateur de Voyage

La mise à jour 2024.20.1 inclut une révision complète du planificateur de voyage, maintenant rebaptisé “Voyage”. Cette fonctionnalité améliorée permet aux conducteurs de planifier plus efficacement leurs trajets avec une optimisation optimale des arrêts pour la recharge. Cela se révèle crucial pour les longs trajets où une planification minutieuse est nécessaire pour gérer l’autonomie du véhicule. Le planificateur de voyage prend en compte divers facteurs tels que les conditions de la route, le trafic en temps réel et la consommation énergétique pour offrir les meilleures options aux conducteurs.

❌ Suppression des Jeux MAME et Atari

Une autre modification notable est la suppression des jeux MAME et Atari du système de divertissement embarqué. Ces jeux classiques avaient apporté une touche nostalgique aux conducteurs et passagers, mais Tesla semble maintenant se concentrer sur des fonctionnalités plus pratiques et contemporaines.

🎤 Nouvelle Fonctionnalité “Recording Studio” dans Caraoke

Les amateurs de Caraoke seront ravis d’apprendre l’introduction de la nouvelle fonctionnalité “Recording Studio”. Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs d’enregistrer leurs performances de chant et d’appliquer divers effets spéciaux pour personnaliser leur expérience. Cela ajoute une dimension ludique et interactive à l’expérience de divertissement à bord, en transformant chaque trajet en une occasion de créer et de partager des souvenirs musicaux uniques.

🚛 Affichage de l’Autonomie Prévue avec Remorque

Pour les conducteurs de Tesla qui utilisent une remorque, la mise à jour 2024.20.1 inclut désormais l’affichage de l’autonomie prévue avec une remorque attelée. Cette fonctionnalité aide à mieux planifier les trajets en fournissant des estimations précises de l’autonomie restant, en tenant compte de la charge supplémentaire. Cette précision est essentielle pour éviter les désagréments sur les trajets de longue distance.

🌐 Support pour la Nouvelle API Google Places

Avec cette mise à jour, Tesla introduit également le support pour la nouvelle API Google Places. L’API Google Places permet aux applications d’accéder à une vaste base de données de lieux géographiques. Cela inclut des informations détaillées sur les points d’intérêt, les restaurants, les hôtels, les stations de recharge et bien plus encore. En intégrant cette API, Tesla offre une expérience utilisateur enrichie, en permettant aux conducteurs de trouver facilement des lieux et services pertinents tout au long de leurs trajets.

📊 Suivi de la “Consommation Typique par Mile”

Enfin, la mise à jour 2024.20.1 introduit le suivi de la “Consommation Typique par Mile” pour différents segments de route, qu’ils soient parcourus avec ou sans remorque. Ce suivi permet aux conducteurs de mieux comprendre et optimiser leur utilisation énergétique. Ils peuvent ainsi ajuster leur style de conduite et leurs habitudes pour maximiser l’efficacité et l’autonomie de leur véhicule.

En conclusion, la mise à jour du logiciel Tesla 2024.20.1 apporte une série de nouvelles fonctionnalités et d’améliorations significatives qui enrichissent l’expérience de conduite. Bien que certaines fonctionnalités aient été retirées, les ajouts semblent répondre directement aux besoins et aux attentes des utilisateurs, offrant ainsi une expérience plus intuitive, divertissante et pratique.