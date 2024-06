L’industrie photovoltaïque a récemment été mise en lumière lors du 9ème Colloque National Photovoltaïque organisé par le Syndicat des énergies renouvelables (SER) à Montpellier. Cet événement, axé sur le développement d’une industrie européenne forte du photovoltaïque (PV), a accueilli des experts de divers secteurs pour discuter des défis et opportunités de cette technologie durable.

Vous souhaitez un devis pour installer des panneaux solaires ? Nom Prénom *

E-mail *

Code postal *

Votre numéro de téléphone *

Consommation électrique / mois en EUROS

Surface en m2

Possédez vous un compteur Linky? * Oui Non

Nous partageons vos données pour vous faire gagner du temps. * J’accepte de recevoir des offres promotionnelles des partenaires de Tesla Mag Δ

Les Grandes Thématiques Abordées

Innovation

L’une des questions centrales abordées était de savoir si l’innovation est une condition nécessaire et suffisante pour se différencier industriellement dans le secteur photovoltaïque. Gregory Marque, directeur des programmes de l’Institut Photovoltaïque d’Île-de-France (IPVF), a notamment souligné que l’innovation est essentielle pour améliorer l’efficacité et la durabilité des panneaux solaires. Ribeyron Pierre-Jean, et Christophe Thomas ont également apporté leurs expertises à ce sujet.

L’Europe

Un autre point fort du colloque était la discussion sur le soutien européen à l’industrie solaire PV. Dr Becca Jones-Albertus et Dr Lucas Weiss ont débattu de l’importance du soutien financier et réglementaire pour atteindre les objectifs climatiques de l’UE. Dr Lucas Weiss a mentionné que bien que des progrès aient été faits, il reste encore beaucoup à faire pour que l’Europe atteigne son plein potentiel dans ce domaine.

Montée en Puissance

Enfin, la montée en puissance des Gigafactories PV a également été abordée. Jan Jacob Boom-Wichers, Pierre-Emmanuel MARTIN, et Alexandre Israelian ont discuté des étapes nécessaires pour mettre en place et gérer ces grandes infrastructures de production. Ils ont souligné l’importance de la planification stratégique et de l’investissement en capital pour réussir dans ce domaine.

Focus sur l’Emploi et la Formation

La session s’est conclue par un débat sur l’emploi et la formation dans le secteur photovoltaïque. Jens Bicking, Christophe Lits et Valérie Poplin ont échangé sur les besoins en compétences et les opportunités d’emploi. La création d’emplois dans ce secteur en pleine expansion offre une réelle opportunité pour les jeunes diplômés et professionnels en reconversion.

L’Économie Circulaire et la Revalorisation

Un aspect souvent sous-estimé mais crucial de l’industrie photovoltaïque est l’économie circulaire. Des entreprises comme celles dirigées par Christian (contact : christian.pvsolar@gmail.com) se concentrent sur la revalorisation des équipements solaires de fin de chantier, contribuant à une économie plus durable.

Opportunités d’Emploi à l’IPVF

L’Institut Photovoltaïque d’Île-de-France (IPVF) recrute actuellement pour divers postes, allant de managers d’équipe à ingénieurs procédés. Situé près de Paris, cet institut est un leader en matière de recherche technologique dans le domaine du photovoltaïque.

Projets Futurs et Défis

Enfin, Les Echos ont récemment mis en avant un projet innovant de l’IPVF et de VOLTEC SOLAR concernant le développement de cellules tandem pérovskite-silicium. Ce projet ambitieux vise à atteindre un rendement de conversion de 30%, nettement supérieur aux standards actuels.

L’industrie photovoltaïque continue de croître en Europe grâce à des initiatives collaborative et des innovations techniques. Toutefois, des défis restent à relever, tels que le besoin de soutien réglementaire et financier, ainsi que la formation de la main-d’œuvre.

En conclusion, il est clair que le photovoltaïque offre non seulement des solutions durables pour l’avenir énergétique, mais aussi des opportunités économiques considérables. Pour ceux intéressés par ce secteur, les perspectives sont prometteuses et variées.