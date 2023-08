Wattpark et la Renaissance de l’Industrie Automobile Électrique en France

L’histoire de Wattpark, un fleuron de la réindustrialisation française, est une histoire de passion, d’innovation et de détermination. Née en 2017, la société s’est fixé pour objectif de révolutionner la mobilité électrique en France et dans le monde. L’entreprise est le fruit de l’ambition et de la vision de David Leguide, et la mission de Marc Lepage, un homme venant du monde de l’armement.

Les Premières Années – La Naissance d’une Vision

En 2017, bien avant que l’électrique ne devienne un buzzword, Wattpark rêvait déjà de véhicules électriques intelligents pour les villes du futur. L’entreprise a gagné un prestigieux concours, remportant 400 000 euros, et s’est mise à travailler sur l’évolution de la mobilité anthropique. Cependant, il y avait des défis à relever, notamment en termes de bureaucratie et de collaboration avec d’autres entités françaises.

Développement et Croissance

Depuis 2021, Wattpark est devenue indépendante, travaillant sur des solutions innovantes comme un écosystème de recharge électrique non-OCPP et des partenariats avec Solar Impulse. Le partenariat avec d’autres entreprises comme Fam Automobile a conduit à des développements passionnants dans le secteur des véhicules électriques légers et de la communication entre les véhicules.

Wattpark : Le Airbnb de la recharge

Les enjeux de la revente de l’énergie électrique dans le domaine des véhicules électriques (VE) revêtent une importance croissante à mesure que la mobilité électrique gagne du terrain. Il s’agit non seulement d’une opportunité économique mais aussi d’un levier pour favoriser une utilisation plus efficace et plus responsable de l’énergie.

Wattpark s’inscrit dans ce contexte en développant un écosystème autour du partage et de la revente de l’énergie électrique. La société propose une solution intégrée permettant aux propriétaires de bornes de recharger les VE et de vendre l’énergie excédentaire, créant ainsi une communauté interconnectée.

L’un des enjeux majeurs de la revente est la réglementation, qui peut varier selon les juridictions et nécessite une navigation soigneuse pour garantir la conformité. Wattpark, avec son approche innovante et son engagement en faveur de la mobilité durable, contribue à façonner le paysage de la revente d’énergie, en mettant en avant la collaboration entre les secteurs public et privé.

En somme, Wattpark se positionne comme un acteur clé dans le domaine de la revente d’énergie, contribuant à la fois à l’économie et à l’écologie, et ouvrant la voie à une nouvelle ère de mobilité électrique plus accessible et plus responsable.

La Volonté de Fabriquer en France

Wattpark symbolise la volonté farouche de fabriquer en France avec des composants européens. Cela s’inscrit dans un projet ambitieux visant à créer des navettes électriques pour désenclaver les communes et promouvoir la mobilité durable. Wattpark met en avant une production française de qualité, en s’engageant à produire 100 000 unités par an pendant 5 ans avec la société MMT-B. Cette production aura lieu sur le site de l’ancienne usine Ford à Blanquefort (Gironde).

Changer la Mobilité Pour Tous

L’essence même de Wattpark est d’offrir l’opportunité à tout le monde de passer à l’électrique. Il s’agit d’un projet qui met en valeur l’importance d’une mobilité accessible et adaptée, non seulement pour les citadins mais aussi pour les zones rurales. En collaboration avec des partenaires stratégiques et des acteurs politiques, Wattpark cherche à créer un impact réel sur la façon dont les gens se déplacent.

Conclusion

Wattpark est plus qu’une entreprise ; c’est un mouvement, une vision et un engagement envers une mobilité plus verte et plus inclusive. Son histoire est un témoignage de la persévérance, de l’innovation et de l’ambition française pour réimaginer la mobilité du futur. En naviguant à travers les complexités de l’industrie et les défis de la bureaucratie, Wattpark s’affirme comme un leader dans la réindustrialisation française et la révolution de la mobilité électrique.