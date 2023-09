Les Enjeux de l’Hydrogène pour la Révolution Électrique

L’hydrogène est de plus en plus considéré comme une solution viable pour une transition énergétique propre. Une étude récente publiée en mai 2023 par le Hydrogen Council en collaboration avec McKinsey & Company offre un aperçu détaillé de l’état actuel de l’économie mondiale de l’hydrogène. Ce dossier, basé sur cette étude, vise à éclairer nos lecteurs sur les divers aspects de cette source d’énergie prometteuse.

État Actuel de l’Industrie de l’Hydrogène

Momentum Croissant mais Investissements Insuffisants

L’industrie de l’hydrogène a annoncé plus de 1 000 grands projets à l’échelle mondiale, dont 795 prévoient une mise en œuvre complète ou partielle d’ici 2030. Cependant, seulement 29 milliards de dollars d’investissements directs ont passé la décision finale d’investissement (FID). Le total des investissements annoncés jusqu’en 2030 est de 320 milliards de dollars, ce qui est insuffisant pour répondre aux besoins de la transition énergétique[^4^][^5^].

Géographie des Projets

L’Europe reste le leader mondial en termes de propositions de projets d’hydrogène, suivie de l’Amérique latine et de l’Amérique du Nord. Cependant, l’Amérique du Nord mène en termes d’investissements engagés[^5^][^7^].

Défis et Lacunes

Moins de 10 % des 320 milliards de dollars d’investissements annoncés sont réellement engagés. De plus, les ressources et l’équipement doivent être disponibles pour assurer le déploiement de projets d’approvisionnement en hydrogène propre[^6^].

Perspectives d’Avenir

Besoin d’Investissements Supplémentaires

Pour être sur la voie de la neutralité carbone d’ici 2050, un doublement des investissements annoncés est nécessaire d’ici 2030[^5^].

Capacité de Production

Les entreprises ont annoncé des plans de production d’hydrogène propre de 38 millions de tonnes par an (Mt p.a.) d’ici 2030. Cependant, ce chiffre représente à peine la moitié de ce qui est nécessaire pour être sur la voie de la neutralité carbone[^8^].

Électrolyse

Plus de 230 GW de capacité d’électrolyse ont été annoncés pour être opérationnels d’ici 2030. Cela nécessitera une croissance de plus de 300 fois dans le déploiement au cours des sept prochaines années[^10^].

Quels sont les enjeux de l’hydrogène pour la révolution électrique ?

Conclusion

L’hydrogène a le potentiel de jouer un rôle clé dans la transition vers une économie à faible émission de carbone. Cependant, des investissements significatifs et une action rapide sont nécessaires pour réaliser ce potentiel. Le moment est venu pour les décideurs, les investisseurs et l’industrie de prendre des mesures concrètes pour accélérer le développement de l’économie de l’hydrogène.

Sources :

Hydrogen Insights 2023, Hydrogen Council, McKinsey & Company

