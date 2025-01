Dans un monde où la lutte contre le changement climatique est devenue une nécessité urgente, l’État français affirme son engagement inébranlable envers une industrie décarbonée. Récemment, un tweet de source gouvernementale a mis en lumière les nouvelles mesures de soutien aux investissements visant à préserver la compétitivité de l’industrie française tout en réduisant son empreinte carbone.

La Contribution de l’Industrie à la Réduction des Émissions

En France, l’industrie représente environ 18% des émissions de gaz à effet de serre, mais elle est également le secteur ayant réalisé le plus d’efforts de décarbonation depuis 1990, avec une réduction impressionnante de 48% de ses émissions d’ici 2022. Cette performance exceptionnelle démontre non seulement une efficacité admirable, mais aussi l’efficacité de la concentration des émissions.

Les Défis Actuels de la Décarbonation

La poursuite de la décarbonation est un pas nécessaire pour relever deux défis primordiaux : la compétitivité et la lutte contre le changement climatique. À l’heure où l’industrie est sensible aux différences de coûts de production à l’international, éviter les fuites de carbone devient crucial. Délocaliser une production vers des pays moins scrupuleux pourrait compromettre les engagements climatiques pris par l’Europe. De plus, dans un contexte de prix fluctuants des énergies fossiles, investir dans une industrie moins dépendante de ces dernières est en corrélation directe avec sa compétitivité.

L’Implication de l’État et le Rôle du Financement Public

Les investissements dédiés à la transition vers une industrie décarbonée ont souvent besoin de soutien public pour être viables économiquement. En effet, beaucoup de ces projets ne jouissent pas d’une rentabilité immédiate sans cofinancement public. Cependant, avec la hausse anticipée du coût du carbone et l’évolution des technologies de décarbonation, tels que la capture et le stockage de carbone (CCS) ou l’hydrogène, ces investissements deviennent de plus en plus rentables.

Initiatives Clés pour une Industrie Décarbonée

Pour soutenir cet effort de transformation, l’État, par l’intermédiaire de la Direction Générale des Entreprises et l’ADEME, a mis en place deux dispositifs majeurs :

Appel à Projet « Grands projets industriels de décarbonation » : Ce programme se destine aux projets les plus importants, supérieurs à 20 millions d’euros. Basé sur un système d’enchères concurrentielles, il garantit une efficacité tant économique qu’écologique. Son objectif est de soutenir les secteurs les plus émetteurs comme la chimie, le ciment, et la métallurgie, et couvre la plupart des technologies de décarbonation.

Appel à projets « DECARB IND » : Cet appel à projets vise des initiatives d'une valeur supérieure à 3 millions d'euros, pour des réductions d'émissions d'au moins 1000 tonnes de CO2 par an. En démarrage avec le Plan de Relance, il a déjà contribué à réduire 2,9 millions de tonnes de CO2 par an pour un investissement public de 990 millions d'euros.

Conclusion : Vers une Industrie Compétitive et Renouvelée

Avec ce renforcement des dispositifs de soutien, l’État s’engage pleinement dans la transition énergétique de son industrie. Ces initiatives ouvrent la voie à une économie où croissance et durabilité vont de pair, garantissant ainsi des emplois et respectant les engagements environnementaux à long terme.