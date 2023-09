Une vidéo volée montre des LEDs incroyables à l’intérieur du Cybertruck

Quand mystère rime avec innovation. Depuis un moment, le voile reste bien tiré sur les détails du Cybertruck de Tesla. Alors que de nombreux prototypes sillonnent les routes, la firme se montre toujours aussi discrète. Mais une récente fuite pourrait bien avoir levé un coin du voile sur les surprises que le géant de l’automobile nous réserve.

Un intérieur futuriste en constante évolution

Lors de la présentation initiale du Cybertruck fin 2019, on se souvient d’un intérieur avant-gardiste : six sièges, un volant épuré, presque venu d’une autre galaxie. Or, les récentes apparitions du véhicule suggèrent quelques ajustements, avec désormais cinq sièges et un volant légèrement modifié.

Des LEDs qui éclairent le mystère

Grâce à une vidéo sur Twitter et des photos partagées sur le subreddit dédié au Cybertruck, un nouvel élément attire l’attention : un éclairage ambiant à l’intérieur du véhicule. Une bande lumineuse colorée semble s’étendre sur tout le tableau de bord, voire même, selon d’autres clichés, jusqu’aux sièges arrière. Une touche futuriste qui s’aligne parfaitement avec l’esprit de cette création Tesla.

L’enthousiaste de Tesla ayant posté ces images a également commenté sur la stature impressionnante du Cybertruck. Selon lui, le véhicule paraissait très grand, avec son point le plus bas dépassant les cinq pieds. Une observation qui confirme la présence imposante du Cybertruck sur nos routes.

Retour sur la qualité de fabrication

L’autre sujet de discussion majeur : la qualité de fabrication. Certains observateurs ont noté la finition impeccable du véhicule, signe que la Giga Factory de Texas a trouvé son rythme de croisière. Un email divulgué d’Elon Musk a également souligné l’importance accordée à la qualité et la précision du Cybertruck. Dans ses mots, chaque composant du véhicule devrait être conçu et fabriqué avec une précision « inférieure à 10 microns ».

À quand la livraison officielle ?

Pour l’instant, Tesla reste silencieuse sur la date officielle de livraison. Toutefois, un nouvel événement lié au Cybertruck est en préparation. Pour 30 000 points de parrainage, les utilisateurs pourraient recevoir une invitation à la prochaine livraison du Cybertruck à Austin, Texas. Une invitation valable pour l’utilisateur et un invité.

Si vous êtes aussi intrigué que nous par ce bijou d’innovation, n’oubliez pas de consulter régulièrement Tesla Mag pour les mises à jour. Et n’hésitez pas à consulter nos guides sur les autres modèles Tesla pour comparer et faire le meilleur choix pour votre prochaine acquisition !