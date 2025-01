La mobilité électrique prend une place prépondérante dans le plan de développement de nombreuses entreprises à l’horizon 2025, grâce à un renforcement des obligations légales. Depuis le début de l’année, les entreprises sont tenues de respecter de nouvelles normes allant dans le sens de la transition énergétique.

Vous souhaitez installer une borne de recharge ? Remplissez ce formulaire et nous vous mettrons en contact avec le meilleur installateur de bornes de votre ville. Service gratuit. Vous souhaitez équiper votre : * Maison Copropriété Entreprise

Nom Prénom *

Votre numéro de téléphone *

E-mail *

Code postal *

Nous partageons vos données pour vous faire gagner du temps. * J’accepte de recevoir des offres promotionnelles de nos partenaires. Δ

Un renforcement réglementaire significatif

L’Association des Directeurs Immobiliers (ADI) a pris l’initiative d’élaborer un guide pratique destiné à faciliter l’installation des infrastructures nécessaires, notamment les bornes de recharge pour véhicules électriques. Ce guide s’avère être un outil précieux pour aider les entreprises à se conformer à la législation en vigueur, tout en bénéficiant des opportunités offertes par ces nouvelles technologies.

Les bâtiments tertiaires au cœur de la transformation

Les bâtiments tertiaires ne se contentent plus d’être de simples lieux de travail. Comme le souligne Clément Molizon, délégué général de l’association nationale pour le développement de la mobilité électrique (Avere France), ces espaces deviennent des plaques tournantes pour la mobilité électrique. Ils sont non seulement des lieux de stationnement et de recharge, mais également des centres de production d’énergie, notamment à travers le concept de « Vehicle to Building ».

Le concept innovant du « Vehicle to Building »

Avec le « Vehicle to Building », l’énergie stockée dans les batteries de véhicules électriques est utilisée pour répondre aux besoins énergétiques des bâtiments durant les pics de consommation. Ce processus non seulement optimise l’usage de l’énergie, mais il contribue également à réduire la pression sur le réseau électrique.

Un soutien aux entreprises pour une transition réussie

Pour accompagner cette transition, le guide de l’ADI propose des solutions concrètes et intégrées, allant de l’installation technique à la gestion optimale des ressources énergétiques. Les entreprises disposent ainsi d’un cadre complet leur permettant de transform’sr, leurs espaces en véritables hubs d’énergie renouvelable. Avec ces développements, la mobilité électrique devient un élément clé de leur stratégie environnementale et économique.

Les implications à long terme

Les changements attendus d’ici 2025 devraient non seulement aider à réduire l’empreinte carbone des entreprises, mais aussi les positionner comme des acteurs majeurs dans le paysage énergétique de demain. Cela créera davantage d’opportunités pour l’innovation et la création de nouveaux emplois dans le domaine des technologies vertes.

Il est désormais crucial pour les entreprises d’intégrer cette dimension dans leur gestion immobilière et de s’approprier ces nouvelles pratiques pour conserver leur compétitivité et répondre aux exigences réglementaires croissantes.