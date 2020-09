C’était l’événement, le week-end dernier à Charade, l’un des circuits français à jouer à fond la carte de la mobilité électrique: deux VE, une Tesla Model 3 et une DS Crossback e-tense, ont ouvert la piste du circuit auvergnat lors du passage de l’Historic Tour, le Championnat de France des voitures de course du temps jadis.

Qui est à l’origine de cette première?

A l’origine de cette initiative originale, et de cette authentique première sur un circuit français, l’inévitable Didier Malga, double champion de France et champion du monde FIA des Energies Nouvelles et Alternatives. Il venait à peine de rentrer du E-Rallye d’Islande où il avait piloté une Renault Zoé jusqu’à la 3e place du classement général, dans la catégorie régularité sportive, derrière une Opel e-corsa et une Nissan Leaf (voir post de la semaine dernière sur Tesla Mag).

Qui est Didier Malga?

Didier Malga, le nouveau chroniqueur/reporter de Tesla Magazine, est à l’image de notre média, électrique et éclectique: il adore piloter des Tesla Model S ou Model 3 en rallye, mais a aussi remporté le classement par équipes du dernier E-Rallye Monte-Carlo, avec DS. Et il vient donc de prendre possession, cet été, d’une voiture 100% électrique de la marque haut de gamme du groupe PSA, dont il est désormais un ambassadeur officiel (voir photo).

C’est donc cette superbe DS3 Crossback e-tense que Didier Malga a découverte à Charade le week-end dernier, pour emmener les pelotons de voitures d’époque (monoplaces, protos, etc.) pendant les tours de chauffe et de formation, dans toutes les catégories, en alternance avec la Tesla Model 3 qui servait aussi de safety car.

Une rencontre historique !

Un bonheur n’arrivant jamais seul, ou alors très rarement, Didier Malga a aussi pu rencontrer Carlos Tavares, le grand patron du groupe PSA et passionné de vieilles voitures de course, engagé à Charade, dans cette première manche de l’Historic Tour 2020, au volant d’une Martini-Alfa Romeo de Formule 3 datant du siècle dernier mais diablement rapide.

C’était l’occasion d’un selfie avec le pdg du groupe dont Didier Malga est désormais l’ambassadeur, très intéressé bien sûr par les futures aventures du pilote auvergnat en rallyes électriques. Les deux prochaines manches de la Coupe FIA de Régularité sont prévues au Portugal, en septembre, puis à Monte-Carlo fin octobre.

On ne sait pas encore quelle voiture électrique Malga choisira, car la règlementation de la FIA a évolué et certaines VE sont pénalisées parce que leur caractéristiques techniques, annoncées par certains constructeurs, ne correspondent pas toujours précisément à leurs capacités réelles (autonomie, etc.), pour des raisons un peu compliquées à expliquer.

Tesla Magazine va suivre tout cela de très près, dans le sillage de son expert en rallyes électriques et de sa charmante coéquipière, Anne-Valérie Bonnel. Ce sera un feuilleton intéressant, sur fond de sport auto et de chronos, comme la grande saga de la Formula E que Tesla Mag va aussi continuer à couvrir régulièrement. La saison 6 vient de se terminer à Berlin et la saison 7 débutera en Amérique du Sud, dans quelques mois, avec le label Championnat du monde et de nouveaux pilotes pleins de talent. A suivre.

En attendant, bonne rentrée à toutes et à tous !